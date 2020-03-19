Рынок акций может удержаться в "плюсе" в четверг вечером - "Открытие Брокер"

Отечественный рынок акций может удержаться в "плюсе" в четверг вечером, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Движение рынка вверх пока не перекрыло падение среды, но вот объёмы торгов заметно возросли, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине дня объём сделок на основной секции "Московской биржи" превысил 80 млрд рублей.

"Отметим несколько важных моментов. Во-первых, индекс доллара ускоряет рост, что, как правило, может являться признаком финальной фазы повышения. Во-вторых, фьючерсы на основные индексы США вновь снижаются, но падение чуть более 2,5% - это уже не обвал до лимита в 5%. ФРС также будет помогать денежным фондам, как и покупать коммерческие короткие долги, казначейские обязательства и облигации, обеспеченные ипотечными кредитами. Между тем на прошлой неделе число первичных обращений за пособием по безработице выросло на 70 тыс. - до 281 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии упал до -12,7 п. с 36,7 п. в феврале при ожиданиях снижения до положительных 10,0 п., - указывает А. Кочетков. - Таким образом, индексы производственной активности ФРБ Нью-Йорка и ФРБ Филадельфии синхронно указывают на спад в экономике. На этом фоне нефть сократила свой рост, рубль чуть сдал свои позиции против доллара. Однако отечественный рынок может удержаться в "плюсе", так как снижение американского рынка в пределах 3-4% уже не воспринимается в качестве паники, а лишь в качестве рабочего снижения. Дальнейшие заявления об экономических стимулах и действия ФРС по "разруливанию" дефицита ликвидности могут стабилизировать рынки".