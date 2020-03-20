Не исключается новая волна коррекции на рынке бондов ЕМ в среднесрочной перспективе - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка отмечают, что после экстренного снижения ставок крупнейшими ЦБ мира и планов по вливанию ликвидности на 5,5 трлн долл., а также анонсированных бюджетных стимулов на 2 трлн долл. в пятницу и в ближайшую неделю возможно восстановление спроса на рисковые активы. Доходность Russia`29 может снизиться до 4,0% годовых, 10-летних ОФЗ - до 8% годовых. "Однако масштаб замедления мировой экономики из-за коронавируса пока остается неопределенным, в связи с чем ждем сохранения высокой волатильности и не исключаем новой волны коррекции на рынке бондов ЕМ в среднесрочной перспективе", - пишет главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин.