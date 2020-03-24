Возможны попытки стабилизации рубля ближе к нижней границе диапазона 78,00-80,00/USD - РФПИ

Вполне возможны попытки стабилизации рубля ближе к нижней границе диапазона 78,00-80,00/USD, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. В понедельник рубль стал одной из немногих ЕМ валют, которой удалось показать небольшой рост относительно USD (0,5% до 79,56). Частично этому способствовало умеренное снижение самого доллара на глобальном рынке после анонса неограниченной программы QE от ФРС США, однако в течение дня значимую поддержку российской валюте оказывали экспортные продажи, сдерживающие рост USD/RUB.

"Рост цен на нефть Brent до US$28/брл. во вторник объясняется новостями о возможных скоординированных шагах Саудовской Аравии и США для стабилизации сырьевого рынка. - указывает Дмитрий Полевой. - Для рубля это, безусловно, положительный фактор, что подтверждается открытием торгов почти на 1 руб. ниже по курсу USD. Дальнейшее снижение доходностей на рынке ОФЗ на 8-15 б.п. вчера и движение в том же направлении сегодня утром - важный фактор для рубля, поскольку чистый отток нерезидентов из госбондов и других активов не привел к чрезмерному ослаблению курса, и рубль продолжал торговаться близко к фундаментально-обоснованным уровням. Отметим, что определенную поддержку рублю оказывают и валютные интервенции ЦБ, учитывая, что нефть Urals продолжает торговаться ниже отметки US$25/брл., несмотря на рост цены Brent. Во вторник не исключаем попытки стабилизации рубля ближе к нижней границе диапазона 78,00-80,00/USD".