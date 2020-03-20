Рынок акций РФ утром поднялся к 2400 пунктам по индексу Мосбиржи, лидируют "Аэрофлот" и нефтяники

Москва. 20 марта. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжает восстановительный рост blue chips на фоне отскока мировых площадок и нефти благодаря потоку стимулов от центробанков для поддержки экономики в условиях распространения коронавируса COVID-19; индекс Мосбиржи поднялся к рубежу 2400 пунктов, при этом локомотивом роста выступают акции "Аэрофлота" и нефтяников.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2392,34 пункта (+5,1%), индекс РТС - 967,8 пункта (+7,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 17,5%.

Доллар упал до 77,75 рубля (-1,38 рубля).

Министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести" заявил накануне, что России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных. В пятницу Силуанов также сообщил, что российские нефтяные компании накопили большие резервы, нет беспокойства в отношении этого сектора в связи со снижением цен на нефть.

Подорожали рублевые акции "Аэрофлота" (+14%, до 66,84 рубля), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+13,3% и +17,5% "префы"), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+12,6% и +10,2% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+7,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+7,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+7,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+6,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+6,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+6,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+5,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+5,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+5,4%).

Подешевели бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2%).

В США в четверг индексы подросли на 0,5-2,3% на фоне высокой волатильности. Правительства и центробанки стран мира принимают меры для поддержки экономики в условиях распространения коронавируса COVID-19.

В ночь на четверг Федеральная резервная система (ФРС) объявила, что запустит новый механизм кредитования для поддержки инвестиционных фондов денежного рынка. В рамках новой программы (Money Market Mutual Fund Facility, MMLF) будут предоставляться денежные средства соответствующим определенным критериям финансовым институтам. Это поможет фондам денежного рынка "удовлетворять требования домохозяйств и других инвесторов", которые хотят вывести из них деньги, а также будет способствовать "улучшению общего функционирования рынка и обеспечению кредитами экономики в целом".

Европейский центральный банк (ЕЦБ), в свою очередь, сообщил о запуске беспрецедентной по масштабу программы покупки облигаций на 750 млрд евро, предусматривающей приобретение Центробанком как государственных, так и корпоративных бумаг. Программа, получившая название Pandemic Emergency Purchase Programme, призвана поддержать финансовые рынки и стабилизировать рынок госдолга стран Южной Европы, который оказался под сильным давлением в последние дни. Программа будет действовать до конца года и станет - при объеме покупки почти в 120 млрд евро в месяц - рекордной по объему. Портфель активов ЕЦБ уже превышает 2,6 трлн евро.

Банк Англии в четверг провел специальное заседание, по итогам которого понизил базовую процентную ставку на 0,15 процентного пункта (п.п.) - до 0,1% с 0,25%, а также увеличил объем программы выкупа гособлигаций на 200 млрд фунтов стерлингов - до 645 млрд фунтов.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в интервью Fox Business News в четверг, что Белый дом планирует направить $500 млрд на прямые денежные выплаты гражданам, которые должны поддержать американскую экономику в условиях пандемии коронавирусной инфекции. По словам министра, администрация президента США Дональда Трампа работает над тем, чтобы граждане получили выплаты в течение ближайших трех недель. Правительство планирует выплатить гражданам по $1 тыс. на взрослого и по $500 на ребенка, сказал Мнучин.

В Азии в пятницу также преобладает рост индексов (Япония не работает в связи с празднованием Дня весеннего равноденствия, гонконгский Hang Seng растет на 4,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,6%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 1,4-2,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 3,9%), также дорожает нефть на фоне надежд, что меры, принимаемые правительствами и центробанками стран мира, помогут избежать рецессии в мировой экономике из-за пандемии коронавируса.

По состоянию на 02:00 МСК пятницы в мире насчитывалось 229 тыс. 328 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 9,761 тыс., поправились более 84 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post. За истекшие сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 23,1 тыс., число скончавшихся - на 997.

Цена нефти Brent находится на $3,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $30,36 за баррель (+6,6% и +14,4% в четверг), майская цена WTI - $27,87 за баррель (+7,6% и +24% накануне).

Стоимость WTI в четверг взлетела на рекордные 24% на сообщении о том, что Минэнерго США дало указание закупить до 30 млн баррелей нефти в Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR), рассчитывая таким образом поддержать цены на американском рынке.

Дополнительную поддержку ценам оказала информация The Wall Street Journal о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в российско-саудовскую нефтяную ценовую войну, стремясь стабилизировать нефтяной рынок. Вашингтон хотел бы дипломатическим путем добиться от Саудовской Аравии снижения производства нефти, и кроме того, изучает возможность введения новых санкций в отношении России, сообщили источники газеты.

По оценке начальника отдела персонального брокерского обслуживания компании "БКС брокер" Сергея Кучина, рост оттока капитала из РФ при слабости национальной валюты и усилении проинфляционнных рисков фактически не оставляет возможностей для смягчения монетарной политики ЦБ РФ. На заседании 20 марта Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку неизменной на уровне 6% годовых. В случае усиления рисков для финансовой стабильности, например, при резком росте оттока капитала из рублевых облигаций, не исключено повышение ставки, возможно и внеплановое, хотя пока вероятность такого сценария можно оценить как низкую, полагает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы стали более благоприятно относиться к рискованным активам после многочисленных мер центральных банков, в частности, ФРС по поддержке экономики. Статистика по рынку труда США и пособиям по безработице, тем временем, указала на резкое ухудшение ситуации на прошлой неделе.

