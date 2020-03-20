Рубль открыл торги "гэпом" вверх к доллару и евро благодаря нефти и позитивным сигналам с внешних рынков

Москва. 20 марта. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря заметно дорожающей нефти и укреплению большинства валют emerging markets, позитивно реагирующих на действия мировых центробанков по стабилизации финансовых рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 78,1-78,31 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 78,15 руб./$1 (-97,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 83,99 руб./EUR1 (-66,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 83,55 копейки к уровню закрытия четверга, до 80,78 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,007 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 3,2819 рубля ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль открыл торги последнего рабочего дня недели гэпом вверх к доллару и евро. Участники внутреннего валютного рынка отыгрывают существенный рост цен на нефть, а также позитивную динамику большинства валют emerging markets. Поддержку рынкам оказывают действия большинства мировых центробанков по поддержке финансовых систем и национальных экономик в условиях пандемии коронавируса.

По состоянию на 8:00 МСК пятницы в мире насчитывалось 233 тыс. 838 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 9,840 тыс., поправились более 85 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.

За истекшие с 8:00 МСК четверга сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 23,1 тыс., число скончавшихся - на 1 тыс.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В ночь на четверг Федеральная резервная система (ФРС) объявила, что запустит новый механизм кредитования для поддержки инвестиционных фондов денежного рынка. Это одна из многих мер, принятых американским центробанком для смягчения негативного влияния пандемии COVID-19, говорится в сообщении Федрезерва.

Европейский центральный банк (ЕЦБ), в свою очередь, сообщил о запуске беспрецедентной по масштабу программы покупки облигаций на 750 млрд евро, предусматривающей приобретение Центробанком как государственных, так и корпоративных бумаг. Программа, получившая название Pandemic Emergency Purchase Programme, призвана поддержать финансовые рынки и стабилизировать рынок госдолга стран Южной Европы, который оказался под сильным давлением в последние дни. Программа будет действовать до конца года и станет - при объеме покупки почти в 120 млрд евро в месяц - рекордной по объему. Портфель активов ЕЦБ уже превышает 2,6 трлн евро.

Банк Англии в четверг провел специальное заседание, по итогам которого понизил базовую процентную ставку на 0,15 процентного пункта (п.п.) - до 0,1% с 0,25%, а также увеличил объем программы выкупа гособлигаций на 200 млрд фунтов стерлингов - до 645 млрд фунтов.

Тем временем американские законодатели продолжают изучать предложения Белого дома по пакету мер для поддержки экономики.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в интервью Fox Business News в четверг, что Белый дом планирует направить $500 млрд на прямые денежные выплаты гражданам, которые должны поддержать американскую экономику в условиях пандемии коронавирусной инфекции. По словам министра, администрация президента США Дональда Трампа работает над тем, чтобы граждане получили выплаты в течение ближайших трех недель. Правительство планирует выплатить гражданам по $1 тыс. на взрослого и по $500 на ребенка, сказал Мнучин.

Цены на нефть продолжают расти в пятницу после существенного скачка накануне. Стоимость WTI в четверг взлетела на рекордные 24% на сообщении о том, что Минэнерго США дало указание закупить до 30 млн баррелей нефти в Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR), рассчитывая таким образом поддержать цены на американском рынке.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 10:01 МСК подорожал на 5,87% - до $27,43 за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляет $29,7 за баррель, что на 4,32% выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Дополнительную поддержку ценам оказала информация The Wall Strret Journal о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в российско-саудовскую нефтяную ценовую войну, стремясь стабилизировать нефтяной рынок. Вашингтон хотел бы дипломатическим путем добиться от Саудовской Аравии снижения производства нефти и, кроме того, изучает возможность введения новых санкций в отношении России, сообщили источники газеты.