Рубль днем продолжает расти к доллару, но развернулся вниз к евро вслед за динамикой валют на глобальном рынке

Москва. 24 марта. Доллар продолжает активно снижаться, евро вслед за котировками на глобальном рынке развернулся вверх и немного повышается на "Московской бирже" во вторник днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту спроса на риск и позитивной динамике валют emerging markets после того, как накануне Федеральная резервная система (ФРС) объявила о масштабном количественном смягчении, а также на дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 78,22 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 87,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,55 руб./EUR1, подорожав на 10,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 43,65 копейки - до 81,8 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 марта на 2,0322 рубля, до 78,8493 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,2797 рубля, до 85,4253 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на дневных торгах вслед за динамикой валют на глобальном рынке. Поддержку рублю оказывают как позитивная динамика валют emerging markets и общемировой рост спроса на риск, вызванные стимулирующими мерами основных мировых центробанков, в первую очередь, ФРС США, так и покупки валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила и подготовка компаний-экспортеров к пику налогового периода марта, приходящемуся на среду, 25 марта.

Доллар на глобальном рынке активно дешевеет на фоне предпринятых ФРС США действий по поддержке финансовой системы, евро укрепляется в том числе благодаря признакам замедления темпов распространения коронавируса в Италии. Число новых случаев заражения и летальных исходов в Италии снижается два дня подряд, пишет MarketWatch. Тем не менее, страна продолжает лидировать в Европе по числу заболевших и летальных исходов.

В мире, по состоянию на 8:00 МСК, насчитывалось 355 тыс. 600 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончался 16 тыс. 91 человек, поправились более 97 тыс., сообщила газета South China Morning Post. За истекшие сутки количество подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 22 тыс. 486, число скончавшихся - на 1,839 тыс.

ФРС сообщила в понедельник, что будет выкупать гособлигации фактически в неограниченных масштабах, а также запустит ряд новых программ кредитования бизнеса. Ранее размер покупки активов был установлен на уровне $700 млрд.

Предпринятые Федрезервом меры, как ожидают в ЦБ, "будут оказывать поддержку широкому кругу рынков и институтов, тем самым поддерживая приток кредитов в экономику".

ФРС также пообещала, что "продолжит использовать весь спектр инструментов для поддержания потока кредитования домохозяйств и компаний".

Готовность Федрезерва сделать практически все возможное для смягчения негативных последствий пандемии коронавируса для американской экономики привела к существенному росту интереса инвесторов к риску, пишет Dow Jones. Кроме того, своп-линии Федрезерва с рядом центробанков других стран обеспечивают доступность долларов за рубежом, отмечают эксперты DBS.

Тем временем сенаторы-демократы повторно заблокировали в понедельник вынесение на голосование $2-триллионного законопроекта об экстренной помощи экономике и гражданам США, настаивая на более жестком порядке предоставления помощи крупному бизнесу.

Демократы и республиканцы продолжают переговоры и заверяют, что близки к финальной договоренности. Об этом заявили в понедельник как министр финансов Стивен Мнучин, так и его главный партнер со стороны демократов - лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

ЦБ РФ 20 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 13,31 млрд рублей, следует из данных Банка России. Банк России 19 марта резко увеличил продажу валюты на рынке, совершив операции на 13,7 млрд рублей.

ЦБ ранее заявил, что 19 марта приступает к продаже валюты на внутреннем рынке в рамках сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER). Эту валюту регулятор получает из Фонда национального благосостояния. В рамках этого нового механизма ЦБ будет продавать валюту при цене на нефть марки Urals ниже $25, объем продаж будет зависеть от глубины падения нефтяных цен. Эти операции будут осуществляться в дополнение к стандартным операциям по продаже валюты из ФНБ на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. ЦБ будет следовать новому механизму продаж валюты на внутреннем рынке до 30 сентября.

Банк России с 10 марта 2020 года приступил к продаже валюты на рынке в рамках упреждающих мер. Первые четыре дня регулятор продавал валюту на 3,6-3,7 млрд рублей ежедневно, 16 марта увеличил дневной объем продажи до 5,5 млрд рублей, 17 марта - до 5,6 млрд рублей, 18 марта - до 7,7 млрд рублей.

Цены на нефть эталонных марок растут на торгах во вторник после принятия очередных мер ФРС США по поддержке экономики в условиях пандемии, вызванной коронавирусом.

Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК выросла на 2,77%, до $27,78 за баррель. Фьючерс на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 2,27% - до $23,89 за баррель.

"Нефть стремится вверх в основном на фоне ослабления доллара из-за беспрецедентных мер ФРС, - отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует CNBC. - Волатильность WTI будет оставаться сильной, и трейдерам не стоит удивляться, если рост в конечном итоге спадет".

"Российский валютный рынок вместе с рисковыми активами по всему миру демонстрирует осторожный оптимизм по факту замедления темпов распространения вируса в Италии, а также в ответ на запуск очередного пакета беспрецедентных мер от ФРС. Нефть, вернувшуюся к отметке $28 за баррель Brent, также можно воспринимать как фактор стабилизации для рубля. Пик налогового периода, приходящийся на завтра, в текущем месяце выступает для рубля менее значимым фактором, чем настроения инвесторов на глобальных площадках", - отмечает аналитик Нордеа-банка Григорий Жирнов.

"Российские активы растут вслед за остальным миром, драйвером роста на фондовом рынке остаются реагирующие на дорожающую нефть добывающие компании. В ближайшие дни рубль продолжит двигаться вслед за нефтью, диапазон 78-82 руб./$1 остается актуальным при сохранении текущих внешних условий. Умеренные риски новой волны распродаж сохраняются, но поддержка курса со стороны ЦБ РФ поможет удержать рубль от существенного ослабления", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"В краткосрочной перспективе динамика российской валюты будет определяться общим аппетитом к риску на рынках, а также динамикой нефтяных котировок. Умеренную поддержку рублю окажут продажи валюты Банком России в рамках бюджетного правила. При этом волатильность в паре "доллар-рубль" сохранится высокой. По нашему мнению, в текущих условиях рубль справедливо оценен относительно доллара США, но в случае стабилизации цен на нефть возможно укрепление рубля", - подчеркивает директор по инвестициям (CIO) Сбербанк Управление Активами Ренат Малин.

Банк России 24 марта провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 673,5 млрд рублей (при лимите 1 трлн 770 млрд рублей) в среднем по ставке 5,94% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 17 марта, банки разместили 1,1 трлн рублей (при лимите 2,53 трлн рублей) в среднем по ставке 5,96% годовых.

Банк России 24 марта провел также депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 850 млрд рублей (при лимите 850 млрд рублей и общем спросе 969,3 млрд рублей) в среднем по ставке 5,93% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 24 марта разместил 30-й и 31-й выпуски купонных облигаций (КОБР). 30-й выпуск был размещен в объеме 11 млрд 77,6 млн рублей по номиналу (при лимите 199 млрд 145,4 млн рублей). Цена отсечения была определена на уровне 100% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 100% от номинала.

31-й выпуск был размещен в объеме 41 млрд 501,9 млн рублей по номиналу (при лимите 352 млрд 907 млн рублей). Цена отсечения была определена на уровне 100% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 100,0001% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 5,98% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 6,15% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 2 б.п. - до 6,52% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев увеличились на 5 б.п. - до 6,72% годовых каждая.