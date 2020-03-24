Минфин, вероятно, вновь откажется от проведения аукционов по размещению ОФЗ на этой неделе в четвертый раз подряд - "ВТБ Капитал"

Учитывая сохраняющуюся волатильность, аналитики "ВТБ Капитала" полагают, что на этой неделе Минфин вновь откажется от проведения аукционов по размещению ОФЗ - в четвертый раз подряд, говорится в обзоре инвестбанка.

"Цены ОФЗ цены растут на скромных объемах торгов, - отмечают аналитики "ВТБ Капитала". - В понедельник динамика котировок на рынке ОФЗ была переменчивой. На фоне общего снижения в рисковых активах рынок открылся в минусе, показав рост доходностей на 15-20 бп д/д. Примерно в середине дня рубль начал укрепляться, и ОФЗ отыграли все потери, вернувшись в положительную зону. По итогам дня средне- и долгосрочные выпуски опустились в доходности на 10-15 бп, короткие – на 3-10 бп. Мы полагаем, что основными покупателями на рынке оставались локальные игроки, тогда как зарубежные инвесторы продолжили продавать ОФЗ. Стоит отметить, что оборот торгов в сегменте ОФЗ на Мосбирже остался невысоким – 28 млрд руб. (0,6x среднедневного объема за месяц)".