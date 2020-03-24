Запуск Роснефтью buyback является логичным шагом и должен поддержать бумагу - "Атон"

Запуск Роснефтью программы обратного выкупа акций на сумму до $2 млрд является логичным шагом и должен поддержать бумагу, сообщается в обзоре "Атона".

"Запуск "Роснефтью" программы обратного выкупа акций на сумму до $2 млрд (340 млн акций) является логичным шагом, учитывая, что акции упали на 39% с начала года, и должен поддержать бумагу (хотя программа была одобрена еще в августе 2018, группа не задействовала ее до настоящего момента). В то же время мы отмечаем, что волатильность цен на нефть остается на беспрецедентных уровнях, поэтому мы сохраняем осторожность в отношении динамики сектора на данном этапе", - пишут аналитики "Атона".