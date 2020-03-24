Saxo Bank рекомендует 20 компаний с низкой долговой нагрузкой, на которых инвесторы могут заработать

Saxo Bank назвал 20 компаний с низкой долговой нагрузкой из разных секторов, на которых инвесторы могут заработать ввиду распродажи на рынке акций, говорится в комментарии банка.

В список, получивший название "корзина на отскок" (bounce back bucket), вошли качественные акции, которые сильно упали с 17 января 2020 года, когда Китай официально признал вспышку COVID-19. Среди них - Burberry Group, Booking Holdings, Hays, adidas, Nike, Fortinet и пр. В выборку попали американские и европейские компании с высокой доходностью на вложенный капитал и низким уровнем чистого долга.

"Созданная корзина акций предназначена для анализа и не является прямой рекомендацией для покупки. Это пример того, в каком направлении могут думать инвесторы, строя планы о покупке/продаже акций на ближайшие месяцы. Когда цены упадут до минимально возможных уровней (скорее всего не в краткосрочной перспективе), инвесторы должны быть готовы использовать эту возможность", - указывают аналитики Saxo Bank.