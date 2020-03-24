Пик налогового периода в марте стал для рубля менее значимым фактором, чем настроения на глобальных площадках - "Нордеа банк"

Пик налогового периода в марте стал для рубля менее значимым фактором, чем настроения на глобальных площадках, говорится в комментарии "Нордеа банка".

"Рубль демонстрирует попытки восстановления на старте торгов во вторник, опустившись ниже отметки 79 в паре с долларом и находясь вблизи 85 в паре с евро, - отмечают аналитики банка. - Российский валютный рынок вместе с рисковыми активами по всему миру демонстрирует осторожный оптимизм по факту замедления темпов распространения вируса в Италии, а также в ответ на запуск очередного пакета беспрецедентных мер от ФРС. Нефть, вернувшуюся выше отметки 28, также можно воспринимать как фактор стабилизации для рубля. Пик налогового периода, приходящийся на завтра, в текущем месяце выступает для рубля менее значимым фактором, чем настроения инвесторов на глобальных площадках".