Рынок акций РФ на неделе обновил многолетние минимумы и отскочил благодаря стимулам мировых ЦБ

Рынок акций РФ на неделе обновил многолетние минимумы индексов и blue chips на фоне бегства инвесторов из рисковых активов на опасениях замедления глобальной экономики из-за распространения китайского коронавируса, после чего отскочил вверх благодаря потоку экономических стимулов от ведущих центробанков. Индекс РТС падал в район 800 пунктов (минимум с марта 2016г), индекс МосБиржи - к 2070 пунктам (минимум с апреля 2018г) на фоне ослабления рубля, после чего скорректировался.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 12 по 18 марта составил порядка $640 млн против оттока $210 млн неделей ранее (четвертая неделя оттока и худшая с августа 2011 года и января 2008 года). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток порядка $240 млн, на предыдущей неделе отток равнялся $20 млн (третья неделя оттока).

В период с 16 по 20 марта индекс МосБиржи вырос на 0,7% и составил 2331,61 пункта, индекс РТС потерял 6,8% и достиг 924,22 пункта на фоне роста доллара до 79,5 руб./$1 (+6,9 рубля). Майская нефть Brent за неделю подешевела на 22,5% или $7,9 (до $27,11 за баррель), на пике паники цены падали в район $24,5 за баррель.

Рынок акций РФ начал торговую неделю с очередного падения вслед за мировыми площадками после обнуления ключевой ставки Федрезерва США и выхода в Китае негативных статданных, что подогрело опасения замедления глобальной экономики из-за распространения COVID-19 по всему миру; Индекс МосБиржи просел ниже 2270 пунктов (на минимум падал ниже 2200 пунктов), индекс РТС - к 965 пунктам, откат индикаторов сдержали отскочившие вверх перепроданные бумаги "Магнита" (+5,4%) и "Газпрома" (+1,2%). "Аэрофлот" (-7,1%) сообщил, что на фоне пандемии коронавируса отменяет регулярные рейсы по ряду европейских направлений, из-за чего компания ощущает "колоссальное финансовое давление".

Федрезерв США в ночь на понедельник экстренно снизил базовую процентную ставку практически до нуля (0-0,25% годовых) и объявил о запуске масштабной программы количественного смягчения на $700 млрд, чтобы стабилизировать финансовые рынки и поддержать американскую экономику. ЦБ Японии не стал менять ставки, но увеличил вдвое (до 12 трлн иен или $112 млрд) программу выкупа биржевых индексных фондов (EFT), а также объявил о намерении скорректировать программу выкупа корпоративных бондов. Однако действия регуляторов рынки поначалу расценили как панические и неспособные противостоять ослаблению мировой экономики.

Объем промпроизводства в КНР в январе-феврале рухнул на рекордные 13,5% в годовом выражении при прогнозах снижения на 3%; объем розничных продаж в январе-феврале (обычно самый активный период года в плане потребительских расходов) также рухнул рекордными темпами - на 20,5% при прогнозах снижения на 5%. Нефть Brent откатилась ниже $30 за баррель.

Во вторник рынок акций просел вслед за нефтью в условиях усиления опасений, что распространение коронавируса может ощутимо замедлить глобальную экономику; индекс МосБиржи опустился к 2225 пунктам, откат сдерживался отскоком ряда бумаг во главе с "Магнитом" (+4,9%) на фоне наметившейся коррекции на биржах акций Европы и США. Упали акции "Аэрофлота" (-3%), поскольку снижение доходов авиакомпаний от закрытия международных маршрутов с одновременным ростом расходов в случае снижения курса рубля может привести к значительным убыткам и повышает риски банкротства. Росавиация для поддержки авиаперевозчиков предложила сократить аэронавигационные сборы.

В Европе индекс доверия к экономике Германии института Zew в марте на перспективу ближайших 6 месяцев упал до минус 49,5 пункта при прогнозах снижения до минус 30 пунктов с февральских 8,7 пункта. В США розничные продажи за февраль сократились на 0,5% при прогнозах роста на 0,2% после подъема на 0,3% в январе.

Министр финансов США Стивен Мнучин представил сенаторам-республиканцам пакет мер по поддержке экономики объемом $850 млрд. Нефть Brent откатилась ниже $29 за баррель. Ряд стран усилили меры по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19, ЕС предложила ввести 30-дневный запрет на необязательные поездки в Европу.

