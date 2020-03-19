Рубль днем продолжает дорожать к евро, но сократил часть прироста к доллару на фоне ускорения роста американской валюты на Forex

Москва. 19 марта. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль повышается к бивалютной корзине, корректируясь вверх после обвала накануне на фоне дорожающей нефти и поддержке рынков со стороны ведущих центробанков мира.

Курс доллара США составил 80,75 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар превышал отметку 81 руб./$1 впервые с 26 января 2016 года и на максимуме достигал уровня 81,97 руб./$1 также впервые с этой даты. Евро стоил 86,81 руб./EUR1, подешевев на 1,52 рубля. При этом ранее евро превышал отметку 89 руб./EUR1 впервые с 12 февраля 2016 года и на максимуме достигал уровня 89,6 руб./EUR1 также впервые с этой даты. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 75 копеек - до 83,48 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 20 марта на 2,9439 рубля, до 80,157 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,3788 рубля, до 87,2669 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно корректируется вверх к доллару и евро на дневных торгах поле обвала по итогам предыдущих торгов благодаря активно дорожающей нефти и мерам, предпринимаемым ведущими мировыми центробанками и правительствами стран по поддержке финансовых рынков и национальных экономик. При этом менее заметный рост рубля к доллару в сравнении с динамикой в паре с евро обусловлен продолжающимся укреплением американской валюты на рынке Forex к большинству мировых валют. На момент написания обзора евро падал к доллару до минимальных отметок с апреля 2017 года, пара "доллар-евро" торговалась на уровне $1,073 за евро.

Минфин РФ в четверг сообщил, что начал операции по продаже валюты в рамках сделки по Сбербанку. Федеральное казначейство по решению Минфина 16 марта перечислило в Фонд национального благосостояния (ФНБ) средства дополнительных нефтегазовых доходов, полученных по итогам 2019 года. В результате объем средств ФНБ достиг 12,2 трлн рублей. Минфин не уточнил, какая сумма поступила в ФНБ. На 1 марта он составлял 8,25 трлн рублей, значит, объем перечислений в рублевом эквиваленте можно оценить примерно в 4 трлн рублей.

Обычно зачисление происходит летом, сейчас оно опередило стандартный график в связи с необходимостью профинансировать сделку по выкупу акций Сбербанка (MOEX: SBER) у ЦБ РФ, которая осуществляется на средства ФНБ. В целях реализации этой сделки Минфин начал операции по продаже иностранной валюты, сказано в сообщении.

В свою очередь ЦБ, который покупает валюту из ФНБ для оплаты сделки по Сбербанку, раскрыл механизм продаж валюты. Она будет продаваться при цене нефти Urals ниже $25 за баррель, объем будет зависеть от глубины падения нефтяных цен. К продажам валюты на внутреннем рынке в связи с продажей Банку России валюты из Фонда национального благосостояния для оплаты приобретаемого пакета акций Сбербанка ЦБ приступит в четверг.

Ежедневный объем продаж иностранной валюты, связанный с оплатой сделки, будет варьироваться в зависимости от отклонения цены нефти марки Urals ниже уровня $25 за баррель. При превышении этого уровня операции совершаться не будут. Эти операции будут осуществляться в дополнение к стандартным операциям по продаже валюты из ФНБ на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. ЦБ будет следовать новому механизму продаж валюты на внутреннем рынке до 30 сентября.

Как сообщалось, правительство покупает 52,3% обыкновенных акций Сбербанка у ЦБ за счет средств Фонда национального благосостояния. В результате Минфин планировал, что у ЦБ сформируется прибыль более 2,5 трлн рублей. Предполагалось, что 700 млрд рублей от продажи останется в распоряжении Банка России, остальные средства будут перечислены в бюджет.

Новый режим продажи валюты Банком России позволит увеличить предложение валюты, сделать его более предсказуемым в условиях падения цен на нефть, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. О новом режиме ЦБ и Минфин России объявили утром 19 марта. "Теперь регулятор будет компенсировать валютному рынку непоступление валютной выручки в случае снижения нефтяных котировок Urals ниже уровня $25 за баррель", - напомнил премьер. Он заверил, что правительство и ЦБ и дальше будут принимать меры для обеспечения финансовой стабильности.

