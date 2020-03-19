Рубль вечером усилил укрепление к доллару и евро благодаря заметному ускорению темпов роста нефти

Москва. 19 марта. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль усилил темпы роста к бивалютной корзине благодаря активно растущим ценам на нефть.

Курс доллара США составил 79,85 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,03 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар превышал отметку 81 руб./$1 впервые с 26 января 2016 года и на максимуме достигал уровня 81,97 руб./$1 также впервые с этой даты. Евро стоил 85,46 руб./EUR1, подешевев на 2,47 рубля. При этом ранее евро превышал отметку 89 руб./EUR1 впервые с 12 февраля 2016 года и на максимуме достигал уровня 89,6 руб./EUR1 также впервые с этой даты. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 1,86 рубля - до 82,37 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером ускорил темпы роста к бивалютной корзине благодаря активно дорожающей нефти на заявлении министра финансов США Стивена Мнучина, что США необходимо направить $10-20 млрд на пополнение стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR).

Он выразил уверенность в том, что американская экономика быстро наверстает упущенное, и четвертый квартал текущего года станет для нее "грандиозным". "Мы победим этот вирус" и быстро вернемся "в нормальный мир", сказал Мнучин.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК выросла на 6,91% - до $26,6 за баррель. Чуть ранее Brent поднималась выше $27 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 17,04% - до $24,38 за баррель. Ранее WTI превышала $25,6 за баррель.

Поддержку рынкам оказывают также меры, предпринимаемые ведущими мировыми центробанками и правительствами стран по поддержке финансовых рынков и национальных экономик.

Так, в четверг стало известно о новом режиме продажи валюты Банком России. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, он позволит увеличить предложение валюты, сделать его более предсказуемым в условиях падения цен на нефть. "Сегодня министерство финансов и Банк России объявили о новом режиме работы на валютном рынке. Теперь регулятор будет компенсировать валютному рынку непоступление валютной выручки в случае снижения нефтяных котировок Urals ниже уровня $25 за баррель. Это позволит увеличить предложение валюты, сделать его более предсказуемым вне зависимости от ситуации на глобальных рынках нефти и газа", - сказал Мишустин на заседании правительства. "Правительство и Банк России будут и дальше предпринимать действия, необходимые для обеспечения финансовой стабильности", - добавил премьер.

Ранее в четверг Минфин сообщил о перечислении в Фонд национального благосостояния (ФНБ) средств дополнительных нефтегазовых доходов, полученных по итогам 2019 года. В результате этого объем средств ФНБ достиг 12,2 трлн рублей. Обычно зачисление происходит летом, сейчас оно опередило стандартный график в связи с необходимостью профинансировать сделку по выкупу акций Сбербанка (MOEX: SBER) у ЦБ РФ, которая осуществляется на средства ФНБ.

В целях реализации этой сделки Минфин начал операции по продаже иностранной валюты. В свою очередь ЦБ, который покупает валюту из ФНБ для оплаты сделки по Сбербанку, раскрыл механизм продажи валюты. Она будет продаваться при Urals ниже $25, объем будет зависеть от глубины падения нефтяных цен. К продаже валюты на рынке в рамках сделки по покупке правительством доли в Сбербанке Банк России приступает в четверг.

Эти операции будут осуществляться в дополнение к стандартным операциям по продаже валюты из ФНБ на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. ЦБ будет следовать новому механизму продаж валюты на внутреннем рынке до 30 сентября.

Как сообщалось, правительство покупает 52,3% обыкновенных акций Сбербанка у ЦБ за счет средств Фонда национального благосостояния.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сообщил о запуске беспрецедентной по масштабу программы покупки облигаций на 750 млрд евро, в рамках которой будут приобретаться как государственные, так и корпоративные бумаги. Программа, получившая название Pandemic Emergency Purchase Programme, должна поддержать финансовые рынки и стабилизировать рынок госдолга стран Южной Европы, который оказался под сильным давлением в последние дни.

"Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных действий", - заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в Twitter после объявления этих мер. "Мы полны решимости использовать весь потенциал наших инструментов в рамках нашего мандата", - отметила Лагард, подчеркнув твердую волю поддержать евро.

Программа будет действовать до конца года и станет - при объеме покупки почти в 120 млрд евро в месяц - рекордной по объему. Портфель активов ЕЦБ уже превышает 2,6 трлн евро.

Федеральная резервная система (ФРС) США запустит новый механизм кредитования для поддержки инвестиционных фондов денежного рынка в рамках расширения мер по смягчению негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19, говорится в сообщении Федрезерва.

В рамках новой программы, которая называется MMLF, будут предоставляться денежные средства соответствующим определенным критериям финансовым институтам. Это поможет фондам денежного рынка "удовлетворять требования домохозяйств и других инвесторов", которые хотят вывести из них деньги, а также будет способствовать "улучшению общего функционирования рынка и обеспечению кредитами экономики в целом".

Тем временем Сенат США приступает к изучению предложения Белого дома о выделении $1 трлн на поддержку экономики, включая прямую помощь американским домохозяйствам и финансовую помощь авиакомпаниям. Предполагается, что деньги (обсуждается сумма $1000 на человека) будут выделяться гражданам в два этапа - в начале апреля и середине мая, размер помощи будет зависеть от доходов и размера семьи.

Ряд центробанков, включая Банк Англии, Резервный банк Австралии, ЦБ Бразилии, Индонезии, Филиппин и Тайваня, объявили о снижении базовых ставок для поддержки экономической активности.

Банк Англии понизил базовую процентную ставку в ходе специального заседания в четверг на 15 базисных пунктов - до 0,1% с 0,25%. Британский ЦБ также принял решение увеличить объем программы выкупа гособлигаций на 200 млрд фунтов стерлингов - до 645 млрд фунтов.

Резервный банк Австралии (RBA) в четверг снизил базовую процентную ставку во второй раз в текущем месяце, чтобы поддержать экономику страны в условиях распространения коронавируса. Ставка была снижена на 25 базисных пунктов - до рекордно низких 0,25% годовых.

Центральные банки Индонезии и Филиппин также в четверг снизили ключевые процентные ставки, как и ожидали рынки. Банк Индонезии уменьшил ставку семидневного РЕПО на 25 базисных пунктов - до 4,5% годовых. Он снижает ее второй месяц подряд для поддержания экономического роста в стране на фоне падения курса национальной валюты из-за негативного влияния пандемии COVID-19.

Филиппинский ЦБ провел сокращение ставки на 50 б.п. - до 3,25% годовых, что является минимальным уровнем с мая 2018 года. Аналитики ожидали менее значительного снижения - на 25 б.п.

Центральный банк Бразилии снизил базовую процентную ставку SELIC на 50 б.п., доведя ее до нового исторического минимума в 3,75% годовых. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 25 б.п.

ЦБ Тайваня уменьшил базовую ставку на 25 б.п. - до 1,125% с 1,375%. Это произошло впервые с июня 2016 года. Консенсус предполагал снижение до 1,25%.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков, на российские рынки последние недели оказывают давление два фактора - распространение коронавируса и падение цен на нефть. "Одновременное действие этих факторов привело к беспрецедентному падению российского рубля и фондового рынка. Открытие торгов сегодня началось с волатильного движения рубля в диапазоне 79,50-82 руб./$1, а индекс МосБиржи отскочил от локального дна в 2074 пункта. Это связано прежде всего с колебаниями цен на нефть - вчера они достигли 17-летнего минимума в $25,5 за баррель. Сегодня цены пытаются отскочить, и нефть в течение значительной части дня торговалась в районе $26 за баррель, пытаясь нащупать дно. Продажа валюты Банком России не приносит желаемого результата (или просто недостаточна), и возможно, что в ближайшее время будут приняты дополнительные меры. Что в условиях снижения ставок мировыми центральными банками будет делать ЦБ РФ со ставкой, остается загадкой. Также нет ясности, будут ли приняты хоть какие-то меры в рамках ОПЕК+. Ввиду неопределенности, связанной с ценами на нефть, и ожиданий, что пик заболеваемости в Европе будет достигнут в начале апреля, волатильность рубля и фондовых рынков останется высокой", - подчеркнул Хомяков.

