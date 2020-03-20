.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Коррекция рынка акций РФ вверх в пятницу исчерпалась из-за нового снижения нефти, неделя завершилась минорно
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в феврале ускорился до 3,3%
В феврале рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 3,3% после повышения на 1,1% в январе. Результат оказался лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение всего на 1,3%.
 
Глава ЦБ: необходимости в прямой поддержке граждан наличными в России нет
Необходимости в прямой поддержке граждан наличными по американской модели в России нет, эффективность таких решений под вопросом, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "В нашей ситуации такой необходимости, конечно, нет. У нас и по...
 
Fitch понизило прогноз роста ВВП России на 2020 год до 1%
Международное рейтинговое агентство Fitch вдвое понизило прогноз роста российской экономики на 2020 год до 1% с ожидавшихся в декабре 2%. "Усиливающиеся глобальные проблемы, в том числе, замедление экономического роста в Китае, глобальный...
 
Антикризисный план предусматривает поддержку населения
Правительство готовится поддерживать людей, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах. Для тех, кто лишится занятости, будут организованы курсы повышения квалификации и общественные работы, следует из антикризисного плана...
 
20 марта 2020 года 19:36

Коррекция рынка акций РФ вверх в пятницу исчерпалась из-за нового снижения нефти, неделя завершилась минорно

Москва. 20 марта. Коррекция рынка акций РФ в пятницу вслед за мировыми площадками благодаря потоку стимулов от центробанков для поддержки экономики в условиях распространения коронавируса COVID-19 исчерпалась из-за развернувшейся вниз нефти; неделя завершилась скорее в минорных настроениях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2331,61 пункта (+2,5%, днем индекс превышал 2418 пунктов), индекс РТС - 924,22 пункта (+2,4%, максимум дня - 980 пунктов), основные "фишки" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) подорожали на 0,5-14,5%.

Доллар вырос до 79,5 рубля (+0,37 рубля) утром курс опускался до 77,41 руб./$1.

По итогам недели индекс МосБиржи вырос на 0,7%, индекс РТС упал на 6,8% на фоне роста доллара на 6,9 рубля.

Банк России на заседании в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку неизменной на уровне 6% годовых. Как заявил регулятор, произошедшее в последние дни ослабление рубля является временным проинфляционным фактором, в дальнейшем ЦБ будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, оценивая риски. По оценке регулятора, годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году, пакет мер правительства и ЦБ РФ обеспечивает финансовую стабильность и окажет поддержку экономике. ЦБ РФ также убрал из релиза упоминание своего интервального прогноза роста ВВП РФ в 2020 году.

Кроме того, ЦБ РФ приостановил проверки кредитных организаций, перенес запланированные проверки на период после 1 июля; разрешит российским АО проводить в 2020 году операции обратного выкупа своих акций на бирже по упрощенной процедуре, разрешит эмитентам в 2020 году позже раскрыть финотчетность и другую информацию, увеличить сроки проведения корпоративных процедур.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции в пятницу, что ЦБ не допускает перерывов в работе фондового рынка РФ, непрерывность функционирования финансовой инфраструктуры будет обеспечена.

Министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести" заявил накануне, что России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных. В пятницу Силуанов также сообщил, что российские нефтяные компании накопили большие резервы, нет беспокойства в отношении этого сектора в связи со снижением цен на нефть.

Подорожали в пятницу рублевые акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+14,5% и +6,1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+13,1% и +14,4% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+12,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+9,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+8,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+6,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+6,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+5,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+4,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+4,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+4,1%), "Мосбиржи" (+4%).

Совет директоров "Мобильных телесистем" одобрил программу выкупа обыкновенных бумаг компании (в том числе ADS) на общую сумму до 15 млрд рублей. По словам президента МТС Алексея Корни, в настоящее время стоимость акций "Мобильных телесистем" фундаментально недооценена рынком, и сейчас у нее "есть хорошая возможность выкупать акции в интересах всех наших акционеров".

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от "Аэрофлота" обеспечить доступность цен на билеты на фоне ситуации с коронавирусом, а компенсировать возникающие в связи с этим потери предложила увеличением транссибирских роялти - путем увеличения тарифов на аэронавигационное обслуживание для иностранных авиакомпаний на азиатском направлении.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-6,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-4,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -2,2% "префы"), "префы" "Мечела" (-5,5%).

В Азии в пятницу преобладал рост индексов (Япония не работала в связи с празднованием Дня весеннего равноденствия, гонконгский Hang Seng вырос на 5,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,6%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,6-5,3%) на фоне надежд, что меры, принимаемые правительствами и центробанками стран мира, помогут избежать рецессии в мировой экономике из-за пандемии коронавируса.

Между тем, в США индексы после позитивного старта торгов перешли к снижению (индекс S&P 500 теряет 0,3%) и развернулась вниз нефть.

По состоянию на 02:00 МСК пятницы в мире насчитывалось 229 тыс. 328 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 9,761 тыс., поправились более 84 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post. За истекшие сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 23,1 тыс., число скончавшихся - на 997.

Цена нефти Brent утром превышала $30 за баррель, но затем развернулась и к 18:50 МСК откатилась к уровням суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $27,11 за баррель (-4,8% и +14,4% в четверг), майская цена WTI - $23,54 за баррель (-9,2% и +24% накануне).

Стоимость WTI в четверг взлетела на рекордные 24% на сообщении о том, что Минэнерго США дало указание закупить до 30 млн баррелей нефти в Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR), рассчитывая таким образом поддержать цены на американском рынке.

Дополнительную поддержку ценам оказала информация The Wall Street Journal о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в российско-саудовскую нефтяную ценовую войну, стремясь стабилизировать нефтяной рынок. Вашингтон хотел бы дипломатическим путем добиться от Саудовской Аравии снижения производства нефти, и кроме того, изучает возможность введения новых санкций в отношении России, сообщили источники газеты.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешние фондовые рынки демонстрируют признаки стабилизации после масштабной инъекции ликвидности и снижения ставок ведущих регуляторов, отечественные индексы не стали исключением. Нефть утром росла на фоне появившихся слухов о возможном административном снижении добычи в США, что подогрело нефтегазовый сектор. В лидерах роста оказались расписки X5 Retail (MOEX: FIVE) Group на ожиданиях резкого роста выручки в I квартале на фоне ажиотажного спроса населения в условиях карантинных мер против коронавируса.

Рубль начинал день с укрепления, но сдал свои позиции на фоне решения ЦБ РФ сохранить ставку без изменения, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Из важного стоит отметить рост вероятности превышения инфляции целевого уровня 4,0% до конца года. Однако в ЦБ РФ полагают, что в 2021 году инфляция будет вблизи целевого значения. Регулятор также принял специальные меры обеспечения кредитования в текущих условиях в общем объеме 1,175 трлн рублей. Снижены ставки и требования по различным инструментам обеспечения ликвидности и кредитования в финансовой системе.

В Европе продолжает распространяться коронавирус. Число летальных исходов в Италии превысило китайские цифры. Однако для финансовых рынков были сделаны необходимые инъекции ликвидности, чтобы остановить панику. WSJ пишет о возможности дипломатического давления на Саудовскую Аравию и угрозу санкций для РФ, чтобы заставить их отказаться от ценовой войны на рынке нефти. Однако этих действий может не понадобиться, если США смогут отказаться от своих планов по наращиванию производства нефти. СА и РФ добиваются участия американцев в снижении глобального предложения и могут вернуться к переговорам, если это произойдет.

Мировые компании массово меняют свои прогнозы или пока отзывают старые. Массово проводится переоценка целевых уровней, но далеко не в каждом случае это делается в негативном ключе. К примеру, увеличение дистанционных работников может повысить доходы IT-компаний. На следующей неделе эйфория от масштабных стимулов будет не столь сильной, да и новости о коронавирусе могут вновь нагнать печали на рынках. Тем не менее быстрая реакция регуляторов и властей на кризис позволила избежать худшего сценария по типу 2008 года, считает Кочетков.

По словам инвестиционного стратега компании "БКС Премьер" Александра Бахтина, рынок акций к концу недели несколько восстановился благодаря стабилизации внешних настроений после объявления масштабных стимулов со стороны ключевых центробанков. Силу повышательного импульса можно объяснить значительной технической перепроданностью, сложившейся на отечественном рынке в результате усиленных распродаж. Решение ЦБ РФ оставить ставку неизменной нейтрально отразилось на настроениях участников торгов.

На предстоящей неделе участники торгов продолжат следить за "вирусным" новостным фоном, настроениями на зарубежных рынках, а также за событиями и заявлениями на рынке нефти. Текущий рост на рынках акций носит крайне неустойчивый характер, повышенная неопределенность как в "вирусной" плоскости, так и на нефтяном рынке в ближайшее время продолжит препятствовать полноценному восстановлению рынков, считает эксперт.

Как отмечает старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков, на днях заговорили о вероятной встрече участников ОПЕК+, но официальной информации пока нет. Судя по общей реакции, низкие цены не устраивают производителей сырья. Резкие действия Саудовской Аравии по поводу наращивания добычи в дальнейшем будут скорректированы под давлением США, где сланцевики несут существенные потери, а это избиратели Трампа.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает в текущем году среднюю стоимость нефти Brent $41 за баррель, в декабре прогноз был $62,5 за баррель. Технически нефть Brent за последние дни пробила вниз минимальный уровень 2016 года, но потом скорректировалась.

