ЕЦБ усиливает поддержку рынка европейских государственных облигаций - Julius Baer

Дополнительные закупки облигаций Европейским центральным банком (ЕЦБ) должны ограничить рост доходностей не только по государственным облигациям, но и по корпоративным облигациям нефинансового сектора, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка сохраняют рекомендацию умеренного кредитного риска, несмотря на негативный экономический прогноз по зоне евро.

"ЕЦБ на внеочередной конфенренции объявил о значительном расширении своей программы закупки активов, - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Мы уже говорили, что большие пакеты мер налогово-бюджетного стимулирования в странах еврозоны могут привести к резкому росту предложения государственных облигаций. Дело в том, что до этого доходности по государственным облигациям стран еврозоны показывали рост. Так, доходность по 10-летным гособлигациям Германии выросла с -0,4% до -0,24%, в то время как доходность по аналогичным итальянским облигациям временно достигла 3%. Неделю назад эти доходности были на уровнях -0,75% и 1,3%, соответственно. Слухи о том, что ЕЦБ примет меры, помогли доходности по итальянским гособлигациям завершить торговый день в среду на уровне 2,3%. Заявление определенно поможет удержать рост доходностей под контролем".

ЕЦБ в целом следует рекомендациям современной монетарной теории, согласно которым правительства должны тратить все, что можно, для стимулирования роста и производства, а задача центробанков - финансировать это по как можно более низкой стоимости. "Нам любопытно увидеть реакцию рынка корпоративных облигаций, - подчеркивает Маркус Алленшпах. - ЕЦБ направит большую часть закупок на корпоративные облигации нефинансового сектора инвестиционного уровня. Спред облигаций промышленного сектора в евро с рейтингом BBB вырос до 2,4%, в то время как 21 февраля он составлял 1,1%. Это значительно ниже спреда в 3,7% эквивалентных корпоративных облигаций в долларах США. Мы ожидаем, что благодаря закупкам ЕЦБ спред будет сужаться, несмотря на негативный краткосрочный прогноз по экономике еврозоны".