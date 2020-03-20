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20 марта 2020 года 09:55

Рынок акций РФ откроется на положительной территории - ИК "Атон"

Аналитики ИК "Атон" предполагают, что в пятницу рынок акций РФ откроется на положительной территории, говорится в обзоре компании.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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