В целом, пока рано говорить о переломе тенденции на российском рынке акций, а рост в конце недели стоит рассматривать как коррекцию после обвального падения. Тем не менее, на недельном графике индекса МосБиржи рисуется продолжение положительной тенденции на следующей неделе, индикатор может подрасти до уровня 2500 пунктов, считает Марков.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что рынок акций может продолжить восстановительный рост на следующей неделе.

Торги на западных фондовых биржах в пятницу проходят при умеренном оптимизме. Статистика пятницы в США показала скачок продаж домов на вторичном рынке страны в феврале на 6,5% (ожидалось +0,7%) после их падения на 2% месяцем ранее.

Сама по себе остановка обвального падения рынка в конце недели является позитивным сигналом, но с другой стороны, говорить о возвращении к уверенному повышению пока не приходится. На этой неделе ФРС и правительство США объявили о беспрецедентных мерах поддержки национальной экономики. Риски для рынка заключаются в том, что если настроения вновь ухудшатся, регуляторы, по сути, останутся без дополнительных инструментов помощи.

Нефть Brent завершает неделю ниже психологически важного уровня $30 за баррель, не сумев закрепиться выше сопротивления $31,5 за баррель. Последнее указывает на то, что недавний скачок скорее можно охарактеризовать как коррекционный. С фундаментальной точки зрения вероятное вмешательство США в саудовско-российское ценовое противостояние внушает оптимизм.

Индексы МосБиржи и РТС в пятницу поднимались в район сопротивлений 2420 и 1000 пунктов, которые можно назвать промежуточными целями восходящей коррекции. Способность индикаторов закрепиться выше откроет им дорогу к росту в район 2500-2600 и 1100-1200 пунктов. Нельзя исключать реализации "бычьего" сценария в ближайшие дни, после небольшого отступления вниз. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 2250-2500 пунктов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (+31%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+28,6%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+14,6%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+13,1%), GDR X5 Retail (+12,3%), бумаги "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+12,1%).

