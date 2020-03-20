Промсвязьбанк рассчитывает, что пока нефть останется в диапазоне 28-30 долл./барр., об окончательном развороте вверх пока речи не идет, сообщается в обзоре банка.

Цены на нефть взлетели вверх на новостях о том, что Минэнерго США закупит до 30 млн барр. в стратегическое хранилище. Это позволит разгрузить излишки предложения и поддержит цены, отмечают аналитики Промсвязьбанка. Также Д. Трамп объявил о возможности вмешательства Америки в ценовую войну России и Саудовской Аравии. На этом фоне Brent восстановилась до 29 долл./барр.

"Таким образом, на рынке нефти сформировался временный позитив, и мы рассчитываем, что пока нефть останется в диапазоне 28-30 долл./барр. Тем не менее, об окончательном развороте вверх пока речи не идет", - пишут специалисты банка.