.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером укрепляется к доллару и евро на фоне сильного роста ведущих мировых фондовых площадок
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в феврале ускорился до 3,3%
В феврале рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 3,3% после повышения на 1,1% в январе. Результат оказался лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение всего на 1,3%.
 
Сокращения расходов федерального бюджета удастся избежать - Минфин
Финансирование реализации правительством России мер поддержки в связи с пандемией коронавируса не потребует сокращения расходов федерального бюджета, в частности, в связи с имеющимися резервными средствами и проводимой федеральными органами...
 
Программу "Семейный автомобиль" хотят расширить
Минпромторг хочет включить в периметр действия программ льготного автокредитования машины до 1,5 млн руб. и электромобили, дав возможность пользоваться льготными кредитами семьям с одним ребенком. Проект постановления правительства о внесении...
 
Инвестиционный рост закончился
К концу прошлого года индекс предложения инвестиционных товаров, рассчитываемый Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), перестал расти, пишет "Коммерсант". За декабрь (после прироста за ноябрь на 0,3%)...
 
24 марта 2020 года 19:50

Рубль вечером укрепляется к доллару и евро на фоне сильного роста ведущих мировых фондовых площадок

Москва. 24 марта. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне сильного роста ведущих мировых фондовых рынков и позитивной динамики валют emerging markets после того, как накануне Федеральная резервная система (ФРС) объявила о масштабном количественном смягчении.

Курс доллара США составил 78,95 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 65 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,21 руб./EUR1, подешевев на 24 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 46,55 копейки - до 81,77 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах на фоне сильного роста ведущих мировых фондовых рынков и позитивной динамики валют ЕМ. Участники торгов отыгрывают новые стимулирующие меры ФРС США и, кроме того, рубль позитивно реагирует на покупки валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила и подготовку компаний-экспортеров к пику налогового периода марта, приходящемуся на среду, 25 марта.

ФРС сообщила в понедельник, что будет выкупать гособлигации фактически в неограниченных масштабах, а также запустит ряд новых программ кредитования бизнеса. Ранее размер покупки активов был установлен на уровне $700 млрд.

Предпринятые Федрезервом меры, как ожидают в ЦБ, "будут оказывать поддержку широкому кругу рынков и институтов, тем самым поддерживая приток кредитов в экономику".

ФРС также пообещала, что "продолжит использовать весь спектр инструментов для поддержания потока кредитования домохозяйств и компаний".

Готовность Федрезерва сделать практически все возможное для смягчения негативных последствий пандемии коронавируса для американской экономики привела к существенному росту интереса инвесторов к риску, пишет Dow Jones. Кроме того, своп-линии Федрезерва с рядом центробанков других стран обеспечивают доступность долларов за рубежом, отмечают эксперты DBS.

Тем временем сенаторы-демократы повторно заблокировали в понедельник вынесение на голосование $2-триллионного законопроекта об экстренной помощи экономике и гражданам США, настаивая на более жестком порядке предоставления помощи крупному бизнесу.

Демократы и республиканцы продолжают переговоры и заверяют, что близки к финальной договоренности. Об этом заявили в понедельник как министр финансов Стивен Мнучин, так и его главный партнер со стороны демократов - лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков, пятничное, очень взвешенное, решение ЦБ оставить ключевую ставку без изменения не только несколько успокоило российский рынок облигаций, но и способствовало заметному сокращению волатильности рубля. "Произошедшая в марте девальвация рубля на 25% дает больший простор для регулятора в выборе мер реагирования. Кроме того, объявление безлимитного выкупа активов ФРС и включение печатного станка ЕЦБ также должны оказать влияние на курс рубля (хотя бы в плане успокоения волатильности). Тем не менее, причин для активного укрепления или снижения курса пока не наблюдается, так как для роста рубля цены на нефть остаются на рекордно низком уровне ($25-29 за бочку), а снижаться сильно в условиях снижения ставок мировыми ЦБ и включенных ими печатных станках было бы по меньшей мере странно. Основными драйверами движения курса рубля по-прежнему остаются коронавирус и цены на нефть", - полагает Хомяков.

