Новый механизм продажи валюты окажет стабилизирующее воздействие на рубль - "Ренессанс Капитал"

Новый механизм продажи валюты окажет стабилизирующее воздействие на рубль, считает экономист инвестиционной компании (ИК) "Ренессанс Капитал" по РФ и СНГ Софья Донец.

"По нашим оценкам, при сохранении цен на нефть вблизи текущих уровней ($25 за баррель нефти марки Brent, $21-22 за баррель нефти марки Urals) объем продаж в соответствии с озвученной логикой может составить $3,4 млрд в месяц. С другой стороны, даже с учетом этого при сохранении устойчиво низких цен на нефть рубль может еще ослабиться - до 85-86 руб./$1. Возможно, этот уровень все же выше, чем психологически приемлемый для ЦБ, поэтому, если цены на нефть останутся под давлением, мы не исключаем пересмотра озвученного механизма или запуск дополнительных интервенций, постулируемых как меры для обеспечения финансовой стабильности", - говорится в комментарии Донец.

Как сообщалось, ЦБ РФ подготовил механизм продаж валюты в рамках сделки по приобретению акций Сбербанка (MOEX: SBER). Валюта будет продаваться при цене Urals ниже $25 за баррель, объем будет зависеть от глубины падения нефтяных цен. Эти операции будут осуществляться в дополнение к стандартным операциям по продаже валюты из ФНБ на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. ЦБ будет следовать новому механизму продаж валюты на внутреннем рынке до 30 сентября.