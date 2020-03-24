Российский рынок акций на текущей неделе может показать положительную динамику - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Российский рынок на текущей неделе может показать положительную динамику на фоне поддержки мировых финансовых властей, отмечается в комментарии старшего аналитика ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" Виктора Маркова. Во вторник рынок акций РФ хорошо растет, по индексу Мосбиржи более 5%. Позитивным моментом является рост нефтяных котировок более 5% по Brent.

"Скорее всего, Саудовской Аравии уже объяснили, как надо себя вести в сложившейся ситуации, поэтому все разговоры про скидки на нефть постепенно затухают, - указывает эксперт. - Саудовская Аравия все свои резервы держит в США, и рисковать ими не станет. С другой стороны, Ближний Восток является очень не стабильным регионом, где нельзя исключать обострения в любое время. В США закрываются отдельные штаты, предприятия, а закрытие сланцевиков только усилит проблему и ударит по безработице".

По мнению Виктора Маркова, российские компании в сравнении с западными рынками имеют неплохие фундаментальные показатели, низкую задолженность, что поможет им лучше пройти кризис. В связи с чем ситуация на российском рынке выглядит не так критично, несмотря на высокую волатильность. Индекс Мосбиржи за полтора месяца упал на 25%, что лучше показателя Индекс S&P 500, тем более без мощной финансовой поддержки.

"Российский рынок на текущей неделе может показать положительную динамику на фоне поддержки мировых финансовых властей. Сейчас можно делать осторожные покупки на российском рынке. Лучше присмотреться к крупным компаниям, голубым фишкам", - заключает аналитик ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент".