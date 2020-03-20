Утренние прогнозы: открытие с повышением

В пятницу аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых тогов в России, но переносить "лонги" через выходные не стоит.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Можно ждать роста фондовых индексов в начале торгов пятницы".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением порядка 0,5-1%, в районе 2285-2300 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2270, 2250 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2320, 2350 пунктов. После открытия с заметным приростом индекс Мосбиржи может продолжить свой вчерашний коррекционный подъем в район 2320-2350 пунктов. Этому способствует тенденция к восстановлению нефтяных котировок".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Индекс Мосбиржи может чуть подрасти на открытии торгов пятницы, однако переносить "лонги" через выходные очень рискованно, так как вероятность еще как минимум одного обвала высока".