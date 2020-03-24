Возобновление регулярных поставок нефти из РФ обеспечит экономике Беларуси возврат к росту, позитивно для белорусских еврооблигаций - Газпромбанк

Возобновление регулярных поставок нефти из РФ обеспечит экономике Беларуси возврат к росту, позитивно для белорусских еврооблигаций, говорится в обзоре Газпромбанка.

Между Республикой Беларусь и Россией достигнута договоренность о возобновлении регулярных поставок нефти с 1 апреля. Беларусь будет приобретать нефть с премией 5 долл. на тонну. "Мы рассматриваем эту новость как позитивную для белорусских еврооблигаций, - отмечает аналитик Газпромбанка Гульнара Хайдаршина. - В январе-феврале 2020 г. экономика Беларуси демонстрировала снижение в связи со спадом производства в нефтепереработке в условиях отсутствия регулярных поставок нефти из России в соответствии с согласованным ранее объемом (24 млн т нефти, в том числе 18 млн т – для белорусских НПЗ). При этом поставки альтернативной нефти (из Азербайджана и от частных российских компаний), по нашим оценкам, позволяли обеспечить загрузку крупнейших НПЗ не более чем на 60%, что привело к снижению объемов производства в нефтепереработке на 32,9% г/г.".

Возобновление регулярных поставок нефти из России в согласованных объемах, по мнению эксперта, позволит заполнить производственные мощности белорусских НПЗ на 100% и, таким образом, устранить ключевой фактор спада экономики Беларуси, наблюдаемого сейчас. В этом случае доля нефтепереработки в обрабатывающей промышленности может вернуться к уровням, близким к 20% (сейчас составляет 9,9%), и обеспечить вклад в рост экономики на уровне ~0,30,4 п.п. против отрицательного вклада в 0,8 п.п. сейчас. Учитывая, что строительство и сельское хозяйство показывают хорошие темпы прироста (+5,4% г/г и 6,3% г/г за 2М20 соответственно), экономика Беларуси может возобновить рост в 2К20.