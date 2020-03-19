Рынок акций РФ в четверг отскочил вверх во главе с "Татнефтью", взлет индекса Мосбиржи на 7,7% стал рекордным за 11 лет

Москва. 19 марта. Рынок акций РФ в четверг отскочил вверх в рамках коррекции после обвала предыдущих дней на опасениях рецессии в мировой экономике из-за распространения коронавируса, рост вечером был подогрет разворотом на север индексов в США и Европе; взлет индекса МосБиржи за день стал рекордным за 11 лет, с марта 2009 года.

По итогам торгов индекс МосБиржи поднялся на 7,7% - до 2275,7 пункта (утром индекс падал в район 2074 пунктов), индекс РТС вырос до 902,63 пункта (+8,5% - максимальный рост с января 2016 года); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 18,4%.

Доллар просел до 79,4 рубля (-1,48 рубля), в начале торгов курс взлетал до 81,97 руб./$1, после чего рынок остановили продажи валюты от ЦБ РФ.

В лидерах роста выступили акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+17,4% и +12,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+16,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+15,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+13%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+12,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+11,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+10,6%), "Мосбиржи" (+9,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+8,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+8,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+8,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+7,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+6,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+6% и +7,3% "префы").

Подешевели акции "Мечела" (-3,8% и -13,4% "префы"), "префы" "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,4%).

"Мечел" (MOEX: MTLR) в 2019 году сократил EBITDA на 29% к предыдущему году, до 53,4 млрд рублей, сообщила компания. Показатель EBITDA за четвертый квартал упал на 32%, составив 9,4 млрд рублей. Прибыль, приходящаяся на акционеров "Мечела", в прошлом году упала более чем в 5 раз - до 2,4 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец 2019 года выросло до 7,5х против 5,6х годом ранее.

"Мы продолжаем переговоры с нашими крупнейшими кредиторами относительно изменения сроков погашения задолженности и ожидаем, что уже в течение ближайших месяцев подпишем с банками соответствующие соглашения по реструктуризации", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Мечела" Олега Коржова.

В США индексы накануне упали на 4,7-6,3% на фоне тревог инвесторов по поводу последствий пандемии коронавируса для экономики, при этом индекс Dow Jones (-6,3%) упал ниже 20 тыс. пунктов впервые с февраля 2017 года, а индекс S&P 500 (-5,2%) опустился почти на 30% с рекорда, установленного в феврале.

Администрация президента США Дональда Трампа поддержала план прямых денежных выплат американцам в рамках масштабного пакета стимулирующих мер, объем которого может достичь $1,2 трлн, сообщают американские СМИ. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил во вторник, что на первом этапе на эти цели может быть направлено $250 млрд.

Мнучин считает, что уровень безработицы в стране может составить 20% из-за вспышки коронавируса, передает CNN со ссылкой на источник в Сенате. Министр финансов также выразил обеспокоенность тем, что экономические последствия пандемии коронавируса могут оказаться хуже, чем финансовый кризис 2008 года.

В Азии в четверг также сохранилась негативная динамика, хотя индексы отошли от утренних минимумов (японский Nikkei 225 упал на 1%, гонконгский Hang Seng потерял 2,6%, китайский Shanghai Composite просел на 1%).

Европа днем снижалась, но после открытия торгов в США начался отскок - европейские индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,2-2%, американские индексы прибавляют 1,5-3,4% (на 3,4% растет NASDAQ).

Европейский Центральный банк, пытаясь успокоить рынки, в ночь на четверг объявил о запуске новой, беспрецедентной по масштабу программы покупки облигаций на 750 млрд евро, в ее рамках которой будут приобретаться как государственные, так и корпоративные бумаги. Программа, получившая название Pandemic Emergency Purchase Programme, должна поддержать финансовые рынки и стабилизировать рынок госдолга стран Южной Европы, который оказался под сильным давлением в последние дни.

Программа будет действовать до конца года и станет - при объеме покупки почти в 120 млрд евро в месяц - рекордной по объему. Портфель активов ЕЦБ уже превышает 2,6 трлн евро.

Снизили ставки Резервный банк Австралии и ЦБ Бразилии, также в четверг снизил ставку до 0,1% с 0,25% Банк Англии и увеличил объем программы выкупа активов до 645 млрд фунтов.

Нефть в четверг корректируется вверх после обвала накануне, цена Brent к 18:50 МСК на $0,8 превысила уровень суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $27,02 за баррель (+8,6%), майская цена WTI - $24,62 за баррель (+18,2%).

Накануне Brent падала к $24,5 за баррель - минимуму с 2003 года; цена WTI откатывалась к $20,4 за баррель - минимуму с февраля 2002 года.

