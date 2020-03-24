Долговой кризис вполне может стать одним из последствий эпидемии коронавируса в ЕС - Уралсиб

Долговой кризис вполне может последовать за последствиями эпидемии коронавируса в ЕС, поскольку страны, уже обремененные долгом сверх разрешенных ЕС уровней, теперь могут наращивать его практически бесконтрольно, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

"МВФ в понедельник оценил возможное влияние коронавируса на мировую экономику, - отмечает аналитик Константин Чернышев. - По оценке фонда, экономику ждет падение не меньшее, чем после кризиса 2008 г., когда мировой ВВП сократился на 0,1%. Еще недавно МВФ прогнозировал рост мирового ВВП в нынешнем году на 3,3%. Главы минфинов и ЦБ провели в понедельник экстренную телеконференцию, и по ее итогам Евросоюз приостановил действие Пакта стабильности и роста. В заявлении министров финансов ЕС отмечается, что последствия для экономики Европы будут зависеть «как от продолжительности пандемии, так и от мер, принимаемых национальными властями и на европейском уровне». Пакт ограничивал дефицит госбюджета стран еврозоны порогом в 3% ВВП и госдолг порогом в 60% ВВП. Таким образом, за последствиями эпидемии коронавируса, связанными с падением экономики, вполне может последовать долговой кризис, поскольку страны, уже обремененные долгом сверх разрешенных ЕС уровней, теперь могут наращивать его практически бесконтрольно".