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20 марта 2020 года 11:09
Уралсиб полагает, что ЦБ РФ займет выжидательную позицию, сохранив 20 марта ключевую ставку на текущем уровне
Важным событием пятницы для инвесторов в российские активы будет заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, отмечают в обзоре аналитики Уралсиба. Они полагают, что в нынешних условиях ЦБ займет выжидательную позицию, сохранив ключевую ставку на текущем уровне. "Мы полагаем, ЦБ сохранит ставку на уровне 6%. Перед российским денежным регулятором сейчас стоит непростая задача. С одной стороны, в условиях быстро нарастающего кризиса экономике может быть необходима дополнительная поддержка, и в этих условиях естественно было бы ожидать смягчения денежно-кредитной политики. Более того, значительное число центральных банков как развитых, так и развивающихся стран в последние недели пошли на резкое снижение учетных ставок. Например, ФРС с начала марта снизила ставку на 150 б.п. Иными словами, дифференциал процентных ставок расширился и без участия ЦБ, - отмечают в Уралсибе. - Таким образом, потенциально у Банка России есть возможность проводить более мягкую денежно-кредитную политику. С другой стороны, быстро ослабляющийся рубль и растущие проинфляционные риски могут требовать, наоборот, повышения ключевой ставки, причем именно динамика рубля и необходимость сбить панику на валютном рынке сейчас главный аргумент в пользу повышения ставки. Следует отметить, что вчерашнее решение об увеличении интервенций на валютном рынке также можно считать аргументом против повышения ставки, дополнительный объем продаж валюты как раз может быть использован, чтобы погасить панику на валютном рынке, не прибегая к резкому повышению ставки" От заявления ЦБ и пресс-конференции его главы Эльвиры Набиуллиной (в этот раз состоится пресс-конференция, хотя заседание ЦБ не является опорным) специалисты Уралсиба ждут сценарного анализа, подробного описания, какие инструменты могут быть задействованы в дальнейшем, какие риски для экономики сейчас преобладают с точки зрения ЦБ.
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20 марта 2020 года 19:51
Москва. 20 марта. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях возобновившей падение нефти. читать дальше
.20 марта 2020 года 19:47
Рынок акций РФ на неделе обновил многолетние минимумы индексов и blue chips на фоне бегства инвесторов из рисковых активов на опасениях замедления глобальной экономики из-за распространения китайского коронавируса, после чего отскочил вверх благодаря потоку экономических стимулов от ведущих центробанков. Индекс РТС падал в район 800 пунктов (минимум с марта 2016г), индекс МосБиржи - к 2070 пунктам (минимум с апреля 2018г) на фоне ослабления рубля, после чего скорректировался. читать дальше
.20 марта 2020 года 19:36
Коррекция рынка акций РФ вверх в пятницу исчерпалась из-за нового снижения нефти, неделя завершилась минорно
Москва. 20 марта. Коррекция рынка акций РФ в пятницу вслед за мировыми площадками благодаря потоку стимулов от центробанков для поддержки экономики в условиях распространения коронавируса COVID-19 исчерпалась из-за развернувшейся вниз нефти; неделя завершилась скорее в минорных настроениях. читать дальше
.20 марта 2020 года 18:49
Москва. 20 марта. Падение котировок большинства выпусков российских еврооблигаций вслед за мировыми рынками капитала и нефтью в конце недели сменилось небольшой позитивной коррекцией благодаря наметившейся общемировой стабилизации. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) сохраняли свою привлекательность для инвесторов в течение всей недели, что в итоге привело к заметному расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.20 марта 2020 года 18:28
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.20 марта 2020 года 18:01
Рынок в целом рынок благоприятно оценил решение ЦБ сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне - ИК "Велес Капитал"
Рынок в целом благоприятно оценил решение ЦБ сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне в 6% годовых и его меры по поддержке населения, экономики и финансового сектора, которые впоследствии могут быть расширены в зависимости от дальнейшего развития событий, говорится в комментарии... читать дальше
.20 марта 2020 года 17:42
Судя по некоторым признакам, худшая часть коррекции на ключевых рынках акций, возможно, уже пройдена - "ВТБ Капитал"
Судя по некоторым признакам, худшая часть коррекции на ключевых рынках акций, возможно, уже пройдена. Но пока выводы делать рано. В ходе последнего эпизода массированной «долговой разгрузки» американские фондовые индексы упали примерно на 30%. Это примерно столько, сколько американский рынок в... читать дальше
.20 марта 2020 года 17:18
Лучшей возможности, чтобы вложиться в развивающиеся рынки, может не представиться еще целых 15 лет - "Ренессанс Капитал"
Лучшей возможности, чтобы вложиться в развивающиеся рынки, может не представиться еще целых 15 лет, говорится в комментарии главного экономиста "Ренессанс Капитала" Чарльза Робертсона. Валюты EM достигли самых низких уровней с конца 90-х годов. "Мы можем пересмотреть свой прогноз глобального... читать дальше
.20 марта 2020 года 16:53
Спот-цены на золото в начале марта достигли нового пика с декабря года 1703,10 долл., оправдывая свою роль защитного актива во времена экономической нестабильности, говорится в аналитическом материале ИК "Велес Капитал". Акции Полюса и Полиметалла на этом фоне также смотрелись лучше рынка, а... читать дальше
.20 марта 2020 года 16:23
ЦБ РФ может рассмотреть вопрос о снижении ставки в июне - июле в случае стабилизации рыночной конъюнктуры, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Банк России, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку без изменений на уровне 6%. На взгляд эксперта, данное... читать дальше
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Волатильность цен на нефть сохранится в ближайшие две недели, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Елены Беляевой. "Сохранение волатильности нефтяных цен будет сохраняться, как минимум, до мая-июня, - полагает Е. Беляева. - Войну инициировала Саудовская Аравия, и своими... читать дальше
.20 марта 2020 года 15:43
Москва. 20 марта. Доллар и евро перешли к небольшому росту на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль развернулся вниз и слегка дешевеет к бивалютной корзине, демонстрируя повышение волатильности к обеих валютных парах на фоне решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 6,00%. читать дальше
.20 марта 2020 года 15:42
Julius Baer снижает прогноз по ценам на алюминий на следующие 3 и 12 месяцев до 1 675 долл. США и 1 750 долл. США за тонну соответственно
Julius Baer снижает прогноз по ценам на алюминий на следующие 3 и 12 месяцев до 1 675 долл. США и 1 750 долл. США за тонну соответственно, говорится в комментарии банка. "После периода устойчивости в связи с надеждой на быстрое восстановление в Китае, на рынках промышленных металлов началась... читать дальше
.20 марта 2020 года 15:13
Julius Baer снижает прогноз по ценам на серебро на следующие 3 и 12 месяцев до 14,5 долл. США и 16,5 долл. США за унцию соответственно
Julius Baer снижает прогноз по ценам на серебро на следующие 3 и 12 месяцев до 14,5 долл. США и 16,5 долл. США за унцию соответственно, говорится в комментарии банка. "За последние несколько дней серебро превратилось из "золота бедняка" в "металл дьявола" из-за распродажи на фоне роста рисков... читать дальше
.20 марта 2020 года 14:50
Курс рубля в течение ближайшего месяца, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 75 - 80 руб./$ - CFS Management
Курс рубля в течение ближайшего месяца, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 75 - 80 руб./$, считает партнер CFS Management Георгий Росси. "Курс в течение ближайшего месяца может колебаться в достаточно широком диапазоне - 75 - 80 руб./$ из-за резких скачков цены на нефть, которые доходят... читать дальше
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