Россия легче переживет период низких цен на нефть, чем Саудовская Аравия - Julius Baer

Россия лучше подготовлена к периоду низких цен на нефть, чем Саудовская Аравия, поскольку уровень экспортной цены на нефть, при котором российский бюджет будет бездефицитным, сейчас ниже, чем в 2014 году, говорится в комментарии Julius Baer.

Котировки нефти сильно снизились за последние недели, после того как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться по вопросу ограничения производства. Саудовская Аравия пытается "наказать" Россию, в то время как Россия заинтересована в давлении на нефтедобывающие компании США, отмечает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Эйрини Цекериду. Сланцевых производителей США, особенно тех, которые имеют большую долю заемных средств, ждет дефолт, поскольку их цена безубыточности составляет около 50 долл. США за баррель.

"Что касается России и Саудовской Аравии, то текущая обстановка на рынке нефти более болезненна для последней, - полагает Эйрини Цекериду. - Несмотря на то, что стоимость добычи нефти в Саудовской Аравии очень низкая, только при ценах выше 80 долл. США за баррель она сможет ликвидировать бюджетный дефицит. Для России безубыточная стоимость нефти составляет 43 долл. США за баррель, что намного ниже, чем в 2014 году, и очень близко к нашему прогнозу по нефти на ближайшие 12 месяцев на уровне 45 долл. США за баррель. В текущей обстановке Саудовскую Аравию ожидает дефицит бюджета, который может достичь 20% ВВП. Возможно, ей придется использовать свои золотовалютные резервы, чтобы противостоять ценовой войне".

Российские резервы в размере 580 млрд долл. США могут позволить ей закрывать дыры в бюджете следующие пять лет, если верить руководству страны, в то время как Саудовская Аравия может использовать собственные резервы в размере 500 млрд долл. США. "Однако у России есть дополнительное преимущество в виде плавающей валюты, которую можно ослабить, чтобы компенсировать снижение цен на нефть, в то время как саудовский риял привязан к доллару США. Таким образом, на наш взгляд, у России имеются ресурсы, чтобы дольше выдержать низкие цены на нефть, однако текущая ситуация не является приемлемой ни для одной из двух стран", - заключает эксперт Julius Baer.