"БКС Брокер" считает, что в пятницу ЦБ РФ оставит ключевую ставку неизменной

Специалисты "БКС Брокер" считают, что в пятницу, 20 марта, ЦБ РФ оставит ключевую ставку неизменной на уровне 6%, сообщается в комментарии компании.

"На наш взгляд, рост оттока капитала из РФ при слабости национальной валюты и усилении проинфляционнных рисков фактически не оставляют возможностей для смягчения монетарной политики ЦБ. Мы по-прежнему считаем, что на ближайшем заседании 20 марта ЦБ оставит ключевую ставку неизменной на уровне 6%. В случае усиления рисков для финансовой стабильности, например, при резком росте оттока капитала из рублевых облигаций, мы не исключаем повышения ставки, возможно, и внепланового, хотя пока вероятность такого сценария мы оцениваем как низкую", - отмечает начальник отдела персонального брокерского обслуживания "БКС Брокер" Сергей Кучин.