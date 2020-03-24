Рынок акций РФ поставил второй рекорд роста индекса МосБиржи за 11 лет, лидировал в росте и объемах Норникель

Москва. 24 марта. Рынок акций РФ во вторник поставил второй рекорд роста индекса МосБиржи за 11 лет (с марта 2009 года) на фоне ощутимого общемирового отскока фондовых площадок благодаря обещанным Федеральной резервной системой (ФРС) мерам по поддержке экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции; лидерами ралли и объемов торгов выступили бумаги "Норникеля", взлетевшие на рекордные с октября 2008 года 17%.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2415,97 пункта (+7,2%, предыдущий рекорд роста с 2009 года был зафиксирован 19 марта, когда индекс взлетел на 7,7%), индекс РТС взлетел до 965,32 пункта (+9,2% - максимальный дневной прирост с января 2016 года); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 17,2%.

Доллар подешевел до 78,85 рубля (-0,75 рубля).

Подорожали рублевые акции "Норникеля" (+17,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+16,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+17,1% и +13,3% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+13%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+12,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+11,4% и +11,3% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+9,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+8,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+8,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+8,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+7,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+7,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+7,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+7,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+6,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+6,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+6,4%).

В Азии во вторник индексы выросли (японский Nikkei 225 подскочил на 7,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 2,3%, гонконгский Hang Seng вырос на 4,4%), также корректируются вверх Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 6,4-8,8%) и Америка (индекс S&P 500 прибавил 7,8% и превысил 2410 пунктов) на фоне обещанных ФРС мер по поддержке экономики.

ФРС накануне объявила о том, что не ограничивает программу количественного смягчения каким-либо объемом и будет выкупать столько активов, сколько потребуется. Ранее размер QE был установлен на уровне $700 млрд. Кроме того, американский ЦБ запустит несколько новых программ кредитования объемом $300 млрд.

Администрация президента США работает над тем, чтобы позволить местным экономикам возобновить деятельность в соответствующее время на фоне вспышки COVID-19, сообщил президент США Дональд Трамп.

По его словам, американская экономика скоро начнет работать. Президент США предположил, что это произойдет в течение нескольких недель и быстрее, чем через три-четыре месяца. "Америка снова и скоро будет открыта для бизнеса", - сказал Трамп.

Число случаев заражения коронавирусом в США за сутки возросло больше чем на 11 тыс., на настоящий момент COVID-19 болеют почти 46,5 тыс. человек, из них 590 умерли. Одни из самых высоких показателей зарегистрированы в штатах Нью-Йорк, Вашингтон, Нью-Джерси и Калифорния. По количеству заболевших Соединенные Штаты находятся на третьем месте в мире.

Тем временем, деловая активность в США в марте показала рекордный спад со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI), рассчитываемый IHS Markit, в марте опустился до исторического минимума в 40,5 пункта по сравнению с 49,6 пункта в предыдущем месяце, согласно предварительным оценкам. Это максимальное падение индекса с октября 2009 года, когда начались расчеты.

Нефть во вторник также подорожала, хотя и сбавила темпы роста к вечеру; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $1,7 выше уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $27,44 за баррель (+1,5% и +0,2% в понедельник), майская цена WTI - $23,47 за баррель (+0,5% и +3,2% накануне).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Норильского никеля" во вторник резко выросли на фоне скачка цен как цветных, так и драгоценных металлов - никеля, палладия, платины, меди и золота.

Торги на фондовых биржах США начались ощутимым повышением трех основных индексов. Индикатор S&P500 протестировал сопротивление 2390 пунктов, способность устоять выше которого поставит следующей целью движения район 2470 пунктов, а затем и 2600 пунктов. Инвесторы во вторник более оптимистично смотрели на перспективу одобрения пакета стимулирующих экономику мер в Конгрессе.

Предварительные индексы деловой активности в США за март оказались хуже ожиданий в отрасли услуг (39,1 пункта) и чуть лучше ожиданий в промышленности (49,2 пункта). В Европе инвесторы также ускорили покупки акций на оптимизме, обеспеченном различными мерами поддержки региональной экономики, а также на фоне данных о замедлении темпов распространения коронавируса в Италии.

Нефть к вечеру оставалась в "плюсе", но отступила от максимумов сессии. Игроки на повышение стушевались у краткосрочного сопротивления ($29,5 за баррель Brent) и ждут развития ситуации с ценовым противостоянием крупнейших нефтедобывающих стран. Еженедельные данные Минэнерго США в среду, вероятно, вновь покажут рост запасов "черного золота" (на 2,9 млн баррелей в день согласно средним прогнозам) при сокращении совокупных запасов нефтепродуктов (более чем на 3,5 млн баррелей в день), что с краткосрочной точки зрения скорее негативно для цен. Рынку понадобится новый драйвер роста для пробоя ближайших сопротивлений.

