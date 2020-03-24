ФРС затопила рынок ликвидностью, и доллар, наконец, отреагировал - Saxo Bank

Федрезерв США в понедельник провел свое самое значительное вливание ликвидности и ряд других мер, направленных на поддержку финансовой системы США, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Рынок, ожидая одобрения Конгрессом спасательных мер, не торопился радоваться, но во вторник утром настроения улучшились, и USD пошел вниз.

"Федрезерв сыграл по-крупному, запустив большой пакет мер, направленных на обеспечение бесконечной ликвидности и сохранение потока кредитов: неограниченное количественное смягчение в обычном смысле, новые закупки корпоративных облигаций и ипотечных ценных бумаг, продление промежуточных займов и др., - отмечает Джон Харди. - Ожидается еще кое-что для малого бизнеса, но главное уже сделано. На отличном сайте wolfstreet.com можно прочитать яркий анализ этих шагов ФРС. Рисковые настроения сначала подскочили, но в последующие часы быстро увяли, так как Конгресс США до сих пор не может принять законопроект о поддержке экономики через выплаты работникам и многое другое. Всё-таки рынок, видимо, решил, что скоро этот законопроект будет принят: на момент написания данного материала фьючерсы на американские акции уперлись в верхние торговые лимиты, а USD отошел вниз, особенно относительно менее ликвидных валют, в том числе NOK".

Также эксперт Saxo Bank обращает внимание на то, что в Евросоюзе вышли катастрофические предварительные индексы PMI за март (во Франции значение индекса в сфере услуг составило 29!), но, по мнению Д. Харди, смысла в них сейчас мало, так как рынки руководствуются ожиданиями и понятно, что экономика Европы сейчас практически не работает. В Италии, возможно, распространение COVID-19 начинает замедляться, но никто не может сказать, когда страны ЕС и США смогут достичь стадии снятия карантина (в которой уже находится Китай и, вероятно, Южная Корея) и вернуться к нормальной жизни.

"Интересно смотреть, как президент США Трамп набрасывается на органы здравоохранения, призывающие надолго приостановить экономическую активность ради замедления эпидемии. Из-за вялой и неохотной реакции Америка вполне может пострадать от заболевания сильнее многих стран ЕС", - заключает эксперт Saxo Bank.