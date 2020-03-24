HSBC поднял рейтинг депозитарных расписок Газпрома, ЛУКОЙЛа и Татнефти

HSBC повысил рекомендацию для депозитарных расписок (DR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "продавать" до "держать", "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) с "держать" до "покупать" и "Татнефти" (MOEX: TATN) с "продавать" до "покупать".

Для DR "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) была подтверждена рекомендация "покупать".

Оценки и рекомендации аналитиков для GDR (цены в долларах США):

Прогнозная цена Газпром - 4,40 (текущая цена - 4,28), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 74,00 (текущая цена - 53,72), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НОВАТЭК - 166,00 (текущая цена - 101,00), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Роснефть - 4,80 (текущая цена - 3,24), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть - 51,00 (текущая цена - 34,02), рекомендация - покупать.