В среду рынок акций РФ продолжил падение вместе с мировыми площадками и нефтью на фоне бегства инвесторов из рисковых активов в условиях продолжающегося расширения пандемии COVID-2019. Индекс МосБиржи упал к 2110 пунктам, РТС - к 830 пунктам на фоне взлета доллара к 80 руб./$1, при этом лидерами отката вновь выступили акции "Аэрофлота" (-12,2%), несущего убытки из-за закрытия многих направлений авиарейсов; фаворитами стали акции продуктовых ритейлеров ("Магнит", "Лента", Х5) на фоне ажиотажного потребительского спроса.

Россия в среду ввела ограничение на въезд в страну иностранцев, мера будет действовать до 1 мая. Власти США сообщили о подготовке пакета мер объемом порядка $1 трлн, призванных смягчить негативные последствия распространения коронавируса, также свои стимулирующие меры анонсировали правительства Европы и других стран. Нефть Brent обвалилась в район $24,5 за баррель (минимум с 2003 года), после чего к вечеру отскочила выше $26 за баррель.

В четверг рынок акций РФ отскочил вверх после обвала предыдущих дней, коррекция была подогрета разворотом на север индексов в США и Европе. Взлет индекса МосБиржи за день на 7,7% (до 2275 пунктов) стал рекордным за 11 лет, с марта 2009 года; индекс РТС превысил 900 пунктов, прибавив 8,5% - максимальный рост с января 2016 года. Доллар просел до 79,4 рубля (-1,5 рубля), в начале торгов курс взлетал к 82 руб./$1, после чего рынок остановили продажи валюты от ЦБ РФ.

В лидерах роста выступили акции нефтяников во главе с "Татнефтью" (+18,4% и +12,3% "префы"). Подешевели акции "Мечела" (-3,8% и -13,4% "префы") на фоне слабого отчета за 2019 год по МСФО: прибыль, приходящаяся на акционеров, упала более чем в 5 раз - до 2,4 млрд рублей.

Европейский ЦБ объявил о запуске новой, беспрецедентной по масштабу программы покупки облигаций на 750 млрд евро, в ее рамках которой будут приобретаться как государственные, так и корпоративные бумаги. Программа Pandemic Emergency Purchase Programme будет действовать до конца года и должна поддержать финансовые рынки и стабилизировать рынок госдолга стран Южной Европы (портфель активов ЕЦБ уже превысил 2,6 трлн евро).

Снизили ставки Резервный банк Австралии и ЦБ Бразилии, также в четверг снизил ставку до 0,1% с 0,25% Банк Англии и увеличил объем программы выкупа активов до 645 млрд фунтов. Нефть Brent отскочила к $28 за баррель.

В пятницу на рынках продолжилась общемировая коррекция благодаря потоку стимулов от центробанков; индекс МосБиржи протестировал рубеж 2400 пунктов, при этом лидировали в подъеме бумаги нефтяников. Нефть Brent локально превышала отметку $30 за баррель на фоне надежд, что меры, принимаемые правительствами и центробанками помогут избежать рецессии в мировой экономике из-за пандемии коронавируса.

Поддержку нефти также оказало решение Минэнерго США закупить до 30 млн баррелей нефти в стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR) и новости, что администрация президента США Трампа рассматривает возможность вмешательства в российско-саудовскую нефтяную ценовую войну, с целью стабилизации рынка (по сообщениям СМИ, Вашингтон хочет дипломатическим путем добиться от Саудовской Аравии снижения производства нефти, и изучает возможность введения новых санкций в отношении России).

Банк России на заседании в пятницу ожидаемо не стал менять учетную ставку с уровня 6% годовых, но сделал ряд послаблений для кредитных организаций и эмитентов (например, упростил процедуру buyback), а также принял меры для поддержки потенциала финансового сектора по предоставлению ресурсов экономике.

По итогам недели с 16 по 20 марта среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "Мостотреста" (+37%), "Аптечной сети 36,6" (+25%), ГДР "Лента" (+23%), "Магнита" (+20%); хуже рынка оказались "префы" "Мечела" (-29%), акции "Группы ЛСР" (-23%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (-18%).

Рынок акций до конца марта останется высоковолатильным, стимулирующие меры мировых центробанков могут позволить финансовым рынкам отыграть часть понесенных в последние недели потерь. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2300-2500 пунктов, для индекса РТС - 800-1100 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".