"Во вторник на глобальных финансовых рынках наблюдалось заметное улучшение аппетита инвесторов к риску, в полной мере затронувшее и валютные площадки развивающихся рынков. К концу рабочего дня на МосБирже основные индексы на рынках США прибавляли в среднем 7-8%, все валюты EM торговались в паре с долларом в зеленой зоне. Не исключено, что сегодняшнее улучшение аппетита инвесторов во многом является очередной коррекцией после нескольких дней падения рынков. Впрочем, инвесторы, похоже, все-таки обратили более пристальное внимание на беспрецедентные меры государств по поддержке мировой экономики (в том числе на безлимитное QE от ФРС). Кроме того, после того как на внутреннем рынке доллар и евро встретили сопротивление Банка России, пока участники не готовы продолжать тестировать уровни регулятора. Тем не менее, при ценах на нефть ниже $30 за баррель рубль, так или иначе, пока будет оставаться под давлением", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

ЦБ РФ 20 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 13,31 млрд рублей, следует из данных Банка России. Банк России 19 марта резко увеличил продажу валюты на рынке, совершив операции на 13,7 млрд рублей.

ЦБ ранее заявил, что 19 марта приступает к продаже валюты на внутреннем рынке в рамках сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER). Эту валюту регулятор получает из Фонда национального благосостояния. В рамках этого нового механизма ЦБ будет продавать валюту при цене на нефть марки Urals ниже $25, объем продаж будет зависеть от глубины падения нефтяных цен. Эти операции будут осуществляться в дополнение к стандартным операциям по продаже валюты из ФНБ на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. ЦБ будет следовать новому механизму продаж валюты на внутреннем рынке до 30 сентября.

Банк России с 10 марта 2020 года приступил к продаже валюты на рынке в рамках упреждающих мер. Первые четыре дня регулятор продавал валюту на 3,6-3,7 млрд рублей ежедневно, 16 марта увеличил дневной объем продажи до 5,5 млрд рублей, 17 марта - до 5,6 млрд рублей, 18 марта - до 7,7 млрд рублей.

Цены на нефть эталонных марок растут на торгах во вторник после принятия очередных мер ФРС США по поддержке экономики в условиях пандемии, вызванной коронавирусом.

Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК выросла на 1,52%, до $27,44 за баррель. Фьючерс на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,2% - до $23,64 за баррель.

"Нефть стремится вверх в основном на фоне ослабления доллара из-за беспрецедентных мер ФРС, - отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует CNBC. - Волатильность WTI будет оставаться сильной, и трейдерам не стоит удивляться, если рост в конечном итоге спадет".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 марта на 2,0322 рубля, до 78,8493 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,2797 рубля, до 85,4253 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 1,8293 рубля по отношению к понедельнику и составил 78,7524 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 1,6178 рубля и составил 78,7158 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 157,001 млн, из которых $863,511 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 293,49 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 93,8 копейки, до 85,4404 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 1,0458 рубля и составил 85,1956 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR556,044 млн, из которых EUR238,628 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR317,416 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России 24 марта провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 673,5 млрд рублей (при лимите 1 трлн 770 млрд рублей) в среднем по ставке 5,94% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 17 марта, банки разместили 1,1 трлн рублей (при лимите 2,53 трлн рублей) в среднем по ставке 5,96% годовых.

Банк России 24 марта провел также депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 850 млрд рублей (при лимите 850 млрд рублей и общем спросе 969,3 млрд рублей) в среднем по ставке 5,93% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 24 марта разместил 30-й и 31-й выпуски купонных облигаций (КОБР). 30-й выпуск был размещен в объеме 11 млрд 77,6 млн рублей по номиналу (при лимите 199 млрд 145,4 млн рублей). Цена отсечения была определена на уровне 100% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 100% от номинала.

