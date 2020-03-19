BofA снизил прогноз роста ВВП РФ в 2020г с 0,8% до -1%

Bank of America (BofA) понизил прогноз роста российского ВВП в 2020 году с 0,8% до -1% на фоне пересмотра своих глобальных макроэкономических прогнозов, сообщается в обзоре инвестбанка.

По мнению аналитиков, перспектива рецессии в экономиках большинства развитых стран теперь становится более очевидной.

"Помимо и без того сильного удара со стороны гораздо более низких цен на нефть, мы считаем, что российская экономика понесет ущерб от возможных карантинных мер в ряде ключевых экономических центров. Этот сценарий в настоящее время исключается властями, однако все может измениться при ухудшении ситуации. Если удастся избежать приостановки экономической активности, рост экономики РФ может замедлиться до нуля", - пишут эксперты.

Как говорится в обзоре, аналитики не исключают дальнейшего пересмотра в сторону понижения своих ожиданий по росту ВВП РФ в случае существенных изменений их прогнозов цен на нефть.