Как отмечают аналитики Райффайзенбанка, рубль в среду сдался под натиском нефтяного шока. Ослабление рубля, до этого весьма умеренное (в среднем не более одного рубля за доллар в день), в среду приняло обвальный характер (на 5 рублей за доллар, до 81 руб./$1), что наблюдалось последний раз в 2014 году, на фоне введения антироссийских санкций и коррекции цен на нефть.

"Темп ослабления с возникшим дефицитом предложения валюты не были проигнорированы регулятором. Однако скорость обесценения рубля многих участников рынка напугала: в какой-то момент исчезли заявки на продажу долларов (все решили играть только на обесценение рубля), и произошла приостановка торгов на "Московской бирже". Последовала реакция регулятора: сегодня ЦБ РФ приступил к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке (в дополнении к бюджетному правилу) в связи с получением иностранной валюты из ФНБ в качестве оплаты приобретаемого пакета акций Сбербанка. Эта дополнительная продажа валюты будет осуществляться, лишь когда котировки Urals будут ниже $25 за баррель, и варьироваться в зависимости от глубины падения нефти (иные подробности не указаны). Как следует из пресс-релиза, эта мера введена, чтобы способствовать финансовой и экономической стабильности в условиях "повышенной волатильности", - подчеркивают аналитики.

"Данная мера призвана ограничить риски дальнейшего ослабления рубля, когда текущая ситуация на рынке нефти хуже, чем риск-сценарий Банка России. Продажи валюты из ФНБ в рамках сделки с пакетом акций Сбербанка должны были осуществляться на горизонте 3-7 лет в соответствии с исходным планом, анонсированным до начала турбулентности на мировых финансовых рынках. Логично, что данные операции активируются в ускоренном порядке в условиях сокращения предложения валюты на российском валютном рынке. Действия ЦБ оказали поддержку рублю, который на старте торгов вернулся к отметкам ниже 80 в паре с долларом и ниже 87 в паре с евро. Дополнительные продажи валюты, инициированные ЦБ, снижают риск повышения ключевой ставки по итогам завтрашнего заседания, который с учетом вчерашней ситуации на российском валютном рынке начал выглядеть весьма реальным. Меры ЦБ должны позволить снизить давление на рубль. Тем не менее, ситуация на мировых финансовых рынках остается крайне напряженной, поэтому риски для рубля будут по-прежнему высокими до стабилизации темпов распространения коронавируса", - отмечает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"После достаточно длительного периода стабильности, рубль оказался под сильным давлением в среду, 18 марта, что было связано с резким снижением цен на нефть. Хорошей новостью следует считать тот факт, что курс российской валюты тесно коррелирован с нефтью, то есть на рынке не видно дополнительных факторов давления на курс, кроме снижения цен на нефть. Главный риск на данный момент - это возможный отток нерезидентов с рынка ОФЗ. Рынок российских облигаций входит в число тех рынков, которые достаточно мало пострадали в последние недели, и в случае усугубления проблем с ликвидностью глобальные фонды могут принять решения о фиксации прибыли именно в российских инструментах. О возрастающем давлении на валютном рынке говорит статистика по продаже валюты Минфином - 17 марта объем поддержки рынка увеличился до $75 млн в день, хотя в начале недели эта сумма составляла еще только $50 млн. Сегодня с утра ЦБ объявил о плане приступить к продаже валюты в рамках реализации сделки Сбербанка, эти продажи будут реализованы при падении цен на нефть ниже уровня $25 за баррель - речь идет о сумме порядка $5 млрд, что должно помочь стабилизировать рынок", - полагают аналитики Центра макроэкономического анализа Альфа-банка.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сообщил о запуске беспрецедентной по масштабу программы покупки облигаций на 750 млрд евро, в рамках которой будут приобретаться как государственные, так и корпоративные бумаги. Программа, получившая название Pandemic Emergency Purchase Programme, должна поддержать финансовые рынки и стабилизировать рынок госдолга стран Южной Европы, который оказался под сильным давлением в последние дни.

"Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных действий", - заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в Twitter после объявления этих мер. "Мы полны решимости использовать весь потенциал наших инструментов в рамках нашего мандата", - отметила Лагард, подчеркнув твердую волю поддержать евро.

Программа будет действовать до конца года и станет - при объеме покупки почти в 120 млрд евро в месяц - рекордной по объему. Портфель активов ЕЦБ уже превышает 2,6 трлн евро.

