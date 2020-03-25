Осложнение внешних условий ограничит рост российской экономики в 2020 году - ЕАБР

ЕАБР прогнозирует, что в 2020г темп прироста ВВП России составит 1,3%, как и годом ранее. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре по Российской Федерации, подготовленном Дирекцией по аналитической работе Евразийского банка развития.

"Сдерживающее воздействие на экономическую активность окажут последствия распространения коронавируса и падение цен на нефть, - указывают эксперты банка. - В первую очередь, это может выразиться в ослаблении внешнего спроса и внутренней инвестиционной активности, а также нарушении производственных цепочек. Поддержку экономике окажут вступление в активную фазу реализации национальных проектов и меры по стимулированию доходов населения. В 2021 и 2022 гг. прогнозируется увеличение темпов прироста ВВП до 1,9% в год по мере стабилизации ситуации в мировой экономике и на сырьевых рынках, а также реализации внутренних структурных преобразований".

В обзоре отмечается возросшее давление на российский рубль в начале текущего года из-за падения нефтяных котировок и усилившихся опасений по поводу негативного воздействия коронавируса на мировую экономику. Действие данных факторов, по мнению аналитиков ЕАБР, сохранится в ближайшие месяцы, и курс национальной валюты к доллару США останется вблизи текущих уровней. В дальнейшем, по мере постепенного восстановления цен на углеводороды и стабилизации ситуации в мировой экономике, рубль, согласно прогнозу Банка, частично отыграет утерянные позиции.

Начальник отдела экономического анализа ЕАБР Алексей Кузнецов отметил, что ослабление национальной валюты окажет проинфляционное воздействие в текущем году. Вместе с тем эксперт ожидает сохранения темпов роста потребительских цен вблизи цели Банка России на фоне уменьшения эффекта переноса валютного курса на инфляцию в последние годы и ее низкого текущего уровня.

По мнению авторов обзора, в краткосрочном периоде преобладают риски более сдержанной динамики экономической активности. В первую очередь, это связано с тем, что последствия распространения коронавируса для мировой экономики в настоящее время труднопредсказуемы из-за неопределенности относительно масштабов пандемии и ее продолжительности. Аналитики ЕАБР исходят из предположения о том, что негативные эффекты будут сосредоточены на стороне спроса и не окажут существенного влияния на производственный потенциал. В противном случае последствия для экономики России могут быть более продолжительными и сильными. Кроме того, существует вероятность длительного сохранения цен на нефть на низких уровнях и большего, чем заложено в базовый сценарий прогноза Банка, воздействия данного фактора на ожидания экономических агентов и инвестиционный спрос.