Подешевели бумаги ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-4%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (-4%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-3,9%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 180,698 млрд рублей (из них 33,64 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) ).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 марта 2020 года 19:51
Рубль вечером перешел к снижению к доллару и евро вслед за возобновившей падение нефтью
Москва. 20 марта. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях возобновившей падение нефти.    читать дальше
.
20 марта 2020 года 19:47
Рынок акций РФ на неделе обновил многолетние минимумы и отскочил благодаря стимулам мировых ЦБ
Рынок акций РФ на неделе обновил многолетние минимумы индексов и blue chips на фоне бегства инвесторов из рисковых активов на опасениях замедления глобальной экономики из-за распространения китайского коронавируса, после чего отскочил вверх благодаря потоку экономических стимулов от ведущих центробанков. Индекс РТС падал в район 800 пунктов (минимум с марта 2016г), индекс МосБиржи - к 2070 пунктам (минимум с апреля 2018г) на фоне ослабления рубля, после чего скорректировался.    читать дальше
.
20 марта 2020 года 18:49
Падение цен евробондов РФ вслед за мировыми рынками в конце недели сменилось коррекцией
Москва. 20 марта. Падение котировок большинства выпусков российских еврооблигаций вслед за мировыми рынками капитала и нефтью в конце недели сменилось небольшой позитивной коррекцией благодаря наметившейся общемировой стабилизации. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) сохраняли свою привлекательность для инвесторов в течение всей недели, что в итоге привело к заметному расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
20 марта 2020 года 18:28
Нефтяные цены на следующей неделе продолжат искать локальное дно - ИК "Фридом Финанс"
Нефтяные цены на следующей неделе продолжат искать локальное дно, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Психологическим пределом снижения станут 20 долларов за баррель, ниже которой, вероятно, медведи пойти не смогут. Максимальный рост барреля в течение...    читать дальше
.
20 марта 2020 года 18:01
Рынок в целом рынок благоприятно оценил решение ЦБ сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне - ИК "Велес Капитал"
Рынок в целом благоприятно оценил решение ЦБ сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне в 6% годовых и его меры по поддержке населения, экономики и финансового сектора, которые впоследствии могут быть расширены в зависимости от дальнейшего развития событий, говорится в комментарии...    читать дальше
.
20 марта 2020 года 17:42
Судя по некоторым признакам, худшая часть коррекции на ключевых рынках акций, возможно, уже пройдена - "ВТБ Капитал"
Судя по некоторым признакам, худшая часть коррекции на ключевых рынках акций, возможно, уже пройдена. Но пока выводы делать рано. В ходе последнего эпизода массированной «долговой разгрузки» американские фондовые индексы упали примерно на 30%. Это примерно столько, сколько американский рынок в...    читать дальше
.
20 марта 2020 года 17:18
Лучшей возможности, чтобы вложиться в развивающиеся рынки, может не представиться еще целых 15 лет - "Ренессанс Капитал"
Лучшей возможности, чтобы вложиться в развивающиеся рынки, может не представиться еще целых 15 лет, говорится в комментарии главного экономиста "Ренессанс Капитала" Чарльза Робертсона. Валюты EM достигли самых низких уровней с конца 90-х годов. "Мы можем пересмотреть свой прогноз глобального...    читать дальше
.
20 марта 2020 года 16:53
Акции Полюса и Полиметалла продолжают следовать за золотом - ИК "Велес Капитал"
Спот-цены на золото в начале марта достигли нового пика с декабря года 1703,10 долл., оправдывая свою роль защитного актива во времена экономической нестабильности, говорится в аналитическом материале ИК "Велес Капитал". Акции Полюса и Полиметалла на этом фоне также смотрелись лучше рынка, а...    читать дальше
.
20 марта 2020 года 16:23
ЦБ РФ может рассмотреть вопрос о снижении ставки в июне - июле - "БКС Глобал Маркетс"
ЦБ РФ может рассмотреть вопрос о снижении ставки в июне - июле в случае стабилизации рыночной конъюнктуры, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Банк России, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку без изменений на уровне 6%. На взгляд эксперта, данное...    читать дальше
.
20 марта 2020 года 16:03
Волатильность цен на нефть сохранится в ближайшие две недели - ИК "Фридом Финанс"
Волатильность цен на нефть сохранится в ближайшие две недели, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Елены Беляевой. "Сохранение волатильности нефтяных цен будет сохраняться, как минимум, до мая-июня, - полагает Е. Беляева. - Войну инициировала Саудовская Аравия, и своими...    читать дальше
.
20 марта 2020 года 15:43
Рубль днем демонстрирует повышение волатильности к доллару и евро после заседания ЦБ РФ по ставке
Москва. 20 марта. Доллар и евро перешли к небольшому росту на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль развернулся вниз и слегка дешевеет к бивалютной корзине, демонстрируя повышение волатильности к обеих валютных парах на фоне решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 6,00%.    читать дальше
.
20 марта 2020 года 15:42
Julius Baer снижает прогноз по ценам на алюминий на следующие 3 и 12 месяцев до 1 675 долл. США и 1 750 долл. США за тонну соответственно
Julius Baer снижает прогноз по ценам на алюминий на следующие 3 и 12 месяцев до 1 675 долл. США и 1 750 долл. США за тонну соответственно, говорится в комментарии банка. "После периода устойчивости в связи с надеждой на быстрое восстановление в Китае, на рынках промышленных металлов началась...    читать дальше
.
20 марта 2020 года 15:13
Julius Baer снижает прогноз по ценам на серебро на следующие 3 и 12 месяцев до 14,5 долл. США и 16,5 долл. США за унцию соответственно
Julius Baer снижает прогноз по ценам на серебро на следующие 3 и 12 месяцев до 14,5 долл. США и 16,5 долл. США за унцию соответственно, говорится в комментарии банка. "За последние несколько дней серебро превратилось из "золота бедняка" в "металл дьявола" из-за распродажи на фоне роста рисков...    читать дальше
.
20 марта 2020 года 14:50
Курс рубля в течение ближайшего месяца, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 75 - 80 руб./$ - CFS Management
Курс рубля в течение ближайшего месяца, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 75 - 80 руб./$, считает партнер CFS Management Георгий Росси. "Курс в течение ближайшего месяца может колебаться в достаточно широком диапазоне - 75 - 80 руб./$ из-за резких скачков цены на нефть, которые доходят...    читать дальше
.
20 марта 2020 года 14:31
Данные по объему торгов в марте подтверждают наибольшую устойчивость Мосбиржи среди компаний финсектора РФ - "БКС Глобал Маркетс"
Данные по объему торгов в марте подтверждают наибольшую устойчивость Мосбиржи среди компаний финсектора РФ, отмечается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Текущая волатильность привела к увеличению объемов торгов, лидеры роста – рынок акций (+72% м/м ADTV) и деривативов (+53% м/м ADTV), что, на взгляд...    читать дальше
.
Страница 1 из 12
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.