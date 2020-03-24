Цены евробондов РФ во вторник активно растут в рамках коррекции на фоне улучшения внешней конъюнктуры

Москва. 24 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник заметно подрастают в рамках коррекции благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, чему способствовали действия мировых центробанков по насыщению рынков дешевой ликвидностью. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, слегка снизились в цене, что в итоге привело к заметному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию понедельника на 3,31 процентного пункта и составила 112,31% от номинала, что соответствует доходности 2,8% годовых (снижение на 116 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась на 6 базисных пунктов, составив 102,68% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта - до 0,36% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 119 базисных пунктов и составил 244 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 5,23 процентного пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 123,83% от номинала (доходность снизилась на 31 базисный пункт - до 4,26% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 5,05 процентного пункта, поднявшись до 120,73% от номинала (доходность снизилась на 32 базисных пункта и составила 4,18% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 1,78 процентного пункта - до 103,5% от номинала (доходность снизилась на 33 базисных пункта - до 4,1% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,49 процентного пункта, до 105,32% от номинала (доходность снизилась на 15 базисных пунктов - до 3,24% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене на 5,13 процентного пункта - до 118,63% от номинала (доходность снизилась на 29 базисных пунктов - до 4,11% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 3,08 процентного пункта, до 102,61% от номинала (доходность снизилась на 49 базисных пунктов и составила 3,83% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации вновь дорожают, причем их рост идет на фоне общемирового повышения интереса инвесторов к облигациям развивающихся стран. Улучшение настроений на мировых рынках продиктовано, прежде всего, объявленными в последнее время мировыми центробанками беспрецедентными программами количественного стимулирования. При этом программы не только объявлены, но уже идет активный выкуп активов в рамках этих программ, что ведет к притоку дешевой ликвидности, и этот поток доходит до долговых бумаг развивающихся стран, что и выступает основным фактором роста рынка. Кроме того, позитивным фактором для российских еврооблигаций выступает приостановившееся падение мировых цен на нефть, которые смогли оттолкнуться от отметки $25 за баррель сорта Brent, и сейчас торгуются в диапазоне $27-28 за баррель. Стоит также отметить относительно низкие темпы распространения в России коронавируса, что в текущей ситуации является немаловажным фактором", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

"В последнее время отечественные евробонды смотрятся лучше своих "собратьев" из emerging markets, поскольку Россия сохраняет высокие кредитные характеристики, имея большой объем накопленных золотовалютных резервов, низкий уровень госдолга и отсутствие планов относительно новых заимствований. Все это обеспечивает высокий уровень устойчивости российского бюджета в условиях ухудшившейся общемировой макроэкономической конъюнктуры", - отметил Монастыршин.