Котировки евробондов РФ корректируются вверх в четверг после обвала накануне

Москва. 19 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций демонстрируют в четверг восстановительный рост благодаря наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе отскоку нефтяных цен; исключение составляют среднесрочные евробонды РФ с погашением в 2023 и 2026 годах. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) продолжают умеренно расти в цене, но более скромными темпами, чем отечественные бумаги, что в итоге ведет к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 60 базисных пунктов по отношению к закрытию 18 марта, составив 107,83% от номинала, что соответствует доходности 4,39% годовых (снижение на 23 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 15 базисных пунктов по отношению к 18 марта, составив 102,5% от номинала (доходность снизилась на 9 пунктов - до 0,48% годовых). Таким образом, спред между доходностью бондов Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 14 базисных пунктов по отношению к среде и составил 391 базисный пункт.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 205 базисных пунктов - до 112,63% от номинала (доходность снизилась на 14 пунктов и составила 4,96% годовых), цены евробондов с погашением в 2042 году выросли на 246 базисных пунктов, до 109,9% от номинала (доходность снизилась на 17 пунктов - до 4,89% годовых). Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 362 базисных пункта, подорожав до 105% от номинала (доходность снизилась на 24 пункта и составила 4,91% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 9 пунктов, до 98,41% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 4,51% годовых).

И лишь бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 125 базисных пунктов - до 101,25% от номинала, что соответствует доходности 4,51% годовых (рост на 23 пункта к предыдущему дню), а котировки евробондов РФ с погашением в 2023 году опустились на 9 базисных пунктов - до 103,58% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта и составила 3,77% годовых).

"Рынок российских суверенных еврооблигаций по-прежнему не очень ликвиден. За счет сохраняющихся довольно широких спредов между котировками на покупку и продажу сделки носят эпизодический характер. Тем не менее, сегодня мы наблюдаем ценовой отскок большинства выпусков после обвального падения накануне, благодаря как намекам на некоторую стабилизацию на мировых фондовых площадках, так и коррекции нефтяных цен. Но будет ли данный отскок более или менее серьезным и насколько он окажется продолжительным, сейчас сказать довольно сложно. Мировые рынки по-прежнему очень нервные, и регуляторам пока не удается успокоить инвесторов. В последнее время мы часто становились свидетелями того, что после отскока следует новая волна падения, уводящая рынки ниже предыдущих минимумов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

Цены на нефть эталонных марок активно растут на торгах в четверг, восстанавливая утраченные ранее позиции. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 МСК составила $27,22 за баррель, что на 9,4% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 20,6% - до $25,12 за баррель. Росту нефтяных цен способствует, в частности, объявление новой, беспрецедентной по масштабам программы Европейского центрального банка (ЕЦБ) по выкупу облигаций на 750 млрд евро. Помимо этого, ряд центробанков, включая Резервный банк Австралии, ЦБ Бразилии, Индонезии, Филиппин и Тайваня, объявили о снижении базовых ставок для поддержки экономической активности.

Тем временем американский сенатор-республиканец Кевин Крамер накануне призвал президента США Дональда Трампа запретить импорт нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК в ответ на действия, которые, по его словам, "искажают энергетические рынки", сообщает Bloomberg. В среду Минэнерго Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco держать поставки нефти на уровне 12,3 млн баррелей в сутки, который должен быть достигнут в апреле после развала сделки ОПЕК+, в течение нескольких месяцев. При этом Эр-Рияд не только "открыл кран", резко увеличив предложение на рынке, страдающем от низкого спроса из-за коронавируса, но и предложил существенные скидки к цене своей нефти для покупателей из Европы, Азии и США.