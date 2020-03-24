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Главная / Мнения аналитиков / Текущий уровень доходностей к погашению по рублевым облигациям выглядит привлекательно - Sberbank Asset Management
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24 марта 2020 года 14:28
Текущий уровень доходностей к погашению по рублевым облигациям выглядит привлекательно - Sberbank Asset Management
Текущий уровень доходностей к погашению по рублевым облигациям выглядит привлекательно в сравнении со ставками по банковским депозитам и по отношению к текущему показателю инфляции, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина. "Общий настрой глобальных инвесторов к активам в развивающихся странах, а также динамика нефтяных котировок будет оказывать влияние на рынок рублевых облигаций, - отмечает эксперт банка. - В то же время стоит отметить, что Банк России оценивает проинфляционные риски в среднесрочной перспективе как умеренные. Таким образом, у ЦБ нет достаточных поводов для повышения ключевой ставки, что благоприятно для котировок рублевых облигаций. При этом текущий уровень доходностей к погашению по облигациям выглядит привлекательно в сравнению со ставками по банковским депозитам и по отношению к текущему показателю инфляции".
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24 марта 2020 года 19:50
Москва. 24 марта. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне сильного роста ведущих мировых фондовых рынков и позитивной динамики валют emerging markets после того, как накануне Федеральная резервная система (ФРС) объявила о масштабном количественном смягчении. читать дальше
.24 марта 2020 года 19:35
Рынок акций РФ поставил второй рекорд роста индекса МосБиржи за 11 лет, лидировал в росте и объемах Норникель
Москва. 24 марта. Рынок акций РФ во вторник поставил второй рекорд роста индекса МосБиржи за 11 лет (с марта 2009 года) на фоне ощутимого общемирового отскока фондовых площадок благодаря обещанным Федеральной резервной системой (ФРС) мерам по поддержке экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции; лидерами ралли и объемов торгов выступили бумаги "Норникеля", взлетевшие на рекордные с октября 2008 года 17%. читать дальше
.24 марта 2020 года 19:22
Цены евробондов РФ во вторник активно растут в рамках коррекции на фоне улучшения внешней конъюнктуры
Москва. 24 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник заметно подрастают в рамках коррекции благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, чему способствовали действия мировых центробанков по насыщению рынков дешевой ликвидностью. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, слегка снизились в цене, что в итоге привело к заметному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.24 марта 2020 года 19:18
По мнению аналитиков Julius Baer, кризисы, подобные текущему, не имеют аналогов в истории. "Кризисы как в 1929-м, так и в 2008-м году были системными и возникли по причине неправильного распределения долга в финансовой системе, - отмечают эксперты банка. - Развитие системных кризисов является... читать дальше
.24 марта 2020 года 18:50
Российская экономика находится под двойным ударом, говорится в обзоре "Нордеа банка". Сложная ситуация в мировой экономике усугубляется резким падением нефтяных котировок. Перспективы экономического роста за последний месяц заметно ухудшились, но бюджетная система остается... читать дальше
.24 марта 2020 года 18:32
Быстрое распространение коронавируса привело к резкому завершению глобального делового цикла из-за мощного шока на стороне спроса, который был вызван резкими карантинными мерами, говорится в комментарии Julius Baer. Как отмечает главный экономист банка Янвиллем Акет, крупнейшие центральные банки... читать дальше
.24 марта 2020 года 18:00
Федрезерв США в понедельник провел свое самое значительное вливание ликвидности и ряд других мер, направленных на поддержку финансовой системы США, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Рынок, ожидая одобрения Конгрессом спасательных мер, не торопился... читать дальше
.24 марта 2020 года 17:40
Julius Baer сохраняет прогноз по ценам на золото на уровне 1 625 долл. США за унцию на горизонте 3-х месяцев
Julius Baer сохраняет прогноз по ценам на золото на уровне 1 625 долл. США за унцию на горизонте 3-х месяцев, говорится в комментарии банка. "В то время, как главной новостью на рынке золота стали закрытия аффинажных заводов в Швейцарии, мы полагаем, что это приведет, скорее, к росту премий, чем... читать дальше
.24 марта 2020 года 17:18
Россия лучше подготовлена к периоду низких цен на нефть, чем Саудовская Аравия, поскольку уровень экспортной цены на нефть, при котором российский бюджет будет бездефицитным, сейчас ниже, чем в 2014 году, говорится в комментарии Julius Baer. Котировки нефти сильно снизились за последние недели,... читать дальше
.24 марта 2020 года 16:57
Главным бенефициаром оптимизма во вторник вполне можно признать золото, которое показало рост на 6,6%, отмечает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. "Если волатильность на фондовых площадках снизится, а стимулы останутся, рост драгоценного металла вполне может ускориться - ждем цену... читать дальше
.24 марта 2020 года 16:40
Аналитики Уралсиба ожидают, что во 2 квартале 2020 года курс доллара США будет преимущественно находиться в интервале 72–77 рубля, а в конце года снизится до 67 рублей, говорится в их обзоре. Сокращение сальдо счета текущих операций в результате падения цен на нефть, а также заметное усиление... читать дальше
.24 марта 2020 года 16:30
Для стабилизации фондовых рынков необходимо снижение стресса на денежных и долговых рынках - "ВТБ Капитал"
Что касается рынков акций, то для их стабилизации необходимо снижение стресса на денежных и долговых рынках, отмечает экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. "Некоторые инвесторы уже сейчас готовы вернуться на рынок и вложить средства в отдельные активы, а смелости им придают быстрые и... читать дальше
.24 марта 2020 года 16:09
Основной риск заключается в том, что корректировка позиций нерезидентов на рынке ОФЗ еще далека от завершения - "ВТБ Капитал"
Основной риск заключается в том, что корректировка позиций нерезидентов на рынке ОФЗ еще далека от завершения, учитывая продолжающийся отток средств из фондов, инвестирующих в активы развивающихся стран, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Экономисты "ВТБ Капитала" в настоящий момент считают,... читать дальше
.24 марта 2020 года 15:50
Saxo Bank рекомендует 20 компаний с низкой долговой нагрузкой, на которых инвесторы могут заработать
(добавлен список компаниий, входящих в Bounce Back Basket) Saxo Bank назвал 20 компаний с низкой долговой нагрузкой из разных секторов, на которых инвесторы могут заработать ввиду распродажи на рынке акций, говорится в комментарии банка. В список, получивший название "корзина на отскок"... читать дальше
.24 марта 2020 года 15:38
Отсутствие планов по секвестру бюджета не означает, что это поможет экономике РФ избежать рецессии, а лишь снизит ее глубину - Райффайзенбанк
Отсутствие планов по секвестру бюджета не означает, что это поможет экономике РФ избежать рецессии, а лишь снизит ее глубину, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Правительство приняло решение сократить расходы на нацпроекты в пользу мер по борьбе с коронавирусом, но таким образом, чтобы общий... читать дальше
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