Позитивным фактором для настроений в Европе стало неожиданное понижение процентной ставки Банком Англии. Регулятор, так же как и ЕЦБ, объявил о программе покупки облигаций. Народный банк Китая в пятницу оставил ставку по однолетним кредитам для первоклассных заемщиков на отметке 4,05%, хотя многие ожидали ее снижения.

Нефть Brent отскочила к $30 за баррель. Волна оптимизма обеспечена США, которые начали покупать нефть для своих стратегических нефтяных резервов в целях стабилизации рынка. Накануне объем покупок составил 30 млн баррелей. Кроме того, Трамп дал понять, что может вмешаться в ценовое противостояние России и Саудовской Аравии в целях стабилизации нефтяного рынка.

Индексы МосБиржи и РТС преодолели сопротивления 2300 и 950 пунктов соответственно, теперь целями стали отметки 2420 и 1065 пунктов.

Российские фондовые индексы и рубль продолжают восходящее движение ввиду сохранения умеренного оптимизма на зарубежных площадках, и в частности, на рынке нефти. Темпы роста, однако, могут замедлиться, а далее в пятницу при отсутствии должной поддержки инвесторы могут перейти к фиксации прибыли. От ЦБ РФ на пятничном заседании в среднем ждут сохранения процентной ставки на уровне 6,0%. Реакция рубля будет зависеть в том числе от комментариев регулятора в отношении сложившейся ситуации. Недостаточно мягкий тон при ухудшении мировых настроений может запустить новую волну ослабления российской валюты, считает Кожухова.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что отскок нефти спровоцировали заявление Трампа о готовности выступить посредником в переговорах между Россией и Саудовской Аравией по вопросу нормализации ситуации на нефтяном рынке, а также начало масштабных закупок нефти Штатами в стратегические резервы.

Пока можно говорить о том, что нефть и российский рынок акций частично сняли сильнейшую техническую перепроданность. Существенно снизилась внутридневная волатильность и на американском рынке акций. Это говорит о том, что действия мировых центральных банков по накачке финансовой системы ликвидностью начали действовать, и у крупных инвесторов уже нет такой острой необходимости скидывать все активы по любым ценам для поддержания текущей деятельности. Поэтому не исключено, что в ближайшее время произойдет мощный отскок и в американских бумагах, которым также нужно снимать огромную перепроданность.

Однако о каком бы то ни было восстановлении рынков пока говорить рано. Даже нельзя утверждать, что пик кризиса пройден. Все идет по классической картине: после обвала оптимистам, уверенным, что "дно" нащупано, дают закупиться бумагами, и затем рынок рисует второе "дно". Поэтому от среднесрочных покупок пока стоит воздержаться.

Переносить длинные позиции через выходные очень рискованно, вероятность еще как минимум одного обвала высока. Поводом для нее может стать увеличение темпов заболевания коронавирусом. Более безопасным выглядит покупка акций ритейлеров - ажиотажный спрос населения на продукты первой необходимости продолжается (накануне во многих торговых точках в Москве вслед за крупами с прилавков исчезла даже картошка).

Одним из поводов для роста рубля послужило заявление Банка России о дополнительных валютных интервенциях при падении нефти под отметку $25 за баррель. Но при возобновлении такого негативного сценария поддержка ЦБ РФ сумеет лишь ослабить обвал рубля, но не полностью его нивелировать. При принятии решений также рекомендуется закладывать в цены неизбежность очень скорого снижения странового рейтинга России до "мусорного" уровня, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, стоило внешней ситуации немного улучшиться, как пружина российского рынка разжалась, больно ударив по "медведям". Особенно сильная перепроданность была в секторе нефти и газа, который показал наилучший результат в четверг.

На пятничном заседании ЦБ РФ ставка может остаться без изменений, но о вероятности ужесточения денежной политики говорят дальние ставки межбанковского рынка. Впрочем, если внешние площадки начнут демонстрировать признаки стабилизации, то рублю эта поддержка не понадобится, так как он будет основной целью carry trade в условиях "околонулевых" ставок и масштабных программ количественного смягчения.

Американские инвесторы оценивают программу ФРС по поддержке фондов денежного рынка, а также количественную программу ЕЦБ на 750 млрд евро. Кроме того, Банк Англии снизил ставку до 0,1% и увеличил программу выкупа облигаций на 200 млрд фунтов стерлингов, а власти страны запускают пакет мер поддержки экономики на 350 фунтов стерлингов.

Народный Банк Китая не стал менять ставки, сохранив стоимость кредитов для премиальных заемщиков на уровне 4,05% по годовым кредитам и 4,75% по 5-летним. Подобные действия НБК объясняются весьма высоким уровнем инфляции в Китае.

Похоже, что Саудовская Аравия и Россия близки к своей цели. Накануне контракты WTI показали самый большой рост за всю историю, и рост продолжается в пятницу. Wall Street Journal пишет о письме руководителей сланцевых компаний, осуществляющих свою деятельность в бассейне Пермиан в Техасе, с предложением снизить добычу для обеспечения стабильности цен. Сам президент Трамп пока заявил о том, что не вмешивается в споры РФ и Саудовской Аравии, поскольку дешевая нефть, хоть и наносит удар по нефтяной индустрии, но обеспечивает низкие цены на топливо для американцев в условиях коронавирусного кризиса. Он также сообщил, что вмешается в ситуацию, когда посчитает нужным. Wall Street Journal также пишет, что в случае с Саудовской Аравией планируется использовать дипломатическое давление, а вот для России лекарство остается неизменным - санкции, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+25,2%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+13,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-1,8%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-1,8%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-0,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 38,7 млрд рублей (из них 6,866 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).