Ситуация на нефтяном рынке остается весьма неопределенной - "Нордеа банк"

Несмотря на некоторую поддержку, ситуация на нефтяном рынке остается весьма неопределенной, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Цены на нефть продолжают восстанавливаться, получая поддержку благодаря стабилизации настроений инвесторов на мировых финансовых рынков. Помимо умеренного восстановления "аппетита" к рисковым активам на фоне монетарных стимулов большинства мировых центральных банков, отмечают аналитики "Нордеа банка", поддержку нефтяному рынку оказывают сообщения о том, что США могут ограничить добычу сланцевой нефти в Пермском бассейне (главный центр добычи нефти в Штатах, где ежедневно добывается более 10 mbd). Об этом сообщает WSJ со ссылкой на источники, отмечая, что с предложением ограничения добычи к властям обратились руководители ряда нефтяных компаний. Кроме того, в четверг появлялись сообщения о том, что США готовы вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке, поскольку падение цен на нефть оказывает негативное влияние и на американскую нефтяную отрасль, занимающую существенную долю в американской экономике. Эти сообщения также оказывают поддержку нефтяным ценам.

Тем не менее, ситуация на нефтяном рынке остается весьма неопределенной, поскольку темпы распространения коронавируса по-прежнему являются высокими и даже продолжают ускоряться, указывают специалисты банка.