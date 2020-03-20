Курс рубля в течение ближайшего месяца, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 75 - 80 руб./$ - CFS Management

Курс рубля в течение ближайшего месяца, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 75 - 80 руб./$, считает партнер CFS Management Георгий Росси.

"Курс в течение ближайшего месяца может колебаться в достаточно широком диапазоне - 75 - 80 руб./$ из-за резких скачков цены на нефть, которые доходят до 20-30% в день, общей ситуации с коронавирусом и замедлением экономик всех стран", - отметил он. Кроме того, на данный момент сохраняется неопределенность в отношении возможного введения США очередных санкций против России в связи с разрывом сделки ОПЕК+.