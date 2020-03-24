Нефть подрастает, но ключевые негативные факторы пока остаются в силе - БКС

Нефтяные фьючерсы подрастают на фоне потепления сентимента, но ключевые негативные факторы пока остаются в силе, говорится в комментарии "БКС Брокер".

"Негативные факторы остаются в силе, однако предположения о том, что хуже уже быть не может, поддерживают спекулятивные настроения вблизи минимумов. На часовом графике Brent формируется разворотная фигура "двойное дно", что может оказать дополнительную психологическую поддержку покупателям. В то же время сопротивление на отметке $31 будет сдерживать котировки до тех пор, пока на нефтяном рынке не произойдут качественные изменения в лучшую сторону", - пишет эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.

Слабость нефтяного спроса в условиях низких цен дает тревожный сигнал относительно влияния эпидемии на нефтяной рынок. Это может повлечь за собой пересмотр прогнозов по спросу на 2020 г. и оказать давление на нефтегазовую отрасль, которая и так находится в тяжелом состоянии, отмечает специалист.

Надежда на сотрудничество США и Саудовской Аравии с целью балансировки нефтяного рынка может выступать еще одним позитивным фактором, который способствует восстановлению цен на нефть во вторник, указывает И. Галактионов. С утра фьючерсы на Brent торгуются с ростом на 3,3% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.