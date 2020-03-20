Рынок в целом рынок благоприятно оценил решение ЦБ сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне - ИК "Велес Капитал"

Рынок в целом благоприятно оценил решение ЦБ сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне в 6% годовых и его меры по поддержке населения, экономики и финансового сектора, которые впоследствии могут быть расширены в зависимости от дальнейшего развития событий, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

"Мы по-прежнему считаем, что в условиях распространения глобальной пандемии, обвала цен на нефть и падения внешних рынков повышение ключевой ставки на данном этапе не спасет от девальвации рубля, а лишь усилит дестабилизацию денежно-кредитных условий и спровоцирует новые распродажи активов на долговом рынке, - указывает Юрий Кравченко. - В свою очередь, агрессивная поддержка рынка Банком России в виде, например, более активных валютных интервенций или покупок ОФЗ может лишь усилить паническую реакцию участников рынка, что уже наблюдалось среди глобальных инвесторов после экстренных шагов ФРС по смягчению ДКП. В целом пресс-релиз Банка России получился в определенной степени мягким, однако это не должно вводить в заблуждение и обусловлено прежде всего осторожностью регулятора в текущих условиях повышенной волатильности".