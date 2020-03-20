Данные по объему торгов в марте подтверждают наибольшую устойчивость Мосбиржи среди компаний финсектора РФ - "БКС Глобал Маркетс"

Данные по объему торгов в марте подтверждают наибольшую устойчивость Мосбиржи среди компаний финсектора РФ, отмечается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Текущая волатильность привела к увеличению объемов торгов, лидеры роста – рынок акций (+72% м/м ADTV) и деривативов (+53% м/м ADTV), что, на взгляд аналитиков инвесткомпании, подтверждает наибольшую устойчивость Мосбиржи среди компаний финансового сектора.

"Московская биржа опубликовала заявление о работе в условиях пандемии коронавируса, сообщив, что компания функционирует в нормальном режиме и предпринимает все необходимые действия для обеспечения непрерывности торгов, - отмечают эксперты "БКС Глобал Маркетс". - Компания также представила данные по среднедневным объемам операций на рынках акций и деривативов, которые с начала марта достигли рекордных уровней с 2008 г. – RUB 153 млрд (+72% м/м) и RUB 843 млрд (+53% м/м) соответственно. Впервые в истории среднедневной объем в акциях превысил RUB 100 млрд. Остальные сегменты также демонстрируют уверенный рост объемов торгов в последние дни, сообщает компания".