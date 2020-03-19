Смещение потребления в онлайн из-за коронавируса позитивно для телекомов и IT-сектора РФ - "Ренессанс Капитал"

Смещение потребления в онлайн, скорее всего, окажет позитивное влияние на показатели телекоммуникационных компаний РФ и IT-сектор, считают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Ренессанс Капитал" Александр Венгранович (аналитик по сектору телекоммуникаций) и Кирилл Панарин (аналитик по потребительскому и интернет секторам).

Как сказал Венгранович журналистам в ходе онлайн пресс-брифинга, рост потребления услуг передачи данных и голосовой связи на фоне карантинных требований должен положительно сказаться на выручке операторов фиксированной и мобильной связи.

"В целом мы ожидаем даже позитивный эффект для российских телекоммуникационных компаний от ситуации с коронавирусом, который будет заключаться в переводе деловой активности на дистанционный режим. Это увеличит потребление услуг в сфере передачи данных, голосовой связи, что в целом положительно скажется на выручке мобильных операторов и операторов фиксированной связи", - сказал Венгранович.

Между тем эксперт отметил, что из-за распространения коронавируса резко сократился турпоток за границу, что привело к падению доходов телекоммуникационных компаний за международный роуминг. Однако доходы от международного роуминга небольшие: порядка 2-3% от суммы выручки мобильных операторов, по оценкам компаний, сообщил аналитик.

"Кроме того, компании будут стараться, как мы считаем, компенсировать выпадение этих доходов небольшим ростом тарифов на услуги по передаче данных внутри России. Так как конкуренция в секторе низкая, мы полагаем, что вероятность незначительного роста тарифов довольно высока", - подчеркнул Александр Венгранович.

Эксперт также обращает внимание на возможное замедление темпов строительства сети, что будет связано как с потенциальными проблемами в поставках оборудования, так и с введением карантина. "Скорее всего, это просто замедлит строительную активность вследствие введенных ограничений в целом на работы", - сказал аналитик.

Риск для телекоммуникационного сектора больше представляет девальвация рубля, чем распространение коронавируса. "Во-первых, девальвация рубля снижает реальные доходы населения. А во-вторых, половина капитальных затрат, по нашим оценкам, у операторов связи номинирована в валюте: доллар, евро, китайский юань. Поэтому здесь возможны разные варианты, разные сценарии. Возможно, компании будут стараться договориться с вендорами о более выгодных условиях. Мы видели эту ситуацию уже в 2014-2015 годах: при резких скачках курса рубля операторы старались добиться скидок для своих программ капзатрат. Но в целом ситуация выглядит для сектора довольно позитивно", - полагает Венгранович.

По словам Кирилла Панарина, в сложившихся условиях цифровые каналы имеют очень хорошие шансы захватить дополнительную долю рынка телевизионной рекламы, который более уязвим к макроэкономическим спадам и последующим сокращениям рекламных бюджетов.

"Обычно в трудные времена сдвиг от ТВ в сторону онлайн-рекламы происходит быстрее. Поэтому, если мы увидим замедление рынка, то вероятно, тот структурный тренд, который мы видели в последние годы, он может даже ускориться по сравнению с тем, что было бы без замедления экономики. В настоящее время интернет-реклама в РФ - это примерно 50% рынка, но есть примеры, где данный показатель достигает около 70%", - сказал аналитик.

Более того, по мнению Панарина, многие онлайн-сервисы, такие как такси, каршеринг, доставка продуктов питания и потребительских товаров, изначально выигрывают от карантинных мер. "В случае дальнейшего ухудшения ситуации или даже полной изоляции последствия будут неоднозначными", - отметил он. "Возможно, если карантин затянется, то упадет спрос на такси, например. Онлайн-доставка, скорее всего, будет чувствовать себя хорошо в любом случае, хотя это также будет зависеть от доступности ресторанов и курьеров", - сказал Кирилл Панарин.

Скорее всего, позитивную динамику покажет медиа-контент: онлайн-кинотеатры, онлайн-игры, отмечает эксперт.

Более того, по мнению аналитика, в долгосрочной перспективе вспышка вируса, определенно, повысит для пользователей привлекательность различных онлайн-сервисов.

"Непродовольственный ритейл, скорее всего, больше пострадает от сокращения спроса, нежели от логистических сложностей и перебоев со снабжением, хотя риск последних будет ощущаться в зависимости от развития ситуации с распространением вируса. Продовольственные ритейлеры, вероятно, окажутся более устойчивыми, учитывая более стабильный спрос и незначительную долю поставок из Китая. Что касается нынешнего всплеска панического потребления, то он будет поддерживать доходы ритейлеров лишь в краткосрочной перспективе, поскольку людям затем потребуется время, чтобы израсходовать свои запасы. Естественно, многоканальные игроки и онлайн-продавцы будут иметь преимущество над своими офлайн-конкурентами", - добавил аналитик.