31-й выпуск был размещен в объеме 41 млрд 501,9 млн рублей по номиналу (при лимите 352 млрд 907 млн рублей). Цена отсечения была определена на уровне 100% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 100,0001% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 5,98% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 6,15% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 2 б.п. - до 6,52% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев увеличились на 5 б.п. - до 6,72% годовых каждая.

"На локальном межбанковском рынке Банк России в дополнение к недельному депозитному аукциону уже в четвертый день подряд проводил депозитный аукцион "овернайт" "тонкой настройки". В рамках недельного аукциона участники несколько сократили объем размещения по сравнению с предыдущей неделей (-220,7 млрд рублей), однако увеличили объем размещения на аукционе "овернайт" (+244,6 млрд рублей). Индикативная ставка MosPrime "овернайт" по-прежнему остается ниже уровня ключевой ставки ЦБ РФ", - отмечает Кравченко.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 марта 2020 года 19:35
Рынок акций РФ поставил второй рекорд роста индекса МосБиржи за 11 лет, лидировал в росте и объемах Норникель
Москва. 24 марта. Рынок акций РФ во вторник поставил второй рекорд роста индекса МосБиржи за 11 лет (с марта 2009 года) на фоне ощутимого общемирового отскока фондовых площадок благодаря обещанным Федеральной резервной системой (ФРС) мерам по поддержке экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции; лидерами ралли и объемов торгов выступили бумаги "Норникеля", взлетевшие на рекордные с октября 2008 года 17%.    читать дальше
.
24 марта 2020 года 19:22
Цены евробондов РФ во вторник активно растут в рамках коррекции на фоне улучшения внешней конъюнктуры
Москва. 24 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник заметно подрастают в рамках коррекции благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, чему способствовали действия мировых центробанков по насыщению рынков дешевой ликвидностью. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, слегка снизились в цене, что в итоге привело к заметному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
24 марта 2020 года 19:18
Текущий кризис не будет похож на кризисы 1929-го и 2008-го годов - Julius Baer
По мнению аналитиков Julius Baer, кризисы, подобные текущему, не имеют аналогов в истории. "Кризисы как в 1929-м, так и в 2008-м году были системными и возникли по причине неправильного распределения долга в финансовой системе, - отмечают эксперты банка. - Развитие системных кризисов является...    читать дальше
.
24 марта 2020 года 18:50
Российская экономика находится под двойным ударом - "Нордеа банк"
Российская экономика находится под двойным ударом, говорится в обзоре "Нордеа банка". Сложная ситуация в мировой экономике усугубляется резким падением нефтяных котировок. Перспективы экономического роста за последний месяц заметно ухудшились, но бюджетная система остается...    читать дальше
.
24 марта 2020 года 18:32
Пандемия коронавируса привела к резкому завершению делового цикла - Julius Baer
Быстрое распространение коронавируса привело к резкому завершению глобального делового цикла из-за мощного шока на стороне спроса, который был вызван резкими карантинными мерами, говорится в комментарии Julius Baer. Как отмечает главный экономист банка Янвиллем Акет, крупнейшие центральные банки...    читать дальше
.
24 марта 2020 года 18:00
ФРС затопила рынок ликвидностью, и доллар, наконец, отреагировал - Saxo Bank
Федрезерв США в понедельник провел свое самое значительное вливание ликвидности и ряд других мер, направленных на поддержку финансовой системы США, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Рынок, ожидая одобрения Конгрессом спасательных мер, не торопился...    читать дальше
.
24 марта 2020 года 17:40
Julius Baer сохраняет прогноз по ценам на золото на уровне 1 625 долл. США за унцию на горизонте 3-х месяцев
