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20 марта 2020 года 18:49

Падение цен евробондов РФ вслед за мировыми рынками в конце недели сменилось коррекцией

Москва. 20 марта. Падение котировок большинства выпусков российских еврооблигаций вслед за мировыми рынками капитала и нефтью в конце недели сменилось небольшой позитивной коррекцией благодаря наметившейся общемировой стабилизации. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) сохраняли свою привлекательность для инвесторов в течение всей недели, что в итоге привело к заметному расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Неделя началась с очередной волны снижения мировых рынков, что привело к ценовому падению и в секторе отечественных евробондов. Экстренные меры Федеральной резервной системы (ФРС) США по снижению базовой ставки на 100 базисных пунктов в воскресенье, 15 марта, лишь подстегнули опасения относительно замедления мировой экономики, что спровоцировало новую волну снижения "аппетита к риску". Таким образом, объявленные монетарные и бюджетные стимулы в США и других крупных странах не помогли изменить общий негативный настрой глобальных инвесторов на мировых рынках капитала.

ФРС в ночь на понедельник экстренно снизила базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 1 процентный пункт - до 0-0,25% годовых, объявила о планах дополнительной покупки гособлигаций на сумму от $500 млрд и гарантируемых ипотекой ценных бумаг на сумму от $200 млрд, а также о дополнительных мерах по предоставлению ликвидности коммерческим банкам, чтобы стабилизировать финансовые рынки и поддержать американскую экономику. Тем не менее, американские фондовые индексы в понедельник рухнули на 12%. Индикатор CBOE Volatility (VIX), который называют "индексом страха" Уолл-стрит, взлетел до исторического максимума. Он подскочил примерно на 43% и превысил 82 пункта. Даже во времена финансового кризиса 2008 года значение индикатора не достигало 80 пунктов.

Во вторник снижение котировок российских еврооблигаций замедлилось, при этом отдельные выпуски даже смогли немного подрасти в цене в рамках коррекции благодаря локальной стабилизации ситуации на мировых рынках после произошедшего днем ранее рекордного за 30 лет обвала на фондовом рынке США.

На рынке российских еврооблигаций в середине недели произошел очередной обвал (ценовые потери за день составили 4-11%) под давлением новой волны падения мировых цен на нефть, опустившихся до минимальных уровней за последние 17 лет, а также общемирового пессимизма, вызванного опасениями заметного влияния коронавируса на мировую экономику после объявления многими странами, в том числе и Россией, карантина на своих территориях и прекращения практически любого сообщения между странами. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent по итогам торгов в среду опустилась до $24,88 за баррель (в ходе сессии цена фьючерсов падала на 14,7% - до $24,52 за баррель, самой низкой отметки с 2003 года).

Вместе с тем в последние два дня недели ситуация в секторе отечественных евробондов улучшилась благодаря наметившемуся отскоку на мировых рынках, и прежде всего отскоку нефтяных цен. Таким образом, 19 и 20 марта российские облигации росли в цене, отыгрывая понесенные ранее потери. Экстренное снижение процентных ставок крупнейшими ЦБ мира и планы по вливанию ликвидности на $5,5 трлн, а также анонсированные бюджетные стимулы на $2 трлн в итоге все-таки привели к восстановлению спроса инвесторов на рисковые активы.

В ночь на четверг ФРС объявила, что запустит новый механизм кредитования для поддержки инвестиционных фондов денежного рынка. В рамках новой программы (Money Market Mutual Fund Facility, MMLF) будут предоставляться денежные средства соответствующим определенным критериям финансовым институтам. Это поможет фондам денежного рынка "удовлетворять требования домохозяйств и других инвесторов", которые хотят вывести из них деньги, а также будет способствовать "улучшению общего функционирования рынка и обеспечению кредитами экономики в целом".

Европейский центральный банк сообщил о запуске беспрецедентной по масштабу программы покупки облигаций на 750 млрд евро, предусматривающей приобретение Центробанком, как государственных, так и корпоративных бумаг. Программа, получившая название Pandemic Emergency Purchase Programme, призвана поддержать финансовые рынки и стабилизировать рынок госдолга стран Южной Европы, который оказался под сильным давлением в последние дни. Программа будет действовать до конца года и станет - при объеме покупки почти в 120 млрд евро в месяц - рекордной по объему. Портфель активов ЕЦБ уже превышает 2,6 трлн евро.

Банк Англии в четверг провел специальное заседание, по итогам которого понизил базовую процентную ставку на 0,15 процентного пункта - до 0,1% с 0,25%, а также объем программы выкупа гособлигаций на 200 млрд фунтов стерлингов - до 645 млрд фунтов.

Цены на нефть заметно выросли в четверг, восстанавливая утраченные ранее позиции. Росту нефтяных цен способствовало, в частности, объявление новой программы ЕЦБ по выкупу облигаций на 750 млрд евро. Помимо этого, ряд центробанков, включая Резервный банк Австралии, ЦБ Бразилии, Индонезии, Филиппин и Тайваня, объявили о снижении базовых ставок для поддержки экономической активности. Стоимость WTI 19 марта взлетела на рекордные 24% на сообщении о том, что Минэнерго США дало указание закупить до 30 млн баррелей нефти в Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR), рассчитывая таким образом поддержать цены на американском рынке.

В последний день недели совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, отметив, что в феврале-марте события развивались с существенным отклонением от базового сценария прогноза ЦБ РФ. Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть. "Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором. Под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году. Однако значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью", - отмечалось в сообщении регулятора.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 1,43% и составила 108,85% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился за неделю на 68 базисных пунктов и 20 марта составил 362 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за неделю на 5,2% (их доходность выросла на 39 пунктов - до 4,43% годовых), с погашением в 2042 году - на 4,7% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился за неделю на 31 базисный пункт и составил 329 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - почти на 6% (их доходность выросла на 40 базисных пунктов и составила 4,36% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году потерял в цене за неделю 4,7%, подешевев до 100,8% от номинала (его доходность выросла на 77 базисных пунктов и составила 4,12% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 5,9%, до 102,25% от номинала (их доходность выросла на 113 базисных пунктов и составила 4,33% годовых), с погашением в 2023 году - на 2,9%, до 104% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 107 пунктов и составил 313 базисных пунктов).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе могут продолжить умеренное восстановление в рамках коррекции на фоне прогнозируемой дальнейшей стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, а также благодаря действиям Банка России по нормализации ситуации на внутреннем финансовом рынке, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, динамика российских еврооблигаций в ближайшее время будет сильно зависеть от ситуации на мировых рынках, которая в свою очередь будет определяться новостями относительно распространения коронавируса и оценок его влияния на глобальную экономику, действиями мировых центробанков с целью стабилизации ситуации, а также сообщениями на тему ценовой войны на нефтяном рынке.


Опубликовано: /Финмаркет/
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