Федеральная резервная система (ФРС) США запустит новый механизм кредитования для поддержки инвестиционных фондов денежного рынка в рамках расширения мер по смягчению негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19, говорится в сообщении Федрезерва.

В рамках новой программы, которая называется MMLF, будут предоставляться денежные средства соответствующим определенным критериям финансовым институтам. Это поможет фондам денежного рынка "удовлетворять требования домохозяйств и других инвесторов", которые хотят вывести из них деньги, а также будет способствовать "улучшению общего функционирования рынка и обеспечению кредитами экономики в целом".

Тем временем Сенат США приступает к изучению предложения Белого дома о выделении $1 трлн на поддержку экономики, включая прямую помощь американским домохозяйствам и финансовую помощь авиакомпаниям. Предполагается, что деньги (обсуждается сумма $1000 на человека) будут выделяться гражданам в два этапа - в начале апреля и середине мая, размер помощи будет зависеть от доходов и размера семьи.

Резервный банк Австралии (RBA) в четверг снизил базовую процентную ставку во второй раз в текущем месяце, чтобы поддержать экономику страны в условиях распространения коронавируса. Ставка была снижена на 25 базисных пунктов - до рекордно низких 0,25% годовых.

Центральные банки Индонезии и Филиппин в четверг снизили ключевые процентные ставки, как и ожидали рынки. Банк Индонезии уменьшил ставку семидневного РЕПО на 25 базисных пунктов - до 4,5% годовых. Он снижает ее второй месяц подряд для поддержания экономического роста в стране на фоне падения курса национальной валюты из-за негативного влияния пандемии COVID-19, сообщает Trading Economics.

Филиппинский ЦБ провел сокращение ставки на 50 б.п. - до 3,25% годовых, что является минимальным уровнем с мая 2018 года. Аналитики ожидали менее значительного снижения - на 25 б.п.

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти на торгах в четверг после обвала накануне. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК выросла на 3,34% - до $25,71 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 8,16% - до $22,53 за баррель.

Однако аналитики считают, что рост скорее всего будет временным, поскольку эффект от падения спроса из-за вспышки коронавируса усиливается в связи с ценовой войной на нефтяном рынке, пишет CNBC. "С 1 апреля 4 млн б/с могут наводнить рынок, что может еще больше обрушить цены, - отмечают эксперты Jefferies. - Если никто не примет мер, ни один из производителей не выиграет от нынешней ситуации".

Американский сенатор-республиканец Кевин Крамер в среду призвал президента США Дональда Трампа запретить импорт нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК в ответ на действия, которые, по его словам, "искажают энергетические рынки", сообщает Bloomberg.

В среду Минэнерго Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco держать поставки нефти на уровне 12,3 млн баррелей в сутки, который должен быть достигнут в апреле после развала сделки ОПЕК+, в течение нескольких месяцев. При этом Эр-Рияд не только "открыл кран", резко увеличив предложение на рынке, страдающем от низкого спроса из-за коронавируса, но и предложил существенные скидки к цене своей нефти для покупателей из Европы, Азии и США.

Банк России, хотя и считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования финансовой системы, в четверг, 19 марта, провел аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 500 млрд рублей и депозитный аукцион "тонкой настройки" в объеме 500 млрд рублей.

Это сделано для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки ЦБ, говорится в сообщении регулятора.

Банки на аукционе однодневного репо "тонкой настройки" привлекли 250,180 млрд рублей при лимите 500 млрд рублей, или почти половину из него, сообщил ЦБ РФ. Средневзвешенная ставка аукциона составила 6,0493% годовых, в заявках указывались ставки в диапазоне 6,0000-6,2350%.

Кроме того, Банк России 19 марта провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 445,4 млрд рублей (при лимите 500 млрд рублей и общем спросе 445,4 млрд рублей) в среднем по ставке 5,89% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу выросли в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем при подготовке компаний-экспортеров к пику налоговых выплат марта и перед пятничным заседанием ЦБ РФ по ставке. Исключение составила ставка на срок 3 месяца, которая осталась на прежнем уровне - 6,68% годовых.

Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 16 базисных пунктов (б.п.) - до 5,96% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 6,21% годовых. Ставки на сроки 1 и 6 месяцев повысились на 1 б.п. - до 6,54% и 6,68% годовых соответственно.