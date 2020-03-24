Рубль вечером укрепляется к доллару и евро на фоне сильного роста ведущих мировых фондовых площадок

Москва. 24 марта. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне сильного роста ведущих мировых фондовых рынков и позитивной динамики валют emerging markets после того, как накануне Федеральная резервная система (ФРС) объявила о масштабном количественном смягчении.

Курс доллара США составил 78,95 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 65 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,21 руб./EUR1, подешевев на 24 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 46,55 копейки - до 81,77 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах на фоне сильного роста ведущих мировых фондовых рынков и позитивной динамики валют ЕМ. Участники торгов отыгрывают новые стимулирующие меры ФРС США и, кроме того, рубль позитивно реагирует на покупки валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила и подготовку компаний-экспортеров к пику налогового периода марта, приходящемуся на среду, 25 марта.

ФРС сообщила в понедельник, что будет выкупать гособлигации фактически в неограниченных масштабах, а также запустит ряд новых программ кредитования бизнеса. Ранее размер покупки активов был установлен на уровне $700 млрд.

Предпринятые Федрезервом меры, как ожидают в ЦБ, "будут оказывать поддержку широкому кругу рынков и институтов, тем самым поддерживая приток кредитов в экономику".

ФРС также пообещала, что "продолжит использовать весь спектр инструментов для поддержания потока кредитования домохозяйств и компаний".

Готовность Федрезерва сделать практически все возможное для смягчения негативных последствий пандемии коронавируса для американской экономики привела к существенному росту интереса инвесторов к риску, пишет Dow Jones. Кроме того, своп-линии Федрезерва с рядом центробанков других стран обеспечивают доступность долларов за рубежом, отмечают эксперты DBS.

Тем временем сенаторы-демократы повторно заблокировали в понедельник вынесение на голосование $2-триллионного законопроекта об экстренной помощи экономике и гражданам США, настаивая на более жестком порядке предоставления помощи крупному бизнесу.

Демократы и республиканцы продолжают переговоры и заверяют, что близки к финальной договоренности. Об этом заявили в понедельник как министр финансов Стивен Мнучин, так и его главный партнер со стороны демократов - лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков, пятничное, очень взвешенное, решение ЦБ оставить ключевую ставку без изменения не только несколько успокоило российский рынок облигаций, но и способствовало заметному сокращению волатильности рубля. "Произошедшая в марте девальвация рубля на 25% дает больший простор для регулятора в выборе мер реагирования. Кроме того, объявление безлимитного выкупа активов ФРС и включение печатного станка ЕЦБ также должны оказать влияние на курс рубля (хотя бы в плане успокоения волатильности). Тем не менее, причин для активного укрепления или снижения курса пока не наблюдается, так как для роста рубля цены на нефть остаются на рекордно низком уровне ($25-29 за бочку), а снижаться сильно в условиях снижения ставок мировыми ЦБ и включенных ими печатных станках было бы по меньшей мере странно. Основными драйверами движения курса рубля по-прежнему остаются коронавирус и цены на нефть", - полагает Хомяков.

"Во вторник на глобальных финансовых рынках наблюдалось заметное улучшение аппетита инвесторов к риску, в полной мере затронувшее и валютные площадки развивающихся рынков. К концу рабочего дня на МосБирже основные индексы на рынках США прибавляли в среднем 7-8%, все валюты EM торговались в паре с долларом в зеленой зоне. Не исключено, что сегодняшнее улучшение аппетита инвесторов во многом является очередной коррекцией после нескольких дней падения рынков. Впрочем, инвесторы, похоже, все-таки обратили более пристальное внимание на беспрецедентные меры государств по поддержке мировой экономики (в том числе на безлимитное QE от ФРС). Кроме того, после того как на внутреннем рынке доллар и евро встретили сопротивление Банка России, пока участники не готовы продолжать тестировать уровни регулятора. Тем не менее, при ценах на нефть ниже $30 за баррель рубль, так или иначе, пока будет оставаться под давлением", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

ЦБ РФ 20 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 13,31 млрд рублей, следует из данных Банка России. Банк России 19 марта резко увеличил продажу валюты на рынке, совершив операции на 13,7 млрд рублей.

ЦБ ранее заявил, что 19 марта приступает к продаже валюты на внутреннем рынке в рамках сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER). Эту валюту регулятор получает из Фонда национального благосостояния. В рамках этого нового механизма ЦБ будет продавать валюту при цене на нефть марки Urals ниже $25, объем продаж будет зависеть от глубины падения нефтяных цен. Эти операции будут осуществляться в дополнение к стандартным операциям по продаже валюты из ФНБ на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. ЦБ будет следовать новому механизму продаж валюты на внутреннем рынке до 30 сентября.

Банк России с 10 марта 2020 года приступил к продаже валюты на рынке в рамках упреждающих мер. Первые четыре дня регулятор продавал валюту на 3,6-3,7 млрд рублей ежедневно, 16 марта увеличил дневной объем продажи до 5,5 млрд рублей, 17 марта - до 5,6 млрд рублей, 18 марта - до 7,7 млрд рублей.

Цены на нефть эталонных марок растут на торгах во вторник после принятия очередных мер ФРС США по поддержке экономики в условиях пандемии, вызванной коронавирусом.

Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК выросла на 1,52%, до $27,44 за баррель. Фьючерс на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,2% - до $23,64 за баррель.

"Нефть стремится вверх в основном на фоне ослабления доллара из-за беспрецедентных мер ФРС, - отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует CNBC. - Волатильность WTI будет оставаться сильной, и трейдерам не стоит удивляться, если рост в конечном итоге спадет".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 марта на 2,0322 рубля, до 78,8493 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,2797 рубля, до 85,4253 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 1,8293 рубля по отношению к понедельнику и составил 78,7524 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 1,6178 рубля и составил 78,7158 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 157,001 млн, из которых $863,511 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 293,49 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 93,8 копейки, до 85,4404 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 1,0458 рубля и составил 85,1956 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR556,044 млн, из которых EUR238,628 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR317,416 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России 24 марта провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 673,5 млрд рублей (при лимите 1 трлн 770 млрд рублей) в среднем по ставке 5,94% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 17 марта, банки разместили 1,1 трлн рублей (при лимите 2,53 трлн рублей) в среднем по ставке 5,96% годовых.

Банк России 24 марта провел также депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 850 млрд рублей (при лимите 850 млрд рублей и общем спросе 969,3 млрд рублей) в среднем по ставке 5,93% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 24 марта разместил 30-й и 31-й выпуски купонных облигаций (КОБР). 30-й выпуск был размещен в объеме 11 млрд 77,6 млн рублей по номиналу (при лимите 199 млрд 145,4 млн рублей). Цена отсечения была определена на уровне 100% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 100% от номинала.

31-й выпуск был размещен в объеме 41 млрд 501,9 млн рублей по номиналу (при лимите 352 млрд 907 млн рублей). Цена отсечения была определена на уровне 100% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 100,0001% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 5,98% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 6,15% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 2 б.п. - до 6,52% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев увеличились на 5 б.п. - до 6,72% годовых каждая.

"На локальном межбанковском рынке Банк России в дополнение к недельному депозитному аукциону уже в четвертый день подряд проводил депозитный аукцион "овернайт" "тонкой настройки". В рамках недельного аукциона участники несколько сократили объем размещения по сравнению с предыдущей неделей (-220,7 млрд рублей), однако увеличили объем размещения на аукционе "овернайт" (+244,6 млрд рублей). Индикативная ставка MosPrime "овернайт" по-прежнему остается ниже уровня ключевой ставки ЦБ РФ", - отмечает Кравченко.