Индекс Мосбиржи откроется в пятницу с заметным приростом - ИК "Алго Капитал"

ИК "Алго Капитал" считает, что после открытия с заметным приростом индекс Мосбиржи в пятницу может продолжить свой вчерашний коррекционный подъем в район 2320-2350 пунктов.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением порядка 0,5-1%, в районе 2285-2300 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2270, 2250 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2320, 2350 пунктов. После открытия с заметным приростом индекс Мосбиржи может продолжить свой вчерашний коррекционный подъем в район 2320-2350 пунктов. Этому способствует тенденция к восстановлению нефтяных котировок", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Заметное влияние на локальный рынок акций способно оказать решение ЦБ РФ по уровню ключевой ставки (13:30 мск). Несколько позднее состоится пресс-конференция главы Центробанка по этому поводу (15:00 мск). Среди ряда иностранных статистических показателей наибольшую практическую значимость будут иметь февральские данные по продажам на вторичном рынке жилья в США (17:00 мск), отмечает В. Манжос.