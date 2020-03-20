Рубль днем демонстрирует повышение волатильности к доллару и евро после заседания ЦБ РФ по ставке

Москва. 20 марта. Доллар и евро перешли к небольшому росту на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль развернулся вниз и слегка дешевеет к бивалютной корзине, демонстрируя повышение волатильности к обеих валютных парах на фоне решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 6,00%.

Курс доллара США составил 79,18 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 5,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,82 руб./EUR1, подорожав на 16,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 10,45 копейки - до 81,72 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 2,1127 рубля, до 78,0443 руб./$1, и уменьшил курс евро на 3,1117 рубля, до 84,1552 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует рост волатильности к доллару и евро на дневных торгах в условиях повышения активности участников рынка после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 6,00%. Сразу после объявления решения рубль заметно укрепился к доллару и евро в связи с закрытием коротких позиций, затем несколько раз менял направление движения, и наконец, перешел к небольшому понижению в обеих парах. Росту волатильности сопутствовал текст комментария регулятора, в котором было зафиксировано заметное отклонение текущего развития событий от базового сценария.

Тем не менее, решение ЦБ совпало с прогнозами. Подавляющее большинство аналитиков ожидало сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 6,0%, однако некоторые эксперты допускали повышение ставки на фоне продолжающегося снижения цен на нефть, ослабления рубля и развития ситуации с коронавирусом.

Регулятор подчеркнул, что в феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть. Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором. Под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году.

"Однако значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью. Пакет мер правительства и Банка России обеспечивает финансовую стабильность и окажет поддержку экономике. Все эти факторы принимались во внимание при принятии решения по ключевой ставке. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2021 году", - говорится в сообщении регулятора.

"Сегодня Банк России принял правильное решение, оставив ставку без изменений, то есть 6%. Для стабилизации курса рубля нужно использовать прямые интервенции и продажу валюты государственными экспортерами, последняя мера активно применялась во время кризиса 2014 года. Если бы Банк России поднял ставку, экономика России рискнула бы свалиться в рецессию. Падение могло бы составить до 5%. На рубль решение ЦБ, как и возможные словесные интервенции, повлияют слабо, все определяет нефть. Цена прямых поставок в Европу уже ниже $20. При этом, вероятно, рубль скоро ждут новые испытания. В качестве меры давления на Россию американские рейтинговые агентства, скорее всего, снизят суверенный рейтинг России, а поводом будет снижение цен на нефть", - подчеркивает руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.

Банк России 18 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 7,67 млрд рублей, следует из данных регулятора. 17 марта ЦБ продал валюту на 5,56 млрд рублей. В первые дни регулятор продавал валюту примерно на 3,6 млрд рублей в день.

ЦБ проводит упреждающие продажи валюты на внутреннем рынке с 10 марта в рамках реализации механизма бюджетного правила в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Эти операции будут проводиться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

19 марта ЦБ сообщил, что подготовил механизм продаж валюты в рамках сделки по приобретению акций Сбербанка (MOEX: SBER): валюта будет продаваться при цене Urals ниже $25, объем будет зависеть от глубины падения нефтяных цен.

ФРС накануне заявила о запуске временной программы предоставления ликвидности девяти центробанкам, включая Австралию, Южную Корею, Новую Зеландию и Сингапур. Ранее такие своп-линии были налажены с центральными банками только пяти стран с ведущей экономикой. Американский центробанк пообещал предоставить им миллиарды долларов по ставке, близкой к нулевой.

Цены на нефть эталонных марок заметно сократили темпы роста днем в пятницу. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 2,49% - до $29,18 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 2,66% - до $26,6 за баррель.

В четверг министерство энергетики США дало указание закупить до 30 млн баррелей нефти в Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR), рассчитывая таким образом поддержать цены на американском рынке.

Дополнительную поддержку ценам оказала информация The Wall Strret Journal о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в российско-саудовскую нефтяную ценовую войну, стремясь стабилизировать нефтяной рынок. Вашингтон хотел бы дипломатическим путем добиться от Саудовской Аравии снижения производства нефти, и кроме того, изучает возможность введения новых санкций в отношении России, сообщили источники газеты.

Тем временем среднесуточная добыча нефти и конденсата в России по состоянию на 19 марта, спустя две недели после решения о распаде соглашения ОПЕК+, увеличилась на 107 тыс. б/с, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики.

"Рынок нефти к четвергу несколько стабилизировался, котировки корректируются от минимумов 2003 года, и уже сегодня утром баррель Brent стоит больше $30. Поводом для коррекции становятся сообщения о том, что нефтедобывающие страны, в первую очередь США, обеспокоены текущей ситуацией. Так, появилась информация о том, что США могут вмешаться в противостояние России и Саудовской Аравии через переговоры с саудитами о снижении объемов добычи, и о возможном введении санкций в отношении российского сектора нефтедобычи. Кроме того, министр энергетики США заявил, что Россия и Саудовская Аравия способны договориться об уменьшении объема добычи, а уже сегодня сообщения о готовности к переговорам поступили и из России. В случае, если сторонам все же удастся достигнуть соглашения, нефтяные котировки скорректируются, однако возврат к уровням $40 за баррель и выше, вероятно, будет возможен уже после завершения глобальной пандемии", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"В пятницу на глобальных финансовых рынках наблюдается усиление аппетита инвесторов к риску, что вкупе с продолжающимся отскоком нефтяных котировок позволяет рублю продолжать отыгрывать потери, зафиксированные 18 марта. На внешних рынках инвесторы, похоже, уже устали от бесконечного негативного новостного фона по коронавирусу и начинают постепенно приходить в себя, вспомнив о беспрецедентных мерах финансовой поддержки, предпринятых мировыми центробанками и правительствами за последнее время. Кроме того, отдельную поддержку ценам на нефть (поднимавшимся в первой половине дня выше $30 за баррель по марке Brent) оказывает решение США о закупке нефти для своего стратегического резерва", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России 20 марта провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на три дня, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 550 млрд рублей (при лимите 550 млрд рублей и общем спросе 771,1 млрд рублей) в среднем по ставке 5,91% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного изменились в пятницу на ожидании решения ЦБ РФ по ставке. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 4 базисных пункта (б.п.) - до 6,0% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 6,22% годовых. Ставка на срок 1 месяц, напротив, уменьшилась на 1 б.п. - до 6,53% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 6,68% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 4 б.п. - до 6,72% годовых.