Julius Baer сохраняет прогноз по ценам на золото на уровне 1 625 долл. США за унцию на горизонте 3-х месяцев, говорится в комментарии банка. "В то время, как главной новостью на рынке золота стали закрытия аффинажных заводов в Швейцарии, мы полагаем, что это приведет, скорее, к росту премий, чем...    читать дальше
.
24 марта 2020 года 17:18
Россия легче переживет период низких цен на нефть, чем Саудовская Аравия - Julius Baer
Россия лучше подготовлена к периоду низких цен на нефть, чем Саудовская Аравия, поскольку уровень экспортной цены на нефть, при котором российский бюджет будет бездефицитным, сейчас ниже, чем в 2014 году, говорится в комментарии Julius Baer. Котировки нефти сильно снизились за последние недели,...    читать дальше
.
24 марта 2020 года 16:57
Главный бенефициар роста во вторник - золото - ИК "ФИНАМ"
Главным бенефициаром оптимизма во вторник вполне можно признать золото, которое показало рост на 6,6%, отмечает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. "Если волатильность на фондовых площадках снизится, а стимулы останутся, рост драгоценного металла вполне может ускориться - ждем цену...    читать дальше
.
24 марта 2020 года 16:40
Уралсиб ожидает умеренного укрепления рубля во второй половине 2020 года
Аналитики Уралсиба ожидают, что во 2 квартале 2020 года курс доллара США будет преимущественно находиться в интервале 72–77 рубля, а в конце года снизится до 67 рублей, говорится в их обзоре. Сокращение сальдо счета текущих операций в результате падения цен на нефть, а также заметное усиление...    читать дальше
.
24 марта 2020 года 16:30
Для стабилизации фондовых рынков необходимо снижение стресса на денежных и долговых рынках - "ВТБ Капитал"
Что касается рынков акций, то для их стабилизации необходимо снижение стресса на денежных и долговых рынках, отмечает экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. "Некоторые инвесторы уже сейчас готовы вернуться на рынок и вложить средства в отдельные активы, а смелости им придают быстрые и...    читать дальше
.
24 марта 2020 года 16:09
Основной риск заключается в том, что корректировка позиций нерезидентов на рынке ОФЗ еще далека от завершения - "ВТБ Капитал"
Основной риск заключается в том, что корректировка позиций нерезидентов на рынке ОФЗ еще далека от завершения, учитывая продолжающийся отток средств из фондов, инвестирующих в активы развивающихся стран, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Экономисты "ВТБ Капитала" в настоящий момент считают,...    читать дальше
.
24 марта 2020 года 15:50
Saxo Bank рекомендует 20 компаний с низкой долговой нагрузкой, на которых инвесторы могут заработать
(добавлен список компаниий, входящих в Bounce Back Basket) Saxo Bank назвал 20 компаний с низкой долговой нагрузкой из разных секторов, на которых инвесторы могут заработать ввиду распродажи на рынке акций, говорится в комментарии банка. В список, получивший название "корзина на отскок"...    читать дальше
.
24 марта 2020 года 15:38
Отсутствие планов по секвестру бюджета не означает, что это поможет экономике РФ избежать рецессии, а лишь снизит ее глубину - Райффайзенбанк
Отсутствие планов по секвестру бюджета не означает, что это поможет экономике РФ избежать рецессии, а лишь снизит ее глубину, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Правительство приняло решение сократить расходы на нацпроекты в пользу мер по борьбе с коронавирусом, но таким образом, чтобы общий...    читать дальше
.
24 марта 2020 года 15:38
Рубль днем продолжает расти к доллару, но развернулся вниз к евро вслед за динамикой валют на глобальном рынке
Москва. 24 марта. Доллар продолжает активно снижаться, евро вслед за котировками на глобальном рынке развернулся вверх и немного повышается на "Московской бирже" во вторник днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту спроса на риск и позитивной динамике валют emerging markets после того, как накануне Федеральная резервная система (ФРС) объявила о масштабном количественном смягчении, а также на дорожающей нефти.    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.