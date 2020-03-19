Raiffeisenbank поднял рейтинг акций и ADR Газпрома до "покупать" после переоценки

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Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с 240 рублей до 260 рублей за штуку, но понизил ее для американских депозитарных расписок (ADR) газового монополиста с $7,4 до $6,8 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука.

Между тем рекомендация (рейтинг) и для акций, и для ADR "Газпрома" была повышена с "держать" до "покупать".

По мнению Полищука, текущие ценовые уровни акций и ADR "Газпрома" привлекательны для покупок даже с учетом снижения финансовых результатов компании в 2020 году. По его оценкам, по итогам 2019 года "Газпром" заплатит дивиденды в размере 14,8 рубля на акцию, а по результатам 2020 года дивиденды могу снизится лишь до 12,4 рубля. В то же время по итогам 2021 года "Газпром" сможет заплатить в виде дивидендов более 17 рублей на акцию, считает эксперт.

"По прогнозам "Газпром" сможет показать положительный свободный денежный поток даже в 2020 году за счет оптимизации капитальных и операционных расходов", - подчеркивается в обзоре.

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах):

Прогнозная цена Газпром - 6,8 (текущая цена - 4,1), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром (акции, в рублях) - 260,0 (текущая цена - 166,3), рекомендация - покупать.