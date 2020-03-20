Ренессанс Капитал поднял рейтинг GDR X5 до "держать", рейтинг "покупать" GDR Магнита подтвержден

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с $32 до $25 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Между тем рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать".

Прогнозная стоимость GDR "Магнита" (MOEX: MGNT) также была понижена - с $16,5 до $13,5 за штуку. При этом для этих бумаг была подтверждена рекомендация "покупать".

Текущая стоимость GDR X5 составляет порядка $22,1 за штуку, а GDR "Магнита" - $8,1.