Brent подорожала до $26,33

Американские фондовые индексы завершили небольшим ростом торги в четверг. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу. Цены на нефть продолжают расти в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили небольшим ростом торги в четверг. Рынок остается очень волатильным, несмотря на принимаемые правительствами и центробанками стран мира меры для поддержки экономики в условиях распространения коронавируса COVID-19.

"Мы регулярно слышим о запуске новых монетарных и бюджетных стимулов - каждый день появляются какие-то новые программы, призванные успокоить рынки, - отмечает аналитик Schwab Center for Financial Research Рэнди Фредерик. - Есть много того, что Федрезерв и американский Конгресс могут сделать, и они продолжат вводить свои меры".

"Тем не менее, мы уже долгое время не видим, чтобы фондовый рынок США поднимался две сессии подряд", - цитирует Фредерика MarketWatch.

В ночь на четверг Федеральная резервная система (ФРС) объявила, что запустит новый механизм кредитования для поддержки инвестиционных фондов денежного рынка. Это одна из многих мер, принятых американским центробанком для смягчения негативного влияния пандемии COVID-19, говорится в сообщении Федрезерва.

В рамках новой программы (Money Market Mutual Fund Facility, MMLF) будут предоставляться денежные средства соответствующим определенным критериям финансовым институтам. Это поможет фондам денежного рынка "удовлетворять требования домохозяйств и других инвесторов", которые хотят вывести из них деньги, а также будет способствовать "улучшению общего функционирования рынка и обеспечению кредитами экономики в целом".

Европейский центральный банк (ЕЦБ), в свою очередь, сообщил о запуске беспрецедентной по масштабу программы покупки облигаций на 750 млрд евро, предусматривающей приобретение Центробанком, как государственных, так и корпоративных бумаг. Программа, получившая название Pandemic Emergency Purchase Programme, призвана поддержать финансовые рынки и стабилизировать рынок госдолга стран Южной Европы, который оказался под сильным давлением в последние дни.

Программа будет действовать до конца года и станет - при объеме покупки почти в 120 млрд евро в месяц - рекордной по объему. Портфель активов ЕЦБ уже превышает 2,6 трлн евро.

Банк Англии в четверг провел специальное заседание, по итогам которого понизил базовую процентную ставку на 0,15 процентного пункта (п.п.) - до 0,1% с 0,25%, а также объем программы выкупа гособлигаций на 200 млрд фунтов стерлингов - до 645 млрд фунтов.

Тем временем, американские законодатели продолжают изучать предложения Белого дома по пакету мер для поддержки экономики.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в интервью Fox Business News в четверг, что Белый дом планирует направить $500 млрд на прямые денежные выплаты гражданам, которые должны поддержать американскую экономику в условиях пандемии коронавирусной инфекции. По словам министра, администрация президента США Дональда Трампа работает над тем, чтобы граждане получили выплаты в течение ближайших трех недель. Правительство планирует выплатить гражданам по $1 тыс. на взрослого и по $500 на ребенка, сказал Мнучин.

Акции General Motors Co. (GM) подорожали в четверг на 5,4%, Ford Motor Co. - подешевели на 0,7%, Fiat Chrysler Automobiles - упали в цене на 6,4%. "Детройтская тройка" автопроизводителей объявила о приостановке работы своих заводов в Северной Америке до конца марта.

Представители GM и Ford сообщили в четверг, что компании изучают возможность запуска производства аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на фоне растущих опасений нехватки этого оборудования в США, где растет заболеваемость COVID-19.

Цена бумаг американской Harley-Davidson Inc. упала на 7,3%. Компания также приостанавливает производство с целью ограничения распространения коронавируса, что затронет порядка 2 тыс. работников на заводах компании в США.

Бумаги Delta Air Lines Inc. подешевели на 8,4%. Авиакомпания сообщила, что ждет сокращения выручки в марте на $2 млрд и еще большего падения продаж в апреле, сообщил сотрудникам главный исполнительный директор компании Эд Бастиан. Delta также продолжит "существенно сокращать авиаперевозки", планируя в совокупности снизить их на 70% до восстановления спроса, сказал он.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг вырос на 188,27 пункта (0,95%) и составил 20087,19 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 11,29 пункта (0,47%) - до 2409,39 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 160,73 пункта (2,3%) и составил 7150,58 пункта.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу вслед за американскими фондовыми индексами на фоне надежд, что меры, принимаемые правительствами и центробанками стран мира, помогут избежать рецессии в мировой экономике из-за пандемии коронавируса.

По состоянию на 02:00 МСК пятницы в мире насчитывалось 229 тыс. 328 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 9,761 тыс., поправились более 84 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.

За истекшие стуки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 23,1 тыс., число скончавшихся - на 997.

Федеральная резервная система (ФРС) США запустит новый механизм кредитования для поддержки инвестиционных фондов денежного рынка в рамках расширения мер по смягчению негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19.

Между тем Европейский центральный банк в ночь на четверг объявил о запуске новой, беспрецедентной по масштабу программы покупки облигаций на 750 млрд евро, в рамках которой будут приобретаться как государственные, так и корпоративные бумаги.

Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 2,3%.

Народный банк Китая (НБК) сохранил свою годовую базовую ставку (loan prime rate, LPR), ставшую новым бенчмарком летом 2019 года, на уровне 4,05%, как и в феврале.

В августе прошлого года НБК провел важную реформу системы процентных ставок, поменяв ставку-ориентир для стоимости кредитов, выдаваемых коммерческими банками.

Цена акций China Mobile растет на 10,2%, акции CNOOC дорожают на 6,4%, PetroChina - на 4,9%. Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings растет на 2%.

Южнокорейский индикатор Kospi повышается на 4,8%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличивается на 3,8%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics дорожают на 2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 на торгах в пятницу поднялся на 0,97%.

Цена бумаг нефтяной компании Beach Energy подскочила на 12,9%, акции горнодобывающей компании Rio Tinto выросли на 1,5%.

Рынок акций Японии закрыт в связи с праздником (День весеннего равноденствия).

Цены на нефть продолжают расти в пятницу после существенного скачка накануне.

Стоимость WTI в четверг взлетела на рекордные 24% на сообщении о том, что Минэнерго США дало указание закупить до 30 млн баррелей нефти в Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR), рассчитывая таким образом поддержать цены на американском рынке.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:15 МСК подорожал на $1,11 (4,4%) - до $26,33 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $25,22 за баррель, подскочив на $4,85 по сравнению с предыдущей сессией.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляет $29,25 за баррель, что на $0,78 (2,74%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы выросли в цене на $3,59 (14,4%), до $28,47 за баррель.

Дополнительную поддержку ценам оказала информация The Wall Strret Journal о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в российско-саудовскую нефтяную ценовую войну, стремясь стабилизировать нефтяной рынок. Вашингтон хотел бы дипломатическим путем добиться от Саудовской Аравии снижения производства нефти и, кроме того, изучает возможность введения новых санкций в отношении России, сообщили источники газеты.