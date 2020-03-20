Рубль вечером перешел к снижению к доллару и евро вслед за возобновившей падение нефтью

Москва. 20 марта. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях возобновившей падение нефти.

Курс доллара США составил 79,57 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 44,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,1 руб./EUR1, подорожав также на 44,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на те же 44,5 копейки - до 82,06 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах вслед за возобновившей падение нефтью. Ожидания снижения спроса и ценовая война на нефтяном рынке перевешивают надежды, связанные с мерами экономической поддержки со стороны властей в условиях пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19.

Чуть ранее поддержку валютным площадкам, включая рынки emerging markets, оказало заявление шести основных центральных банков о скоординированных действиях по вливанию долларовой ликвидности. Сообщалось, что ФРС, Банк Англии, Банк Канады, Банк Японии, Европейский центральный банк и Швейцарский национальный банк увеличат частоту аукционов по предоставлению семидневной долларовой ликвидности, переведя их на ежедневную основу с недельной, минимум, до конца апреля.

Ранее в четверг ФРС США заявила, что будет предоставлять долларовые кредиты почти по нулевой ставке для центральных банков Австралии, Южной Кореи и семи других страх. Это произошло после того, как в воскресенье ФРС создала такие своп-линии для центральных банков Европы и Японии. Это заявление прозвучало после того, как ранее на этой неделе инвесторы и компании скупали доллары, накапливая наличность перед лицом продолжительного экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Ранее рубль демонстрировал рост волатильности на решении ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 6,00%. Решение соответствовало ожиданиям рынка, а усилению активности игроков сопутствовал комментарий регулятора, в котором было зафиксировано заметное отклонение текущего развития событий от базового сценария.

Регулятор подчеркнул, что в феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть. Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором. Под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году.

"Однако значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью. Пакет мер правительства и Банка России обеспечивает финансовую стабильность и окажет поддержку экономике. Все эти факторы принимались во внимание при принятии решения по ключевой ставке. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2021 году", - говорится в сообщении регулятора.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, с утра пятницы рубль подхватил эйфорию с азиатских фондовых площадок, закрывшихся в плюсе на фоне роста нефти выше $28 за баррель. "К полудню пара "доллар-рубль" опускалась к отметке 77,6 руб./$1, однако вечером, ближе к концу рабочего дня рубль растерял позиции, и пара вернулась выше 79 руб./$1. По итогам сегодняшнего заседания ЦБ РФ оставил ключевую процентную ставку без изменения на уровне 6,0%, а также убрал фразу о вероятности дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях. Более жесткая риторика ЦБ РФ, валютные интервенции и продажа валюты в рамках сделки покупки акций Сбербанка (MOEX: SBER) правительством должны в краткосрочном периоде поддержать рубль. Тем не менее, на фоне распространения коронавируса внешний фон для рубля остается пока неблагоприятным", - отметила Наумова.

"Сегодня Банк России принял правильное решение, оставив ставку без изменений, то есть 6%. Для стабилизации курса рубля нужно использовать прямые интервенции и продажу валюты государственными экспортерами, последняя мера активно применялась во время кризиса 2014 года. Если бы Банк России поднял ставку, экономика России рискнула бы свалиться в рецессию. Падение могло бы составить до 5%. На рубль решение ЦБ, как и возможные словесные интервенции, повлияют слабо, все определяет нефть. Цена прямых поставок в Европу уже ниже $20. При этом, вероятно, рубль скоро ждут новые испытания. В качестве меры давления на Россию американские рейтинговые агентства, скорее всего, снизят суверенный рейтинг России, а поводом будет снижение цен на нефть", - подчеркивает руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.

Банк России 18 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 7,67 млрд рублей, следует из данных регулятора. 17 марта ЦБ продал валюту на 5,56 млрд рублей. В первые дни регулятор продавал валюту примерно на 3,6 млрд рублей в день.

ЦБ проводит упреждающие продажи валюты на внутреннем рынке с 10 марта в рамках реализации механизма бюджетного правила в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Эти операции будут проводиться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

19 марта ЦБ сообщил, что подготовил механизм продаж валюты в рамках сделки по приобретению акций Сбербанка: валюта будет продаваться при цене Urals ниже $25, объем будет зависеть от глубины падения нефтяных цен.

Цены на нефть эталонных марок перешли к заметному снижению в ходе торгов в пятницу. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК снизилась на 4,18% - до $27,28 за баррель. В ходе торгов их цена поднималась выше $30 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 8,1% - до $23,81 за баррель. С начала недели WTI потеряла более 25%, Brent - 17%.

Ранее поддержку ценам оказала информация The Wall Strret Journal о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в российско-саудовскую нефтяную ценовую войну, стремясь стабилизировать нефтяной рынок. Вашингтон хотел бы дипломатическим путем добиться от Саудовской Аравии снижения производства нефти и, кроме того, изучает возможность введения новых санкций в отношении России, сообщили источники газеты.

По сообщениям The Wall Street Journal, власти Техаса рассматривают возможность сокращения добычи нефти в штате впервые почти за полвека.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 2,1127 рубля, до 78,0443 руб./$1, и уменьшил курс евро на 3,1117 рубля, до 84,1552 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 1,9065 рубля по отношению к четвергу и составил 78,384 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 1,4792 рубля и составил 78,6803 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 536,804 млн, из которых $1 млрд 110,389 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 426,415 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 2,7854 рубля, до 84,0552 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 2,0498 рубля и составил 84,5125 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR641,531 млн, из которых EUR233,474 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR408,057 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России 20 марта провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на три дня, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 550 млрд рублей (при лимите 550 млрд рублей и общем спросе 771,1 млрд рублей) в среднем по ставке 5,91% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного изменились в пятницу на ожидании решения ЦБ РФ по ставке. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 4 базисных пункта (б.п.) - до 6,0% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 6,22% годовых. Ставка на срок 1 месяц, напротив, уменьшилась на 1 б.п. - до 6,53% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 6,68% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 4 б.п. - до 6,72% годовых.