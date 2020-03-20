Новость о высоких дивидендах должна поддержать динамику акций X5 на уровне "лучше рынка" - Уралсиб

Новость о высоких дивидендах должна поддержать динамику акций X5 Retail Group на уровне "лучше рынка", говорится в обзоре Уралсиба.

Наблюдательный совет Х5 рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за 2019 г. 30 млрд руб. или 110,47 руб./акция, что означает доходность при текущих ценах на уровне около 6,4%, отмечают специалисты Уралсиба. Дата закрытия реестра назначена на 24 мая.

"Новость о высоких дивидендах должна поддержать динамику акций X5 Retail Group на уровне "лучше рынка". В остальном же при текущих условиях результаты за 4 кв. 2019 г. относительно малоинтересны рынку на фоне новостей о развитии пандемии коронавируса, которая может оказать существенное и пока непонятное влияние на операции компании. Лучшие продовольственные ритейлеры, скорее всего, продолжат показывать рост выручки в рублевом выражении, при этом компании, представленные в сегменте дискаунтеров, выглядят предпочтительнее. В то же время рентабельность может оказаться под еще большим давлением из-за возникновения дополнительных расходов, которые не полностью можно будет отразить в ценах и перенести на покупателей", - пишет аналитик корпорации Константин Белов.