"Определенный баланс сил, сформировавшийся на валютном рынке чуть выше 80 руб./$1, остается весьма неустойчивым. Валютные интервенции ЦБ РФ в моменте оказывают лишь психологическую поддержку рынку, и в течение короткого времени данный фактор может быть отыгран и забыт, если на внешних рынках вновь сформируется негативный фон. Кроме того, ситуация на рынке нефти остается нестабильной, и отскок цен также может носить временный характер. В случае повторного снижения цены на нефть марки Brent ниже $25 за баррель и дальнейшего движения в район $20 следующей отметкой на пути американской валюты на российском рынке станет биржевой максимум января 2016 года - 86 руб./$1. Не исключено также, что в скором времени участники российского рынка начнут негативно реагировать на внутреннюю статистику заболевания вирусом в том случае, если она начнет демонстрировать темпы ускорения, схожие с европейскими сценариями", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 20 марта на 2,9439 рубля, до 80,157 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,3788 рубля, до 87,2669 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в четверг на 2,1589 рубля по отношению к среде и составил 80,2905 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 1,6416 рубля и составил 80,2575 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 804,321 млн, из которых $1 млрд 346,675 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 457,646 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 1,5525 рубля, до 86,8406 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 65,2 копейки и составил 86,8034 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR655,898 млн, из которых EUR194,837 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR461,061 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России, хотя и считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования финансовой системы, в четверг, 19 марта, провел аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 500 млрд рублей и депозитный аукцион "тонкой настройки" в объеме 500 млрд рублей.

Это сделано для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки ЦБ, говорится в сообщении регулятора.

Банки на аукционе однодневного репо "тонкой настройки" привлекли 250,180 млрд рублей при лимите 500 млрд рублей, или почти половину из него, сообщил ЦБ РФ. Средневзвешенная ставка аукциона составила 6,0493% годовых, в заявках указывались ставки в диапазоне 6,0000-6,2350%.

Кроме того, Банк России 19 марта провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 445,4 млрд рублей (при лимите 500 млрд рублей и общем спросе 445,4 млрд рублей) в среднем по ставке 5,89% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу выросли в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем при подготовке компаний-экспортеров к пику налоговых выплат марта и перед пятничным заседанием ЦБ РФ по ставке. Исключение составила ставка на срок 3 месяца, которая осталась на прежнем уровне - 6,68% годовых.

Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 16 базисных пунктов (б.п.) - до 5,96% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 6,21% годовых. Ставки на сроки 1 и 6 месяцев повысились на 1 б.п. - до 6,54% и 6,68% годовых соответственно.

"На локальном межбанковском рынке ЦБ подстраховался проведением аукциона РЕПО по предоставлению банкам рублевой ликвидности, хотя индикативная ставка МБК MosPrime "овернайт" всю последнюю неделю держится ниже уровня ключевой ставки ЦБ. В результате аукцион ЦБ был востребован лишь наполовину: из лимита в 500 млрд рублей было привлечено 250 млрд рублей. Впрочем, распределение ликвидности в банковской системе остается неравномерным, о чем свидетельствует одновременное проведение Банком России вместе с операциями РЕПО депозитного аукциона "тонкой настройки" на один день. Лимит на депозитном аукционе также составил 500 млрд рублей и в значительной степени (на 445,4 млрд рублей) был востребован участниками со свободной ликвидностью. В свою очередь, аукционы по предоставлению ликвидности Федеральным казначейством через операции РЕПО остаются невостребованными банками", - отмечает Кравченко.