В среду Минэнерго Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco держать поставки нефти на уровне 12,3 млн баррелей в сутки, который должен быть достигнут в апреле после развала сделки ОПЕК+, в течение нескольких месяцев. При этом Эр-Рияд не только "открыл кран", резко увеличив предложение на рынке, страдающем от низкого спроса из-за коронавируса, но и предложил существенные скидки к цене своей нефти для покупателей из Европы, Азии и США.

По оценке аналитика компании "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, восстановительная динамика на рынке акций РФ связана с отскоком цен на нефть и некоторой стабилизацией настроений на европейских площадках. Последнее связано с объявленной ЕЦБ экстренной программой по выкупу активов в размере 750 млрд евро. Между тем, ситуация на рынках остается чрезвычайно неустойчивой. Причин для фундаментального восстановления нефтяных котировок нет, напротив, в ближайшее время они могут опуститься ниже $25 за баррель Brent.

Коронавирус распространяется все глубже за пределами Китая, меры по борьбе с ним становятся все более серьезными, что в свою очередь все сильнее подавляет бизнес-активность в мире. Так, предварительный индекс делового климата IFO в Германии упал с февральских 96 пунктов до 87,7 пункта - уровня, который в последний раз наблюдался в конце лета 2009 года. Активное стимулирование со стороны регуляторов дает лишь частичный эффект в условиях масштабного бегства от риска.

В пятницу, в преддверии выходных, при отсутствии заметного позитива в новостном фоне и сохранении слабых цен на нефть рынки могут вернуться к нисходящей динамике. Банк России на заседании в пятницу, скорее всего, воздержится от изменения уровня ставки. Доводом в пользу сохранения ставки на уровне 6% может служить то, что в среднесрочной перспективе дезинфляционные риски могут превысить проинфляционные из-за масштабного замедления темпов мирового роста. Индекс МосБиржи в пятницу может сформировать широкий коридор колебаний - 2130-2260 пунктов, считает Дейнека.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, на рынки в четверг вернулся легкий оптимизм. ЕЦБ объявил программу покупки бондов на 750 млрд евро для помощи европейской экономике в условиях коронавирусного кризиса. Нефть после сильного падения обнаружила некий уровень поддержки. К тому же появилась информация о просьбе американских сенаторов к Саудовской Аравии не повышать добычу в апреле. Благодаря отскоку в нефти и надеждам на возможное изменение планов Саудовской Аравии бумаги нефтяников рванули вверх. В аутсайдерах были бумаги Polymetal (MOEX: POLY) и "Полюса", но их время может вернуться на фоне роста денежной массы в зоне евро и доллара.

Ослабление рубля было прервано сообщением ЦБ РФ о начале продажи валюты в рамках сделки по передаче пакета Сбербанка Минфину. Объем интервенций будет определяться отклонением цены Urals ниже $25 за баррель. Выше данной отметки продажи осуществляться не будут. Таким образом, регулятор обозначил, хоть и неопределенную, но зону нетерпимости ослабления рубля. Во всяком случае, появился еще один механизм влияния на валютный рынок, который призван стабилизировать ситуацию.

Европейские и американские индексы отреагировали с оптимизмом на запуск стимулирующей программы ЕЦБ на 750 млрд евро, однако этого объема может оказаться недостаточно. На рынке высокодоходных долгов ситуация остается сложной, и многие ожидают дефолты по обязательствам на десятки миллиардов евро. Схожие проблемы испытывает американский рынок "мусорного" долга.

Группа из 13 американских сенаторов обратилась к Саудовской Аравии с настойчивой просьбой не повышать добычу с 1 апреля. Если же Эр-Рияд продолжит реализовывать свои планы, то сенаторы намекают на ухудшение отношений с США. Сенаторы также призвали Трампа наложить эмбарго на поставки нефти из Саудовской Аравии и России. Данные шаги призваны спасти американскую сланцевую индустрию и доходы инвесторов в "мусорные" облигации неэффективных проектов. Однако ограничительными мерами это будет сложно сделать. Главной проблемой борьбы с коронавирусом остается спрос, который во втором квартале может упасть на 8 млн б/с.

Индекс доллара ускорил рост (+1,1%, до 102,26 пункта), что может являться признаком финальной фазы повышения. В США индексы делают попытку отскока на фоне известий, что ФРС будет помогать денежным фондам, а также покупать коммерческие "короткие" долги, казначейские обязательства и ипотечные облигации. Тем временем, на прошлой неделе число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло на 70 тыс. (до 281 тыс.), индекс производственной активности ФРБ Филадельфии упал в марте до минус 12,7 пункта с февральских 36,7 пункта при ожиданиях снижения до 10 пунктов. Таким образом, индексы производственной активности ФРБ Нью-Йорка и ФРБ Филадельфии синхронно указывают на спад в экономике.