Индексы МосБиржи и РТС во вторник показали впечатляющий рост, первый протестировал сопротивление 2420 пунктов, а второй не дотянул до 1000 пунктов. Вполне вероятно, что краткосрочный тренд смещается в сторону восходящего. С фундаментальной точки зрения "бычий" сценарий может поддерживаться новостями о разработке лекарства против коронавируса. Следующими целями выступают отметки 2550 и 1080 пунктов соответственно. Краткосрочно, однако, рынок может сделать паузу в росте в том числе ввиду перекупленности и наличия "медвежьей" дивергенции с RSI на часовом графике индекса МосБиржи. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2300-2500 пунктов, полагает Кожухова.

По словам эксперта "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, позитивной динамике глобальных рисковых активов способствовали заявления президента США о том, что ограничительные меры, связанные с коронавирусом, в Штатах будут отменены быстрее, чем планировалось, и американская экономика запустится в течение нескольких недель и более быстрыми темпами, а не через 3-4 месяца.

Кроме того, с запозданием рынки стали отыгрывать обнародованные беспрецедентные меры денежно-кредитного стимулирования от ФРС. В то же время ситуация с распространением коронавируса остается сложной, темпы данного процесса не только не замедляются, а увеличиваются. Поэтому риски еще одной волны снижения на глобальных биржах остаются высокими.

Тем не менее, многие инвесторы пока ставят на скорое прохождение острой фазы пандемии, а также на непродолжительную и неглубокую рецессию, масштабы которой будут относительно ограниченными благодаря активным действиям монетарных и государственных властей.

Внушительный рост российских акций в текущих условиях выглядит, скорее, как "аванс", вызванный ожиданиями более устойчивого восстановления внешней конъюнктуры. Особенно это касается представителей нефтегазового сектора, находящихся на исторических максимумах по отношению к стоимости нефти, которая пока далека от того, чтобы уйти на более высокие уровни всерьез и надолго, считает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, действия ФРС по внедрению безлимитного QE вдохнули жизнь в рискованные активы. Впрочем, статус рискованности носит весьма условный характер. Пока доллар является безопасной гаванью благодаря доминированию долларовой системы, все остальные активы можно считать рискованными. Если же сам статус доллара подвергается сомнению, то уже сам доллар становится рискованным активом. Текущий дефицит бюджета США сопоставим с самим бюджетом пары десятков лет назад. Золото за это время подорожало в шесть раз, а вот нефть пока смогла показать лишь временное повышение. Однако любое сырье требует усилий для добычи и переработки, тогда как сам доллар можно создать обычным "кликом" по соответствующей кнопке в Федеральной резервной системе. В этот раз Федрезерв превзошел себя, обещая бесконечный QE, пока в этом нуждается финансовый рынок и экономика. По некоторым оценкам, баланс американского регулятора может увеличиться на $4 трлн.

Предыдущие программы количественного стимулирования ФРС непременно приводили к росту цен на сырьевые товары, а также повышение спроса на высокодоходные валюты. В мире таковых осталось крайне мало, да и многие из них обладают двойным дефицитом платежного баланса и бюджета. У рубля сохраняется его положительная доходность, хотя в условиях глобального спада он также может столкнуться с временным дефицитом бюджета и отрицательным сальдо платежного баланса. Тем не менее, государственная финансовая политика в РФ - одна из самых консервативных на планете. Бюджетное правило позволило накопить значительные резервы, которые сегодня используются для поддержки рубля. Сам факт безлимитной программы ФРС говорит о том, что лишь Федрезерв готов кредитовать экономику США по ставкам существенно ниже инфляции, а это весьма весомый аргумент для негативных ожиданий по доллару против других активов.

Нефть проявляла осторожный рост, так как пока главным вопросом остается спрос. Однако при выходе глобальной экономики из "коронавирусного ступора" можно ожидать взрывного повышения котировок. Впрочем, еще не сказали своего слова США и Саудовская Аравия, которые могут договориться о совместном сокращении производства. По сути ФРС готова в ближайшее время залить в финансовую систему столько же денег, как и за десятилетие после ипотечного кризиса.

Пока проблема COVID-19 не решена, но денежная часть вопроса обеспечивается безлимитным QE от ФРС. Российский рынок завершил день существенным ростом, который может даже усилиться, если США и Саудовская Аравия предоставят повод рассчитывать на отказ Эр-Рияда от наращивания добычи с 1 апреля, а также в ограничении производства примут участие американские компании, полагает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+16,4%), ПАО "Северо-западное пароходство" (MOEX: SZPR) (+13,4%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+12,7%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+10,4%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+10,1% и +11,8% "префы").

Выросли GDR "Эталона" (+4,4%) на фоне известий о планах компании утвердить обратный выкуп (buyback) до 10% GDR компании (общее собрание акционеров по этому вопросу состоится 15 апреля, одна GDR соответствует одной акции).

Подешевели бумаги ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-3,9%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-3,2%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 126,199 млрд рублей (из них 20,144 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и 22,816 млрд рублей - на бумаги "Норникеля").