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20 марта 2020 года 09:50

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу, скорее всего, продолжат корректироваться вверх

Москва. 20 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, продолжат корректироваться вверх благодаря наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили небольшим ростом торги в четверг. Рынок остается очень волатильным, несмотря на принимаемые правительствами и центробанками стран мира меры для поддержки экономики в условиях распространения коронавируса COVID-19. В ночь на четверг Федеральная резервная система (ФРС) объявила, что запустит новый механизм кредитования для поддержки инвестиционных фондов денежного рынка. В рамках новой программы (Money Market Mutual Fund Facility, MMLF) будут предоставляться денежные средства соответствующим определенным критериям финансовым институтам. Это поможет фондам денежного рынка "удовлетворять требования домохозяйств и других инвесторов", которые хотят вывести из них деньги, а также будет способствовать "улучшению общего функционирования рынка и обеспечению кредитами экономики в целом".

Тем временем, американские законодатели продолжают изучать предложения Белого дома по пакету мер для поддержки экономики. Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил Fox Business News в четверг, что Белый дом планирует направить $500 млрд на прямые денежные выплаты гражданам, которые должны поддержать американскую экономику в условиях пандемии коронавирусной инфекции. По словам министра, администрация президента США Дональда Трампа работает над тем, чтобы граждане получили выплаты в течение ближайших трех недель. Правительство планирует выплатить гражданам по $1 тыс. на взрослого и по $500 на ребенка, сказал Мнучин.

Европейский центральный банк, в свою очередь, сообщил о запуске беспрецедентной по масштабу программы покупки облигаций на 750 млрд евро, предусматривающей приобретение Центробанком как государственных, так и корпоративных бумаг. Программа, получившая название Pandemic Emergency Purchase Programme, призвана поддержать финансовые рынки и стабилизировать рынок госдолга стран Южной Европы, который оказался под сильным давлением в последние дни. Программа будет действовать до конца года и станет - при объеме покупки почти в 120 млрд евро в месяц - рекордной по объему.

Банк Англии в четверг провел специальное заседание, по итогам которого понизил базовую процентную ставку на 0,15 процентного пункта - до 0,1% с 0,25%, а также объем программы выкупа гособлигаций на 200 млрд фунтов стерлингов - до 645 млрд фунтов.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу вслед за американскими фондовыми индексами на фоне надежд, что меры, принимаемые правительствами и центробанками стран мира, помогут избежать рецессии в мировой экономике из-за пандемии коронавируса. По состоянию на 02:00 МСК пятницы в мире насчитывалось 229 тыс. 328 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 9,761 тыс., поправились более 84 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post. За истекшие стуки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 23,1 тыс., число скончавшихся - на 997.

Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 2,3%. Южнокорейский индикатор Kospi повышается на 4,8%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 на торгах в пятницу поднялся на 0,97%. Рынок акций Японии закрыт в связи с праздником (День весеннего равноденствия).

В свою очередь цены на нефть продолжают расти в пятницу после существенного скачка накануне. Стоимость WTI в четверг взлетела на рекордные 24% на сообщении о том, что Минэнерго США дало указание закупить до 30 млн баррелей нефти в Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR), рассчитывая таким образом поддержать цены на американском рынке. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к 9:25 МСК подорожал на 2,82% - до $26,64 за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составила $29,1 за баррель, что на 2,21% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы выросли в цене на 14,4%, до $28,47 за баррель.

Дополнительную поддержку ценам оказала информация The Wall Strret Journal о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в российско-саудовскую нефтяную ценовую войну, стремясь стабилизировать нефтяной рынок. Вашингтон хотел бы дипломатическим путем добиться от Саудовской Аравии снижения производства нефти, и кроме того, изучает возможность введения новых санкций в отношении России, сообщили источники газеты.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 2,9 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 21,814 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,044 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост в рамках коррекции после заметного падения днем ранее.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 марта вырос на 0,39% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,41 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,41%, поднявшись до 635,18 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ФСК ЕЭС-13" (+4,78%), "МТС-001P-06" (+2,91%), "Транснефть-001P-08" (+2,38%), "Газпромбанк-001Р-05Р" (+2,09%) и "МТС-001P-12" (+1,9%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-05" (-0,98%), "РусАл Братск-001Р-04" (-0,77%) и "МТС-001P-10" (-0,63%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 78,95% выпуска облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001P-230R номинальным объемом 3 млрд рублей на 2 млрд 368,577 млн рублей. Облигации гасятся в марте 2025 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона облигаций установлена на уровне 0,01% годовых. По выпуску предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 1,7 трлн рублей.

ООО "Онлайн микрофинанс" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей. Сбор заявок на бонды проходил 11-16 марта. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых, к ней приравнена ставка 2-12-го купонов.

ГК "Автодор" 1 апреля начнет размещение выпуска облигаций серии 001Р-29 объемом 1 млрд рублей со сроком обращения около 27 лет. Ставка 1-го купона составит 4% годовых, купоны годовые. Облигации будут размещаться по закрытой подписке. Среди потенциальных приобретателей облигаций: Минфин России и кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством субординированных депозитов (субординированных облигаций).

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) установил ставку 11-12-го купонов облигаций серий БО-08 и БО-09 в размере 0,1% годовых. Эмитент в апреле 2015 года разместил 6-летние облигации серий БО-08 и БО-09 общим объемом 6 млрд рублей. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка текущего купона - 0,1% годовых. По выпускам 1 апреля предстоит оферта.

ООО "Элемент лизинг" установило ставку 17-20-го купонов биржевых облигаций серии БО-04 в размере 7,75% годовых. Компания разместила 5-летние бумаги объемом 2 млрд рублей в апреле 2016 года. Ставка 1-4-го купонов облигаций установлена в размере 14,5% годовых. Ставка текущего купона - 7,75% годовых. По выпуску 7 апреля предстоит оферта.

ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) установило цену приобретения облигаций БО-01 в рамках оферты 20 марта на уровне 88,25% от номинала. Сбор заявок на приобретение прошел с 12 по 18 марта. Агентом по приобретению выступает ООО "Инвестиционная компания "Стрим". Количество приобретаемых облигаций составит до 100 тыс. штук включительно, максимальная цена приобретения - 103% от номинала. Выпуск объемом 1 млрд рублей был размещен в июле 2019 года по ставке купона в размере 13,5% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 3 года, купоны квартальные.

ПАО "Вымпелком" в рамках оферты приобрело 3,248 тыс. облигаций 2-й серии по цене 100% от номинала. Компания разместила 10-летние облигации объемом 10 млрд рублей в марте 2012 года. Ставка текущего купона - 6,2% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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