Тем не менее, российский рынок акций вечером начал более уверенно корректироваться вверх на фоне прекращения паники в США. Дальнейшие заявления об экономических стимулах и действия ФРС по "разруливанию" дефицита ликвидности могут стабилизировать рынки, полагает Кочетков.

По словам старшего аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктора Маркова, в последние дни настроения на мировых рынках были близки к паническим, однако паника, как известно, хорошее время для покупки подешевевших бумаг. Во время обвала 2008 года российское правительство вышло на фондовый рынок с покупкой и переломило ситуацию. После чего через три года вышло из рынка с хорошей прибылью. Сейчас нельзя исключать, что ситуация может повториться. Если такое произойдет, то в первую очередь будут покупать акции госкомпаний.

В текущем году ожидается замедление роста мировой экономики. Оценки разные, но все будет зависеть от развития коронавируса в мире. Пока наблюдается закрытие стран и остановка бизнеса в некоторых отраслях экономики, а отражение этой проблемы проецируется на финансовые рынки.

Рубль отыгрывает потери, скорее всего, не без помощи ЦБ РФ, но психологическая отметка 80 руб./$1 уже пробита. Судя по росту доходности гособлигаций, просматривается выход из бумаг нерезидентов. В пятницу ЦБ РФ может пойти на временные меры и поднять процентную ставку, о чем недавно говорил глава ВТБ Андрей Костин. Акции нефтяных компаний выглядят существенно перепроданными, в связи с чем их покупка становится привлекательной, полагает Марков.

По оценке главного экономиста ИК "Ренессанс Капитал" Чарльза Робертсона, рынки смогут успокоиться при улучшении однодневных ставок в США и как только вирус будет под контролем - тогда инвесторы обратят внимание на индекс деловой активности в Китае, который будет опубликован в конце марта - скорее всего, он покажет рост после краха прошлого месяца.

Рынки на этой неделе были в состоянии обвала, переваривая текущие негативные новости по коронавирусу. Сейчас необходимо продемонстрировать, что вирус находится под контролем, прежде чем инвесторы смогут сосредоточиться на экономических последствиях из-за режима изоляции. Замедление в росте числа зараженных в Италии может помочь, но рынки США пока сдерживаются новостями о росте числа заболевающих почти на 40% в день - необходимо увидеть хотя бы уменьшение этой цифры вдвое. Для стабилизации ситуации настало время МВФ и Всемирного банка, стран "Большой семерки" и Китая оказать существенную поддержку развивающимся и пограничным рынкам, считает эксперт.

В свою очередь, эксперты центра макроэкономического анализа Альфа-банка отмечают, что закрытие границ ЕС на месяц с 17 марта в целях контроля за распространением эпидемии коронавируса усугубило настрой рынков, кризис ликвидности еще не пройден. Фактически можно говорить о том, что экономика ЕС на месяц остановит свою активность, за исключением секторов, обеспечивающих население самым необходимым. Поскольку доля торговли в структуре экономики ЕС гораздо выше, чем в Китае и США, то неудивительно, что рынки остаются под давлением с начала недели. Тем не менее, рынки пытаются "нащупать дно" на фоне действий монетарных властей по поддержанию ликвидности.

Россия пока показывает слабую зависимость от внешних факторов. Правительство поддерживает экономику через финансирование расходных обязательств, что позволяет частично купировать внешние риски. Развал соглашения ОПЕК+ в начале марта позволит рассчитывать на дополнительное ускорение роста в секторе добычи. Хотя достичь запланированного ранее в России роста ВВП более чем на 2% по итогам этого года сейчас невозможно, сценарий 1%-ного роста по итогам этого года еще выглядит реалистичным.

Главный риск на рынке гособлигаций - это возможный отток нерезидентов с рынка ОФЗ. Этот рынок входит в число мало пострадавших в последние недели, и в случае усугубления проблем с ликвидностью глобальные фонды могут принять решения о фиксации прибыли именно в российских инструментах. Продажа валюты ЦБ РФ в рамках реализации сделки Сбербанка при условии падения цен на нефть ниже уровня $25 за баррель (речь идет о сумме порядка $5 млрд) должна помочь стабилизировать рынок, полагают аналитики Альфа-банка.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+14,6%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+13,4%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+13,1%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+12%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+11,7%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+9,9%).

Подешевели бумаги "М.Видео" (MOEX: MVID) (-6,4%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,5%), акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-3,8%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-2,7%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-2,3%), GDR En+ (MOEX: ENPL) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 160,373 млрд рублей (из них 34,507 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).