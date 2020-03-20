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Главная / Мнения аналитиков / Рынок в целом рынок благоприятно оценил решение ЦБ сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне - ИК "Велес Капитал"
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20 марта 2020 года 18:01
Рынок в целом рынок благоприятно оценил решение ЦБ сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне - ИК "Велес Капитал"
Рынок в целом благоприятно оценил решение ЦБ сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне в 6% годовых и его меры по поддержке населения, экономики и финансового сектора, которые впоследствии могут быть расширены в зависимости от дальнейшего развития событий, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Мы по-прежнему считаем, что в условиях распространения глобальной пандемии, обвала цен на нефть и падения внешних рынков повышение ключевой ставки на данном этапе не спасет от девальвации рубля, а лишь усилит дестабилизацию денежно-кредитных условий и спровоцирует новые распродажи активов на долговом рынке, - указывает Юрий Кравченко. - В свою очередь, агрессивная поддержка рынка Банком России в виде, например, более активных валютных интервенций или покупок ОФЗ может лишь усилить паническую реакцию участников рынка, что уже наблюдалось среди глобальных инвесторов после экстренных шагов ФРС по смягчению ДКП. В целом пресс-релиз Банка России получился в определенной степени мягким, однако это не должно вводить в заблуждение и обусловлено прежде всего осторожностью регулятора в текущих условиях повышенной волатильности".
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20 марта 2020 года 19:51
Москва. 20 марта. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях возобновившей падение нефти. читать дальше
.20 марта 2020 года 19:47
Рынок акций РФ на неделе обновил многолетние минимумы индексов и blue chips на фоне бегства инвесторов из рисковых активов на опасениях замедления глобальной экономики из-за распространения китайского коронавируса, после чего отскочил вверх благодаря потоку экономических стимулов от ведущих центробанков. Индекс РТС падал в район 800 пунктов (минимум с марта 2016г), индекс МосБиржи - к 2070 пунктам (минимум с апреля 2018г) на фоне ослабления рубля, после чего скорректировался. читать дальше
.20 марта 2020 года 19:36
Коррекция рынка акций РФ вверх в пятницу исчерпалась из-за нового снижения нефти, неделя завершилась минорно
Москва. 20 марта. Коррекция рынка акций РФ в пятницу вслед за мировыми площадками благодаря потоку стимулов от центробанков для поддержки экономики в условиях распространения коронавируса COVID-19 исчерпалась из-за развернувшейся вниз нефти; неделя завершилась скорее в минорных настроениях. читать дальше
.20 марта 2020 года 18:49
Москва. 20 марта. Падение котировок большинства выпусков российских еврооблигаций вслед за мировыми рынками капитала и нефтью в конце недели сменилось небольшой позитивной коррекцией благодаря наметившейся общемировой стабилизации. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) сохраняли свою привлекательность для инвесторов в течение всей недели, что в итоге привело к заметному расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.20 марта 2020 года 18:28
Нефтяные цены на следующей неделе продолжат искать локальное дно, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Психологическим пределом снижения станут 20 долларов за баррель, ниже которой, вероятно, медведи пойти не смогут. Максимальный рост барреля в течение... читать дальше
.20 марта 2020 года 17:42
Судя по некоторым признакам, худшая часть коррекции на ключевых рынках акций, возможно, уже пройдена - "ВТБ Капитал"
Судя по некоторым признакам, худшая часть коррекции на ключевых рынках акций, возможно, уже пройдена. Но пока выводы делать рано. В ходе последнего эпизода массированной «долговой разгрузки» американские фондовые индексы упали примерно на 30%. Это примерно столько, сколько американский рынок в... читать дальше
.20 марта 2020 года 17:18
Лучшей возможности, чтобы вложиться в развивающиеся рынки, может не представиться еще целых 15 лет - "Ренессанс Капитал"
Лучшей возможности, чтобы вложиться в развивающиеся рынки, может не представиться еще целых 15 лет, говорится в комментарии главного экономиста "Ренессанс Капитала" Чарльза Робертсона. Валюты EM достигли самых низких уровней с конца 90-х годов. "Мы можем пересмотреть свой прогноз глобального... читать дальше
.20 марта 2020 года 16:53
Спот-цены на золото в начале марта достигли нового пика с декабря года 1703,10 долл., оправдывая свою роль защитного актива во времена экономической нестабильности, говорится в аналитическом материале ИК "Велес Капитал". Акции Полюса и Полиметалла на этом фоне также смотрелись лучше рынка, а... читать дальше
.20 марта 2020 года 16:23
ЦБ РФ может рассмотреть вопрос о снижении ставки в июне - июле в случае стабилизации рыночной конъюнктуры, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Банк России, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку без изменений на уровне 6%. На взгляд эксперта, данное... читать дальше
.20 марта 2020 года 16:03
Волатильность цен на нефть сохранится в ближайшие две недели, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Елены Беляевой. "Сохранение волатильности нефтяных цен будет сохраняться, как минимум, до мая-июня, - полагает Е. Беляева. - Войну инициировала Саудовская Аравия, и своими... читать дальше
.20 марта 2020 года 15:43
Москва. 20 марта. Доллар и евро перешли к небольшому росту на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль развернулся вниз и слегка дешевеет к бивалютной корзине, демонстрируя повышение волатильности к обеих валютных парах на фоне решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 6,00%. читать дальше
.20 марта 2020 года 15:42
Julius Baer снижает прогноз по ценам на алюминий на следующие 3 и 12 месяцев до 1 675 долл. США и 1 750 долл. США за тонну соответственно
Julius Baer снижает прогноз по ценам на алюминий на следующие 3 и 12 месяцев до 1 675 долл. США и 1 750 долл. США за тонну соответственно, говорится в комментарии банка. "После периода устойчивости в связи с надеждой на быстрое восстановление в Китае, на рынках промышленных металлов началась... читать дальше
.20 марта 2020 года 15:13
Julius Baer снижает прогноз по ценам на серебро на следующие 3 и 12 месяцев до 14,5 долл. США и 16,5 долл. США за унцию соответственно
Julius Baer снижает прогноз по ценам на серебро на следующие 3 и 12 месяцев до 14,5 долл. США и 16,5 долл. США за унцию соответственно, говорится в комментарии банка. "За последние несколько дней серебро превратилось из "золота бедняка" в "металл дьявола" из-за распродажи на фоне роста рисков... читать дальше
.20 марта 2020 года 14:50
Курс рубля в течение ближайшего месяца, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 75 - 80 руб./$ - CFS Management
Курс рубля в течение ближайшего месяца, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 75 - 80 руб./$, считает партнер CFS Management Георгий Росси. "Курс в течение ближайшего месяца может колебаться в достаточно широком диапазоне - 75 - 80 руб./$ из-за резких скачков цены на нефть, которые доходят... читать дальше
.20 марта 2020 года 14:31
Данные по объему торгов в марте подтверждают наибольшую устойчивость Мосбиржи среди компаний финсектора РФ - "БКС Глобал Маркетс"
Данные по объему торгов в марте подтверждают наибольшую устойчивость Мосбиржи среди компаний финсектора РФ, отмечается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Текущая волатильность привела к увеличению объемов торгов, лидеры роста – рынок акций (+72% м/м ADTV) и деривативов (+53% м/м ADTV), что, на взгляд... читать дальше
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